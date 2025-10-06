Đô thị xanh tại Nghệ An lần đầu tổ chức Eco Central Park Marathon

Mùa giải đầu tiên của Eco Central Park Marathon (ECM) được nhà sáng lập Ecopark cùng cư dân tổ chức gồm 4 cự ly: 3 km, 5 km, 10 km, 21 km, dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026.

Đây là giải chạy quy mô lớn nhất tại Eco Central Park, mang tới trải nghiệm vận động, thư giãn, kết nối với chính mình và thiên nhiên giữa đại đô thị xanh lớn bậc nhất miền Trung.

Mùa giải đầu tiên Eco Central Park Marathon

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư bất động sản sở hữu giải chạy mang thương hiệu riêng đầu tiên và duy nhất Việt Nam, tính tới thời điểm hiện tại. Trải qua 6 mùa giải thành công, Ecopark Marathon trở thành ngày hội của những người yêu thể thao, yêu lối sống xanh, sống khỏe bền vững.

Chạy giữa miền xanh tươi, rợp sắc hoa, lá tại thành phố xanh Ecopark.

Mỗi mùa giải của Ecopark Marathon qua đi đều để lại những câu chuyện đẹp. Đó là cuộc sống mới của người đàn ông thoát khỏi cửa tử nhờ kiên trì tập từng bước chạy giữa thiên nhiên; là nghị lực của cậu thiếu niên khiếm thị vẫn quyết không bỏ cuộc nhờ sự động viên của mẹ và thành viên ban tổ chức; là nghị lực của cô nữ sinh quyết thay đổi bản thân và ngoại hình sau nhiều năm bị không ít người xung quanh xì xào, chú ý; là giải chạy của cả gia đình mà bố mẹ nên duyên nhờ Ecopark Marathon mai mối…

Cảm xúc ấn tượng, khó quên tại Ecopark Marathon.

“Ecopark Marathon đã trải qua 6 mùa giải tại thành phố xanh Ecopark. Cùng với những cư dân yêu chạy bộ, chúng tôi muốn mở rộng giải chạy tại khắp vùng miền, truyền tải năng lượng tích cực cùng lối sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc. Đó cũng là lý do nhà sáng lập Ecopark cùng cộng đồng yêu chạy bộ, yêu lối sống xanh, bền vững tổ chức giải chạy mùa đầu tiên tại đại đô thị Eco Central Park, mang tên Eco Central Park Marathon”, ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, cho biết.

Eco Central Park từng hấp dẫn nhiều runner trong các giải chạy trước đó.

Ông Trần Anh Tuấn, đại diện ban tổ chức, cho hay mùa giải Eco Central Park Marathon đầu tiên được tổ chức trên cung đường thuộc đô thị Eco Central Park có thiết kế mềm mại, phủ đầy màu xanh của lá và hương sắc rực rỡ của hàng trăm loài hoa. Eco Central Park Marathon sẽ có 4 cự ly độc đáo lấy cảm hứng từ 4 mùa trong năm, mỗi runner sẽ chọn cho mình sắc thái riêng.

“Spring (cự ly fun run 3 km) mang sắc thái rộn ràng tiếng cười khởi đầu như mùa xuân, trẻ thơ. Summer (5 km) mang sắc thái tràn đầy năng lượng tuổi trẻ và sự bứt phá. Autumn (10 km) mang sắc thái trải nghiệm nhẹ nhàng, lãng mạn hơn. Winter (21 km) sẽ là sắc thái của sự bền bỉ, mạnh mẽ như chiến binh đã từng trải, chinh phục những thử thách cuộc sống”, ông Anh Tuấn nói.

Kết nối với chính mình và thiên nhiên tại đô thị xanh lớn nhất Nghệ An

Eco Central Park là đại đô thị xanh lớn bậc nhất miền Trung, rộng gần 200 ha (thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), được nhà sáng lập Ecopark bắt đầu kiến tạo năm 2023.

Eco Central Park hiện có hơn 10.000 cây bóng mát với không gian mặt nước khoáng đạt.

Trải qua gần 3 năm kiến tạo, hiện toàn bộ dự án từ vùng trũng đã được thau chua rửa mặn, đất được cải tạo để trồng 10.000 cây bóng mát, phủ xanh 180.000 m2 với hơn 100 loài thực vật. Trong khuôn viên dự án, 21 ha mặt nước được quy hoạch, thiết kế tuần hoàn tạo vi khí hậu, làm mát, khắc chế gió Lào, cấp ẩm giúp nhiệt độ thấp hơn 5 độ so với khu vực lân cận.

Quảng trường ánh sáng trên trục cảnh quan.

Trục cảnh quan dài 1,5 km, rộng 12,3 ha và hồ trung tâm 4 ha tạo nên trục xanh liên hoàn, trở thành điểm vui chơi, giải trí mới của cư dân cũng như khách tham quan. Quảng trường Ánh Sáng rộng 35.000 m2 đã thành hình, sẵn sàng trở thành trái tim nghệ thuật và giải trí của người Nghệ An. Campus Park rộng 15.000 m2 - công viên chủ đề đầu tiên của Nghệ An đang tạo thành sân chơi, học hỏi khám phá của những cư dân, du khách nhí. Hiện mỗi tuần Eco Central Park đều đón các đoàn học sinh trên địa bàn tỉnh đến vui chơi, học hỏi, khám phá thế giới tự nhiên.

Sân chơi thể thao của cư dân.

Bên cạnh đó, 20 sân thể thao cùng phức hợp thể thao - thương mại rộng 11.200 m2 đang hoàn thiện để chăm sóc nhu cầu của cư dân. Chú trọng nền tảng giáo dục của các cư dân hiện hữu và tương lai, chủ đầu tư Eco Central Park cùng đối tác FPT đã khởi công trường liên cấp FPT Vinh hôm 19/9, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Giải phóng đôi chân bằng những bước chạy tại Eco Central Park.

“Kiến tạo hạ tầng, giao thông, cơ sở vật chất là quan trọng nhưng xây dựng lối sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc cho cộng đồng cư dân cũng quan trọng không kém. Nếu tại Ecopark Hưng Yên chúng tôi có giải chạy riêng, có các CLB câu cá, khiêu vũ, cờ vua, yoga, có khu chợ cuối tuần mang dấu ấn không nơi nào có, giúp nâng cao đời sống tinh thần cư dân thì tại Eco Central Park từ 2026 cũng sẽ có giải chạy riêng, trở thành cầu nối cư dân 3 miền của nhà sáng lập Ecopark. Cùng với các hoạt động cộng đồng, thể thao thường nhật, giải chạy Eco Central Park Marathon hứa hẹn là món ăn tinh thần mới, quy mô giúp cư dân tự hào hơn về nơi mình sống cũng như hấp dẫn khách tham quan, du lịch đến với miền xanh mới của Nghệ An”, ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, nói thêm.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cũng cho hay tại mỗi dự án, chủ đầu tư luôn kiến tạo môi trường sống để mỗi cư dân có thể kết nối với thiên nhiên, kết nối lại với chính mình, trở thành phiên bản tốt hơn, bắt đầu từ việc xây dựng lối sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.