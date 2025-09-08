Ecopark ra mắt shop thương mại khối đế giới hạn 32 căn

Với số lượng hữu hạn 32 căn, các căn thương mại khối đế Sky Retreat được thiết kế đảm bảo 2 tiêu chí - tối ưu tính tiếp cận và tối đa tính nhận diện.

Sky Retreat là tổ hợp cao tầng đầu tiên được ra mắt tại Eco Retreat - “khu rừng retreat” đầu tiên tại miền Nam của nhà sáng lập Ecopark. Toàn bộ căn thương mại của dự án có chiều cao tầng 1 lên đến 7 m, tạo nên không gian kinh doanh bắt mắt, có thể tăng diện tích khai thác nhờ thiết kế sáng tạo.

"Thông số vàng" của shop thương mại khối đế

Tiếp nối sự thành công của tòa tháp Sky Retreat - biểu tượng sống cao tầng và retreat giữa mây trời đầu tiên của nhà sáng lập Ecopark tại miền Nam, chủ đầu tư tiếp tục cho ra mắt các tầng đặc biệt thuộc bộ sưu tập Sky Premium.

Theo đánh giá của chuyên gia và nhà đầu tư, tại tòa nhà cao tầng, những vị trí đặc biệt thường có thiết kế đột phá trong công năng để gia tăng trải nghiệm cho gia chủ hoặc mang lại giá trị cao hơn cho bất động sản. Đặc biệt, dòng shop thương mại khối đế chung cư đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về một sản phẩm đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Đây cũng được đánh giá là loại hình sản phẩm mang lại tỷ suất cho thuê cao nhất so với các loại hình bất động sản khác.

Shop thương mại khối đế có tiềm năng sinh lợi nhuận cao.

"Shop thương mại khối đế mang lại sự thuận tiện trong hoạt động mua bán, cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn đồng thời thâu tóm được thị trường tiềm năng xuất phát từ chính nhu cầu tiêu dùng của cư dân tòa nhà, cư dân phân khu xung quanh và vùng lân cận", ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, cho biết.

Cũng theo ông Quang, sức hút của shop thương mại khối đế chung cư còn đến từ vị trí và quy mô của dự án. Với số lượng hạn chế thường chỉ chiếm không quá 3% tổng số sản phẩm tại các dự án, việc sở hữu sản phẩm đầu tư này là cơ hội tốt để tạo ra lợi nhuận lớn.

Thương mại khối đế Sky Retreat hưởng sức mua từ gần 1.200 căn hộ cao tầng.

Tại Sky Retreat, cộng hưởng sức mua và nhu cầu sử dụng dịch vụ của gần 1.200 hộ cư dân cao tầng tại chỗ, chủ đầu tư đã bố trí các căn shop thương mại tạo thành tổ hợp mua sắm, giải trí, dịch vụ liên hoàn ngay dưới chân tòa nhà.

Với mật độ thang máy ở mức lý tưởng - 9 thang máy cho 16 căn hộ trên mỗi tầng điển hình, việc di chuyển, mua sắm, tiếp cận các dịch vụ tại chỗ của cư dân Sky Retreat chỉ cần một nút bấm thang máy. Đặc biệt, toàn bộ vị trí các căn thương mại khối đế đều thiết kế đảm bảo 2 tiêu chí vàng là tối ưu tính tiếp cận và tối đa tính nhận diện. 100% căn thương mại có chiều cao tầng 1 lên đến 7 m, không chỉ tạo nên không gian kinh doanh bắt mắt, mà còn có thể khai thác tốt phần diện tích dành cho hàng hóa, kho dự trữ với giải pháp thi công thêm tầng lửng.

Sky Retreat với đường nội khu, vỉa hè rộng, kích thích nhu cầu mua sắm.

Với 3 nhóm diện tích khác nhau, shop thương mại khối đế tại Sky Retreat được may đo theo tiêu chí tìm kiếm mặt bằng của các thương hiệu phổ biến hiện nay trên thị trường. Trong đó, nhóm diện tích dưới 100 m2 dành cho cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng thiết yếu như giặt ủi, cửa hàng thực phẩm, thức ăn nhanh, F&B mang đi. Nhóm diện tích 100 - 130 m2 phù hợp đa dạng ngành hàng như cà phê, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi, kinh doanh F&B. Nhóm diện tích lớn, trên 150 m2 hướng đến các thương hiệu lớn, cần không gian trải nghiệm và phục vụ tại chỗ như nhà hàng buffet, F&B cao cấp, cửa hàng nội thất…

Hành lang sang trọng của không gian thương mại khối đế.

Trải nghiệm mua sắm như cuộc dạo chơi giữa rừng retreat

Không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ thương mại dành cho cư dân, các shop thương mại khối đế tại Sky Retreat được thiết kế theo concept "shopping giữa rừng retreat", giúp việc mua sắm của cư dân, du khách có thêm trải nghiệm khác biệt, như những cuộc dạo chơi trong rừng giữa 4 triệu cây, hoa từ 300 chủng loại khác nhau, tạo thành 8 tầng thiên nhiên.

Cảnh quan tại khối đế hấp dẫn sự tập trung của cư dân, kích thích nhu cầu tiêu dùng.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển DB, cho biết, 32 căn shop khối đế Sky Retreat còn được gia tăng sức hút nhờ vào sự bố trí không gian mở và cảnh quan đa dạng xung quanh khối đế. Các căn shop nội khu được tôn thêm giá trị bằng các tiểu cảnh nổi bật như thác tràn, quảng trường suối mây, các khu vườn và quảng trường chủ đề thu hút hoạt động của cư dân và kết nối các nhu cầu mua sắm ngay tại khối đế khi mọi thương hiệu đều ở trong tầm mắt của khách hàng.

Không gian xanh, cảnh quan tươi đẹp tạo cảm giác dễ chịu, thư thái khi mua sắm.

Theo các chuyên gia tâm lý, mua sắm trong không gian xanh, tươi đẹp giúp người tiêu dùng thoải mái, vui vẻ, tạo cảm giác dễ chịu, kích thích giác quan và cảm xúc tích cực, từ đó thúc đẩy người mua đưa ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Với những điểm cộng kể trên, chủ sở hữu của shop thương mại dịch vụ Sky Retreat có thể tự phát triển hoạt động kinh doanh. Ngay cả khi không tự kinh doanh, chủ nhà có thể cho những thương hiệu lớn thuê lại với lợi nhuận cho thuê hấp dẫn. Các thương hiệu lớn thường có nhiều yêu cầu khắt khe về mặt bằng nên khu thương mại được đầu tư bài bản như Sky Retreat tại khu vực tây TP.HCM là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư.

Sky Retreat hưởng nhiều tiện ích của toàn bộ dự án Eco Retreat.

Sky Retreat nằm trong dự án Eco Retreat (rộng 220 ha), tọa lạc tại phía tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển theo đại lộ Võ Văn Kiệt - cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Mang concept rừng trị liệu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, dự án hút nhiều sự quan tâm của thị trường, hướng đến nhóm yêu sống xanh bền vững. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố TP.HCM và các tỉnh, vùng lân cận qua 6 dự án hạ tầng giao thông nổi bật như cao tốc Bến Lức - Long Thành; Quốc lộ 1 mở rộng; cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3; tuyến đường Nguyễn Hữu Trí; đường nối Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.