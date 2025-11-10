Thượng viện Mỹ tiến tới thỏa thuận mở cửa lại chính phủ

Sau nhiều tuần bế tắc, Thượng viện Mỹ tiến gần một thỏa thuận mới nhằm tái mở chính phủ, khi phe Dân chủ hé mở khả năng ủng hộ gói ngân sách tạm thời kèm các điều kiện then chốt.

Một số Thượng nghị sĩ Dân chủ đang phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ kế hoạch mở cửa lại chính phủ nếu đạt được các nhượng bộ quan trọng từ Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Nhiều thượng nghị sĩ Dân chủ đang bày tỏ thiện chí bỏ phiếu thông qua kế hoạch mở cửa lại chính phủ, nếu Nhà Trắng chấp nhận một số nhượng bộ cuối cùng - dấu hiệu cho thấy một bước đột phá lớn có thể sắp thành hiện thực giữa lúc nước Mỹ trải qua đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử, theo nguồn tin tham gia đàm phán.

Thỏa thuận đang được hình thành dự kiến bao gồm một biện pháp tài trợ tạm thời mới, giúp duy trì hoạt động của chính phủ đến tháng 1 năm sau, đồng thời gắn với một gói ngân sách lớn hơn nhằm đảm bảo tài trợ đầy đủ cho một số cơ quan chủ chốt.

Gói ngân sách mở rộng này sẽ bao gồm ba dự luật chi tiêu trọn năm, liên quan đến lĩnh vực xây dựng quân sự và cựu chiến binh, cơ quan lập pháp và Bộ Nông nghiệp.

Trong đó có 203,5 triệu USD được dành để tăng cường an ninh và bảo vệ các nghị sĩ, cùng 852 triệu USD cho lực lượng Cảnh sát Điện Capitol, theo bản tóm tắt do Thượng nghị sĩ Patty Murray - người phụ trách ngân sách của phe Dân chủ - cung cấp.

Thỏa thuận không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp nâng cao của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) - một yêu cầu then chốt của phe Dân chủ - nhưng sẽ bảo đảm một cuộc bỏ phiếu riêng tại Thượng viện về vấn đề này trong thời gian tới. Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo rằng việc gia hạn ACA sẽ trở thành luật.

Nguồn tin cho biết phe Dân chủ hiểu rõ lập trường cứng rắn mới của Tổng thống Donald Trump trong việc phản đối gia hạn ACA khiến khả năng đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về vấn đề này gần như bất khả thi.

Vì vậy, một số thượng nghị sĩ sẵn sàng chấp nhận phương án “bỏ phiếu độc lập” cho ACA, miễn là có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ đang ngày càng trầm trọng.

Dù vậy, vẫn còn những điểm nghẽn lớn cần tháo gỡ trước khi chính phủ có thể hoạt động trở lại, trong đó quan trọng nhất là yêu cầu của phe Dân chủ đòi khôi phục vị trí cho các nhân viên liên bang bị sa thải dưới thời chính quyền Trump.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng có khả năng một số quyết định cắt giảm nhân sự trong thời gian đóng cửa sẽ bị đảo ngược trên phạm vi toàn liên bang.

Hiện chưa rõ khi nào Thượng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu, trong khi các cuộc thương lượng cuối cùng vẫn đang diễn ra kín đáo.

Theo kế hoạch, Thượng viện sẽ bỏ phiếu trước về dự luật chi tiêu tạm thời đã được Hạ viện thông qua cần ít nhất 8 thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ để bước tiếp. Sau đó, Thượng viện sẽ chỉnh sửa dự luật này để bổ sung gói ngân sách lớn hơn đã được hai đảng thương lượng.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ quay lại Hạ viện để bỏ phiếu lần cuối trước khi trình lên Tổng thống Trump ký ban hành, chính thức mở cửa lại chính phủ. Toàn bộ quá trình này có thể kéo dài thêm vài ngày nữa.

Trong khi đó, trong một chương trình của NBC News ngày 9/11, thượng nghị sĩ James Lankford (bang Oklahoma, đảng Cộng hòa) cho biết rằng tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang sẽ chấm dứt “trước Lễ Tạ ơn”.