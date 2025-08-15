Ecopark cùng Edison kiến tạo tổ hợp giáo dục liên cấp tại Eco Retreat

Tại Eco Retreat, nhà sáng lập Ecopark hợp tác hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison xây tổ hợp giáo dục đổi mới sáng tạo, với quy mô đào tạo lên đến 3.600 học sinh mỗi năm.

Ngày 14/8, tại khu đô thị Eco Retreat (rộng 220 ha, phía tây TP.HCM), lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà sáng lập Ecopark và hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison chính thức diễn ra.

Theo thỏa thuận hợp tác, tại khu đô thị Eco Retreat, Trường Phổ thông liên cấp Edison sẽ được xây dựng trên lô đất 7-GD1, với tổng diện tích gần 22.000 m2. Ngôi trường dự kiến đào tạo đến 3.600 học sinh mỗi năm và chính thức tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 10 vào năm học 2027-2028.

Tổ hợp giáo dục liên cấp giữa khu rừng Eco Retreat

Được thống nhất và triển khai trên toàn hệ thống, chương trình giáo dục của Edison tại khu đô thị Eco Retreat được thiết kế tiên tiến, đi đầu trong đổi mới sáng tạo và giáo dục công nghệ, AI, STEM, cùng với tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu. Bên cạnh đó, nhà trường bổ sung dạy và học ngoại ngữ thứ hai như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn từ bậc tiểu học. Điều này tạo tiền đề và lợi thế vững chắc cho học sinh trước các bậc học cao hơn, cũng như mở rộng môi trường làm việc sau này.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark là ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB, cùng bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison - ký thỏa thuận hợp tác.

Tại lễ ký kết, bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison - chia sẻ: “Từ Ecopark tới Eco Retreat, hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison đồng hành nhà sáng lập Ecopark như mảnh ghép không thể thiếu hướng đến gia đình trẻ hiện đại, thành công. Với họ, môi trường giáo dục chất lượng quốc tế là một trong những tiêu chí hàng đầu để lựa chọn nơi an cư, gắn bó lâu dài”.

Bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison - chia sẻ tại sự kiện.

Tại đô thị Eco Retreat, Edison mang đến ngôi trường hiện đại, an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế với nhiều không gian xanh, gần gũi thiên nhiên. Trên hết, đây là môi trường để học sinh học tập, trải nghiệm, được tạo động lực phát triển toàn diện và tối ưu mọi mặt thể chất, trí tuệ, tinh thần và cảm xúc theo lộ trình được cá nhân hóa. Chương trình giáo dục liên tục được cập nhật, hướng đến năng lực làm việc toàn cầu trong một thế giới không ngừng biến động và phát triển mạnh mẽ.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark là ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - cho hay: “Trên hành trình kiến tạo vùng đất đáng sống, chủ đầu tư luôn coi trọng, phát triển tiện ích giáo dục song song xây dựng môi trường sống xanh, bền vững”.

Nhà sáng lập Ecopark tin tưởng việc đồng hành cùng hệ thống giáo dục tiên phong tại Việt Nam như hệ thống Trường Phổ thông Edison sẽ mang đến cho cư dân và con em cơ hội học tập, phát triển toàn diện, năng động.

“Những mô hình giáo dục vượt trội sẽ góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ tài năng, trở thành công dân toàn cầu, giàu lòng trắc ẩn và thúc đẩy sự cống hiến xây dựng quê hương, xã hội văn minh và phát triển”, ông Nguyễn Đức Cảnh cho biết.

Trường Phổ thông liên cấp Edison nằm giữa không gian xanh mát của khu đô thị Ecopark.

Đổi mới sáng tạo để trở thành công dân toàn cầu

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư đứng sau nhiều khu đô thị xanh điển hình tại Việt Nam. Tại Hưng Yên, Ecopark kiến tạo thành phố xanh Ecopark rộng gần 500 ha với sự có mặt của hàng loạt thương hiệu giáo dục hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Nổi bật là Trường song ngữ Quốc tế Greenfield, Trường Phổ thông liên cấp Edison, Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV, Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, Học viện Els Performance Golf Academy, Trường Đào tạo Vietcombank…

Tại dự án Eco Central Park (Nghệ An), nhà sáng lập Ecopark hợp tác Tập đoàn FPT xây tổ hợp giáo dục liên cấp, dự kiến đào tạo 3.000 học sinh mỗi năm.

Không gian sống xanh, bền vững tại đô thị Eco Retreat.

Tiếp tục hành trình kiến tạo vùng đất đáng sống, tại dự án Eco Retreat, việc ký kết hợp tác hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison đã khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn, quan điểm ưu tiên đầu tư cho giáo dục tại khu đô thị cũng như cư dân tương lai. Đồng thời, lễ ký kết còn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản của chủ đầu tư, khi các phân khu được đẩy nhanh tốc độ triển khai song hành với quá trình hoàn thiện hệ tiện ích đa dạng, dự kiến bàn giao, đón những cư dân đầu tiên về sinh sống vào năm 2027.

Được thành lập năm 2016, Edison là hệ thống giáo dục liên cấp tiên phong về đổi mới sáng tạo và phát triển các phương pháp giáo dục hiện đại. Hệ thống đi đầu về ứng dụng và giảng dạy công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), STEAM và robotics. Edison hiện là một trong 12 trường học trên toàn quốc đạt danh hiệu “Trường học Microsoft điển hình toàn cầu” trong 4 năm học liên tiếp; một trong 3 trường học trên toàn quốc được vinh danh “Trường học đổi mới sáng tạo” tại Diễn đàn Giáo viên Sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Microsoft đồng tổ chức.

Học sinh được học tập trong môi trường thúc đẩy phát triển toàn diện.

Hệ thống Edison còn khẳng định uy tín khi trở thành trung tâm khảo thí ủy quyền của College Board (Mỹ) - đơn vị phát hành các bài thi chuẩn hoá quốc tế được toàn thế giới công nhận là SAT và AP.

Nhiều đội tuyển Edison đạt thành tích cao tại cuộc thi trong nước và quốc tế về khoa học STEAM, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, robotics, toán, tiếng Anh, thể thao. Edison cũng là một trong những đội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics thế giới tổ chức tại Mỹ trong 3 năm liên tiếp.

Với hệ đào tạo đa dạng từ lớp 1 đến lớp 12, đáp ứng tối ưu nhu cầu cá nhân hoá như hệ tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế, hệ song ngữ Mỹ, hệ THPT tiêu chuẩn tiếng Trung - Anh, hệ THPT song bằng Việt Nam - Australia... nhiều thế hệ học sinh Edison ghi dấu tại các trường đại học tên tuổi trên khắp Việt Nam và quốc gia có nền giáo dục tiên tiến toàn cầu.

“Chúng tôi đặt mục tiêu: Trải qua quá trình học tập, trưởng thành tại hệ thống giáo dục Edison, mỗi học sinh sẽ viết nên lộ trình phát triển của bản thân bằng sự sáng tạo và không ngừng đổi mới; để chủ động thích ứng trước thế giới đầy biến động, thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Qua đó, mỗi học sinh đều có thể làm chủ cuộc sống của mình trong tương lai”, bà Lê Tuệ Minh nói.