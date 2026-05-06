Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island

The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất tại Đảo châu Âu.

Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500 m2 - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.

Tất cả được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao, trở thành nơi đại diện cho hình ảnh và diện mạo của The Grand Island nói riêng và Đảo châu Âu nói chung.

Khi bản quy hoạch chạm sâu vào giá trị sống

The Grand Island nằm trong Đảo châu Âu là dòng sản phẩm biểu tượng của đại đô thị Eco Central Park (rộng gần 200 ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). The Grand Island được PropertyGuru Asia Property Awards vinh danh là “Dự án nhà ở phong cách nhất châu Á” năm 2025.

Sau khi nhánh đảo mẫu đón khách vào tham quan, The Grand Island nhận sự quan tâm và chú ý của thị trường, nhất là giới doanh nhân thành đạt, sống có gu. Họ không chỉ chọn là nơi ở hay thưởng thức cuộc sống, mà còn chọn dự án nằm trong bộ sưu tập tài sản giá trị, hữu hạn trên thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ.

Nằm giữa đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung, 9 nhánh đảo The Grand Island hưởng không gian thoáng đãng, trong lành của hơn 1 triệu cây xanh, được bao quanh trực tiếp bởi hơn 10 ha mặt nước giúp điều hòa vi khí hậu, nhiệt độ giảm khoảng 4-5 độ so với khu vực xung quanh trong ngày hè nắng nóng.

Việc quy hoạch The Grand Island có mật độ xây dựng tối thiểu, để đưa tối đa diện tích mặt nước quanh từng nhánh đảo là cách Ecopark ứng dụng liệu pháp thiền nước (Water Meditation hoặc Aqua Meditation). Đây là một trong những hình thức thiền sâu và hiệu quả nhất, kết hợp giữa hơi thở, chuyển động và năng lượng chữa lành của nước. Mặt nước giúp kích hoạt sóng não Alpha, tạo hiệu ứng thư giãn sâu như thiền tự nhiên đưa mỗi ngôi nhà trở thành "ốc đảo trị liệu" tại gia.

Theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, không gian sống ngập sắc xanh của cây xanh, mặt nước, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, tiếng nước chảy róc rách, mùi hương của hoa, cỏ, thảo mộc tự nhiên tạo "liệu trình trị liệu thụ động" 24/7 giúp cư dân duy trì sự cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, The Grand Island không đơn thuần là nơi an cư cho giới thành đạt, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống khác biệt: Sống tận hưởng, sống khỏe mạnh và sống xứng tầm.

Chăm sóc sức khỏe chủ động

Tại The Grand Island, nếu không gian sống mang đến trải nghiệm nhà là khu nghỉ dưỡng, thì The Grand Clubhouse là tâm điểm của toàn khu tạo điểm nhấn chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày.

The Grand Clubhouse là công trình clubhouse có quy mô lớn nhất không chỉ tại Eco Central Park, mà còn trong toàn bộ hệ thống clubhouse đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark. Với diện tích 7.500 m2, nơi đây được kiến tạo như “trái tim sống” của toàn phân khu - hội tụ trải nghiệm về sức khỏe, nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng.

Nếu mỗi căn biệt thự là không gian sống riêng tư, thì The Grand Clubhouse là “phòng khách trung tâm” của cộng đồng cư dân tinh hoa - nơi tiếp đón bạn bè, đối tác, gặp gỡ những người cùng đẳng cấp và cùng gu sống.

The Grand Island được quy hoạch tại vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp bởi 3 trục giao thông nội khu: Đại lộ The Grand 29 m, The Island 1 và 3 được kết nối thẳng từ đại lộ Hùng Vương, Âu Cơ cho đến tuyến đường Vịnh Đảo bao quanh. Nhờ vậy, cư dân từ mọi nhánh đảo thuộc The Grand Island dễ dàng tiếp cận clubhouse trong vài phút. Sự hiện diện của công trình không mang tính bổ trợ, mà đóng vai trò như biểu tượng trung tâm, nâng tầm giá trị sống của phân khu.

Bước vào The Grand Clubhouse, cư dân như bước vào thế giới nơi chăm sóc sức khỏe trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống hàng ngày. Tầng 1 được thiết kế như tổ hợp wellness toàn diện với bể bơi bốn mùa dành cho người lớn và trẻ em với diện tích khoảng 390 m2, khu jacuzzi, gym, yoga và không gian trị liệu. Tất cả được mở tối đa ra cảnh quan thiên nhiên, cây xanh và mặt nước. Nhờ vậy, mỗi trải nghiệm vận động không còn gói gọn trong công trình khép kín, mà trở thành hành trình tái tạo thể chất giữa môi trường sinh thái trị liệu.

Tại đây, cư dân không cần tìm đến resort cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Bởi chính nơi mình sống trở thành không gian nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe đầy đủ tiện nghi, thẩm mỹ.

Tầng hai The Grand Clubhouse mở ra không gian F&B trong nhà với tầm view đẹp mắt ra toàn bộ mặt nước bao quanh khối công trình, mang lại trải nghiệm thưởng thức ẩm thực và tiếp khách đầy thi vị. Không gian nhà hàng không chỉ giới hạn bên trong mà còn được mở ra khu vực ngồi ngoài trời, giúp cư dân vừa dùng bữa, vừa tận hưởng cảnh quan và tầm nhìn ra mặt hồ. Ngoài ra, clubhouse cũng bố trí công năng khu tổ chức tiệc riêng, vượt ra khỏi phạm vi các buổi tiệc gia đình. Tại đây, cư dân có thể tổ chức buổi tiệc quy mô khoảng 200 khách. Điều này đáp ứng tâm lý của cư dân khu biệt thự cao cấp khi gia chủ thường xuyên tiếp khách và chiêu đãi bạn bè, đối tác. Họ cần không gian sang trọng trong nội khu để thể hiện đúng tinh thần cuộc sống của gia chủ.

Đi cùng lợi thế về tầm nhìn và công năng của The Grand Clubhouse, nhà sáng lập Ecopark chú trọng từng chi tiết thiết kế kiến trúc và cảnh quan. Mọi chi tiết phản ánh triết lý đầu tư bền vững và dài hạn: Mái guột cách nhiệt, tường đá xẻ tự nhiên, sàn gỗ biến tính, hệ kính tràn đón sáng, cây đại cổ thụ xuyên tầng… Tất cả không chỉ tạo nên vẻ đẹp nghỉ dưỡng sang trọng, mà còn đảm bảo tính bền vững vượt thời gian. Đây không phải sự xa hoa phô trương, mà là đẳng cấp đến từ chiều sâu trải nghiệm.

Bao quanh clubhouse là hệ mặt nước, đường dạo bộ, vườn châu Âu trên cao và các lớp cảnh quan được bố trí nhằm tạo nên vùng vi khí hậu mát lành - nơi con người được kết nối với thiên nhiên theo cách tinh tế nhất.

Khi sống tại The Grand Island, cư dân không chỉ sở hữu bất động sản đắt giá, mà còn sở hữu hệ sinh thái sống giúp mỗi ngày đều trở thành hành trình tận hưởng. Đó là nơi cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng yoga giữa thiên nhiên; thư giãn với jacuzzi; bơi lội, vận động để tái tạo năng lượng; dùng bữa giữa không gian hồ nước lãng mạn; tổ chức buổi gặp gỡ đẳng cấp và tận hưởng cộng đồng cùng chuẩn sống tinh hoa.

The Grand Island không chỉ đại diện cho vị thế gia chủ, mà còn đại diện cho tầm nhìn lựa chọn giá trị trao truyền qua nhiều thế hệ của giới thành đạt miền Trung. Đó là nơi sự giàu có không chỉ đo bằng tài sản, mà còn bằng chất lượng sống, sức khỏe và khả năng tận hưởng cuộc sống trong từng phút giây.