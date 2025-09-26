Nhà Đại Phát là đối tác phân phối chính thức đô thị Eco Central Park

Nhà Đại Phát đồng hành cùng nhà sáng lập Ecopark, đưa Eco Central Park - môi trường đáng sống bậc nhất Bắc Trung Bộ, đến đông đảo khách hàng.

Dự án phù hợp những gia đình chú trọng chất lượng môi trường sống.

Hướng đến giá trị bền vững thông qua dự án xanh

Nhà Đại Phát thành lập 2015, tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang. Đơn vị này từng bắt tay nhiều chủ đầu tư lớn, uy tín hàng đầu Việt Nam. Đến nay, Nhà Đại Phát tạo dựng tên tuổi, uy tín với hàng nghìn sản phẩm phân phối thành công.

Theo Ecopark, điểm mạnh của Nhà Đại Phát là nền tảng vững chắc trong phát triển con người và văn hóa dịch vụ chuyên nghiệp, từ đào tạo nhân lực, chăm sóc khách hàng, hậu mãi - luôn hướng tới sự bền vững, hiệu quả và giá trị lâu dài cho người sở hữu.

Nhà Đại Phát trở thành đối tác phân phối The Campus 2, Eco Central Park.

Ông Hoàng Đức Dũng, CEO Nhà Đại Phát, cho biết từng đồng hành Ecopark qua nhiều dự án trước đây như Eco Village Saigon River, Eco Retreat và đồng điệu về tầm nhìn với nhà sáng lập. Hai bên mong muốn hướng đến giá trị bền vững thông qua dự án xanh, giàu tiềm năng, đáp ứng phong cách sống của giới tinh anh, thành đạt lẫn nhu cầu đầu tư. Chính vì sự đồng điệu này, Nhà Đại Phát luôn phát huy hiệu quả và đạt được kết quả top đầu của các dự án triển khai cùng nhà sáng lập.

The Campus 2 là nơi cư dân sống tận hưởng giữa đại đô thị xanh lớn nhất Bắc Trung Bộ. Ảnh phối cảnh.

“Nổi bật tại vị trí cửa ngõ của đại đô thị, phân khu The Campus 2, thu hút chúng tôi bởi yếu tố độc đáo trong phát triển sản phẩm mạnh về hạ tầng và tiềm năng kết nối. Sản phẩm của dự án đáp ứng nhu cầu của khách hàng cao cấp - không chỉ cần nơi để ở mà là không gian khai thác, tận hưởng, đầu tư có chiều sâu. Nhà Đại Phát cam kết mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp và minh bạch cho mọi khách hàng đồng hành cùng phân khu này”, ông Hoàng Đức Dũng nhấn mạnh.

The Campus 2 - tọa độ kết nối giao thương và trải nghiệm sống

The Campus 2 được nhà sáng lập ví như lời mời trải nghiệm phong cách sống mới giữa lòng đô thị xanh lớn nhất Bắc Trung Bộ, tràn ngập tiện ích và gắn với hạ tầng vùng đang thay đổi nhanh chóng. Tọa lạc cửa ngõ Eco Central Park, The Campus 2 nằm giữa 2 đại lộ Nguyễn Sỹ Sách (70 m) và Âu Cơ (34 m), đối diện quảng trường Ánh Sáng 3,5 ha. Nhờ đó, phân khu mang vẻ đẹp phóng khoáng, tinh thần tự do, năng động.

The Campus 2 nằm giữa nhiều trục đại lộ kết nối nội khu và khu vực lân cận. Ảnh phối cảnh.

Từ ban công shophouse, cư dân chỉ cần phóng tầm mắt là có thể đón trọn nắng ban mai chiếu xuống quảng trường, nghe tiếng cỏ cây, tiếng học sinh bước chân tới trường liên cấp FPT Vinh mới khởi công hôm 19/9. Chỉ cần mở cửa, cư dân bắt gặp cửa hàng, quán cà phê boutique, dịch vụ tiện nghi - điều nhiều cư dân trong thành phố lớn mơ ước nhưng chưa được tận hưởng.

Shophouse, nhà phố tại The Campus 2 được đánh giá có tiềm năng khai thác thương mại lớn. Với đại lộ Nguyễn Sỹ Sách đã thông tuyến, tòa tháp Central Park Residences cao 30 tầng ngay đối diện phân khu chuẩn bị bàn giao vào cuối 2025 (gồm khối đế thương mại 3 tầng), quảng trường Ánh Sáng đang hoạt động thử nghiệm… The Campus 2 hưởng trọn lưu lượng người đông đúc, tăng sức hút cho hoạt động kinh doanh. Từ đây, khách hàng không chỉ mua để ở, mà còn để kinh doanh, cho thuê, hoặc chuyển nhượng khi giá trị khu vực tăng theo hạ tầng, tốc độ phát triển kinh tế.

Chưa kể, Nghệ An năm 2024 là vùng đất đang bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 9% - nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh với đường ven sông Lam, mở rộng tuyến liên tỉnh, nâng cấp các trục đường dài, kết nối sân bay quốc tế Vinh, biển Cửa Lò. Những yếu tố này không chỉ nâng cao tiện nghi di chuyển mà còn hút dòng khách, dịch vụ, đầu tư.

Môi trường sống giúp trẻ vận động, khám phá tìm tòi, phát huy khả năng sáng tạo tại Eco Central Park.

Ngoài giá trị thương mại, The Campus 2 còn là lựa chọn lý tưởng cho gia đình muốn đầu tư vào môi trường sống chất lượng cho thế hệ con cái. Trong bán kính 500-1.200 m quanh phân khu là hệ thống trường học quốc tế liên cấp, trung tâm học tập, nhà sách, thư viện chuyên đề…

Tại Nghệ An, Eco Central Park là dự án đầu tiên đầu tư công viên chủ đề Campus Park rộng tới 15.000 m2, phục vụ cho nhu cầu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ cho cư dân trẻ. Trẻ em có thể khám phá thế giới tự nhiên tại công viên Khoa học, phát triển thể lực ở công viên Thể thao hay rèn luyện tư duy, năng lực tự học ở công viên Sáng tạo… Đây là không gian đồng hành phụ huynh trong hành trình chăm sóc, kiến tạo tương lai bền vững cho con cái.

Khía cạnh thú vị là môi trường học tập xanh cũng làm tăng giá bất động sản. Cụ thể, theo nghiên cứu đăng tải tháng 7/2025 trên Preprints, khi môi trường học tập được “xanh hóa”, tức cải thiện cây cối, cây bóng mát, sân vườn trang trí, giá trị bất động sản lân cận thường tăng lên rõ rệt.

Không gian với cây xanh mặt nước tại công viên hồ Thiên Nga, Eco Central Park. Ảnh phối cảnh.

Với tổng hòa yếu tố, ông Nguyễn Đức Cảnh - Phó tổng giám đốc Eco Central Park, nhận định The Campus 2 mang đến cơ hội kép: Vừa là chốn an cư cao cấp cho những ai mong muốn tiện nghi, môi trường sống hiện đại, vừa là tài sản đầu tư có chiều sâu và tiềm năng tăng giá rõ nét.

“Chúng tôi tin rằng The Campus 2 là biểu tượng mới của Eco Central Park - nơi giao thương đan xen với đời sống xanh, nơi hạ tầng và thiên nhiên cùng nhau nâng tầm chất lượng sống. Sự đồng hành của các đại lý trong đó có Nhà Đại Phát sẽ giúp chúng tôi mang giá trị này đến đúng người sử dụng, đúng nhà đầu tư, đúng định hướng phát triển bền vững”, ông Cảnh khẳng định.