Ecopark ra mắt The Campus 2 tại trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ

The Campus 2 có vị trí cửa ngõ kết nối Eco Central Park với các phường trung tâm Nghệ An thông qua đại lộ Nguyễn Sỹ Sách, đại lộ Âu Cơ, trực diện quảng trường Ánh Sáng.

Cùng hàng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ và giáo dục toàn diện, The Campus 2 trở thành lựa chọn cho những gia đình đầu tư vào thế hệ trẻ tại Nghệ An.

Sức hút của cửa ngõ thương mại và dịch vụ đô thị

Được mệnh danh là nơi mọi con đường về nhà của cư dân Eco Central Park (rộng gần 200 ha, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), phân khu The Campus 2 tọa lạc tại cửa ngõ đón đầu các luồng di chuyển ra, vào khu đô thị xanh lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ.

Tiếp nối thành công mô hình đô thị sáng tạo, trải nghiệm học tập dưới tán cây thông qua hệ tiện ích giáo dục thực nghiệm Campus Park, nhà sáng lập Ecopark tiếp tục ra mắt Campus 2 với tâm điểm là những tuyến phố dọc đại lộ, giúp kết nối thương mại, dịch vụ và thể hiện được sự bề thế của những căn nhà nơi giao lộ huyết mạch của đại đô thị ven sông lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ.

The Campus 2 nằm tại cửa ngõ đô thị Eco Central Park.

Theo đó, The Campus có mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng 70 m) thông toàn tuyến năm 2024. Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus 2 đến trung tâm thành phố Vinh (cũ) chỉ còn dưới 10 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, Đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10-20 phút lái xe.

The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách, Âu Cơ, đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences.

Mặt tiền khác của The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Âu Cơ (34 m), trực diện quảng trường Ánh Sáng (3,5 ha) đã và đang đưa vào hoạt động thử nghiệm, trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí, trải nghiệm mới của cư dân toàn bộ khu đô thị cũng như người dân lân cận.

The Campus 2 cũng đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences - tòa tháp cao tầng đầu tiên của Eco Central Park. Đây đồng thời là điểm cộng hưởng mạnh mẽ về sức mua để thúc đẩy lợi thế các trục thương mại tại The Campus 2.

Theo ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, nhờ lợi thế thương mại và vị trí đắc địa của tuyến đại lộ rộng lớn, The Campus 2 được hưởng lợi trực tiếp, nhất là khi tòa tháp Central Park Residences sắp đi vào bàn giao, trở thành tòa tháp cao tầng hiện đại bậc nhất Nghệ An, mang đến nguồn nhu cầu tiêu dùng thương mại dịch vụ trong tuyến phố The Campus 2.

“Nhu cầu tiêu dùng của The Campus 2 đến từ cư dân của tòa tháp căn hộ Central Park Residences, lượng cư dân, du khách đến với khối đế thương mại cũng như tham gia trải nghiệm tại quảng trường nhạc nước. Tính chất cửa ngõ trục cảnh quan đô thị nối dài đến công viên Hồ Thiên Nga (rộng 10 ha, lớn nhất khu đô thị) cũng là điểm cộng của The Campus 2”, ông Quang nói.

The Campus 2 hấp dẫn nhà đầu tư lẫn các gia đình chú trọng đầu tư cho thế hệ tương lai.

Theo các chuyên gia bất động sản, vị trí cửa ngõ đón đầu nguồn khách không chỉ là yếu tố giúp khách hàng quyết định chọn mua nhà, mà còn thôi thúc nhà đầu tư chi tiền bởi giá trị đầu tư và kinh doanh vượt trội. The Campus 2 sở hữu tiềm năng kinh doanh để phục vụ cư dân đại đô thị Eco Central Park, chưa kể lượng khách tham quan du lịch, khi 6 tháng đầu năm, Nghệ An tiếp tục là điểm đến được ưa thích và đứng top đầu cả nước về doanh thu du lịch.

The Campus 2 - đại lộ kết nối tương lai

Sự tương tác bổ trợ giữa đại đô thị Eco Central Park và các phường trung tâm Nghệ An giúp giá trị The Campus 2 ngày càng gia tăng. Khi cư dân lựa chọn nơi ở có nhiều tiện ích và dịch vụ, The Campus 2 khẳng định lợi thế với mô hình phát triển môi trường học tập và sáng tạo như công viên thực nghiệm Campus Park, chuỗi thể thao liên hoàn giúp phát triển và rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước đậm chất nghệ thuật, chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi.

Khi cư dân chọn vị trí hướng đến kết nối liên vùng, The Campus 2 lần nữa khẳng định liên kết vùng mạnh mẽ khi dễ dàng di chuyển về phường trung tâm của Nghệ An hoặc kết nối trung tâm du lịch biển Cửa Lò.

Trường liên cấp FPT Vinh khởi công hôm 19/9, sẽ tuyển sinh năm 2026-2027.

Trong bán kính 500-1.200 m, cư dân dễ tiếp cận trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách và thư viện chuyên đề. The Campus 2 cũng là phân khu quy tụ tất cả lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế để cư dân nhí có môi trường sinh hoạt, học tập, đào tạo nghệ thuật, khoa học, tư duy và kỹ năng.

Chủ đầu tư cũng thiết kế công viên chủ đề Campus Park lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, với diện tích rộng 15.000 m2.

Trẻ vui chơi, vận động, khám phá trong khuôn viên xanh của đại đô thị Eco Central Park.

Công viên khoa học là nơi trẻ khám phá, tìm hiểu về khoa học; công viên nhiệt đới có nhiều cây cối để trẻ hòa mình với thiên nhiên; nông trại vui vẻ để trẻ khám phá thế giới động vật; công viên sáng tạo là nơi trẻ tự do thể hiện năng khiếu bản thân; công viên thể thao để rèn luyện sức khỏe; còn công viên tuổi thơ là nơi trẻ trải nghiệm hoạt động trồng, chăm sóc cây, rau.

Campus Park còn là không gian kết nối thế hệ gia đình, giải bài toán khoảng cách giữa các thế hệ.

Nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park, The Campus 2 được hưởng hệ sinh thái 50 ha diện tích cây xanh, mặt nước; không khí trong lành, tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hasselt (Bỉ), độ phủ xanh cứ tăng 3% thì IQ của trẻ cũng tăng thêm 2,6 điểm.

Theo chuyên gia, thường xuyên tiếp xúc không gian xanh giúp sức khỏe tim mạch tốt hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn. Sống gần công viên sẽ tạo ra nhiều hoạt động thể chất và tương tác xã hội hơn.