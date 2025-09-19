Ecopark và FPT khởi công trường liên cấp tại đô thị Eco Central Park

Sáng 19/9, hệ thống trường liên cấp FPT chính thức được khởi công tại đại đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark.

Trường liên cấp mang tên Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh, được xây dựng tại lô đất GD-01, trên diện tích hơn 27.000 m2 thuộc khuôn viên phân khu The Garden, khu đô thị Eco Central Park (rộng gần 200 ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trường có quy mô đào tạo khoảng 2.800 học sinh từ bậc tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông; dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Trường sẽ giảng dạy giáo trình theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) trên toàn quốc.

Phối cảnh trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh trên khuôn viên rộng hơn 27.000 m2.

Ý tưởng thiết kế của trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa thiên nhiên xanh khoáng đạt của Eco Central Park và không gian học tập, nhằm tạo ra môi trường đào tạo hiện đại, năng động và sáng tạo. Bố cục tổng thể được tổ chức theo dạng hợp khối, với khối giảng đường đặt tại vị trí trung tâm, tạo nên khoảng sân lớn đóng vai trò như quảng trường. Đây là nơi diễn ra các hoạt động giáo dục, văn hóa ngoài trời và là không gian sinh hoạt chung của toàn trường. Với thiết kế hiện đại, giàu tính nhận diện, công trình không chỉ là nơi học tập, rèn luyện của học sinh mà còn trở thành điểm nhấn hài hòa giữa công trình và cảnh quan xanh của khu đô thị.

Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh nằm giữa đại công viên xanh Eco Central Park.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh - Phó tổng giám đốc Eco Central Park - cho biết: “Việc phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn giáo dục quốc tế luôn là ưu tiên hàng đầu của chủ đầu tư Eco Central Park trên hành trình kiến tạo biểu tượng đáng sống hàng đầu Nghệ An”.

Nhà sáng lập Ecopark tin tưởng việc đồng hành cùng hệ thống giáo dục tiên phong tại Việt Nam như Hệ thống Phổ thông FPT sẽ mang đến cho con em cư dân cơ hội học tập, phát triển toàn diện và năng động, vươn tới “đại lộ tương lai” để trở thành công dân toàn cầu.

“Được xây dựng tại đại công viên xanh rộng lớn ở bậc nhất miền Trung, với cảnh quan và môi trường sống vượt trội, tôi tin rằng mỗi ngày sinh sống, học tập tại đây sẽ là một ngày vui, trải nghiệm đáng nhớ của học sinh. Ngôi trường cũng như môi trường sống chính là cơ sở, bệ phóng để các em vươn tới thành công”, ông Cảnh nói.

Quang cảnh lễ khởi công trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh.

Tại lễ khởi công, ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT - cho biết FPT mong muốn học sinh tại đây không chỉ được tiếp thu kiến thức, mà còn được tiếp cận sớm và phát triển kỹ năng công nghệ tiên tiến qua các môn học AI, STEM, Robotics; được trải nghiệm sự sáng tạo; nuôi dưỡng tư duy độc lập và khả năng làm chủ tương lai.

“Cùng với việc xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, FPT đồng hành cùng Nghệ An trong việc phát triển nguồn nhân lực số, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Chúng tôi tin Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh sẽ trở thành môi trường giáo dục tiên tiến, mang lại trải nghiệm khác biệt, góp phần nuôi dưỡng thế hệ học sinh đủ năng lực hội nhập toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, ông Tùng nói thêm.

Trường liên cấp FPT Vinh được xây dựng tại đại đô thị Eco Central Park - nơi tiện ích và thiên nhiên trong lành hòa hợp trong từng nhịp sống.

Nhà sáng lập Ecopark và FPT tin tưởng sau khi hoàn thiện, Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đóng góp vào sự phát triển nhân lực số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và kinh tế tri thức tại Nghệ An.

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư phát triển bất động sản xanh, bền vững tiên phong tại Việt Nam, trong đó có đại công viên xanh Eco Central Park. Chú trọng phát triển giáo dục cùng hệ thống trường liên cấp, Eco Central Park phát triển riêng phân khu The Campus.

The Campus có vị trí cửa ngõ kết nối toàn bộ đại đô thị Eco Central Park với các phường trung tâm Nghệ An qua đại lộ Nguyễn Sỹ Sách (70 m), đại lộ Âu Cơ (34 m), trực diện Quảng trường Ánh Sáng (rộng 3,5 ha) cùng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ, giáo dục toàn diện. Theo đó, The Campus trở thành nơi mở ra cánh cửa kết nối tương lai cho những gia đình đang đầu tư vào thế hệ trẻ tại Nghệ An.

Tiết học STEM của học sinh FPT Schools - nơi học sinh thỏa sức sáng tạo và rèn luyện tư duy logic.

Thành lập vào năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục chất lượng cao của Tập đoàn FPT gồm 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Cần Thơ… và dự kiến mở rộng trên cả nước trong thời gian tới.

Trẻ học tập và rèn luyện trong môi trường năng động, sáng tạo.

FPT Schools triển khai chương trình học theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp chương trình đào tạo tăng cường tập trung vào ba trụ cột khác biệt: Chương trình công nghệ, chương trình tiếng Anh và năng lực toàn cầu, chương trình phát triển cá nhân.

Với thông điệp “Trải nghiệm để trưởng thành”, FPT Schools mang đến môi trường giáo dục chất lượng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, năng lực công nghệ, kỹ năng sáng tạo và tư duy độc lập. Học sinh FPT Schools được tạo điều kiện thuận lợi để học tập, tiếp cận công nghệ tiên tiến, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, vững vàng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số.