Smartland là đối tác phân phối phân khu The Campus 2, Eco Central Park

Smartland trở thành đại lý phân phối phân khu The Campus 2 - nơi kết nối với các trục đại lộ huyết mạch cùng hàng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ, học tập, rèn luyện.

The Campus 2 thuộc dự án Eco Central Park - đại đô thị xanh lớn nhất Bắc Trung Bộ được phát triển bởi nhà sáng lập Ecopark.

Smartland tiếp tục được tin tưởng

Với 21 năm kinh nghiệm phân phối dòng bất động sản cao cấp, Công ty TNHH Bất động sản Smartland là thương hiệu hàng đầu trên thị trường trong lĩnh vực tư vấn bất động sản với mạng lưới tư vấn toàn quốc với gần 1.000 nhân sự. Công ty xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng tiên quyết là lựa chọn dự án chất lượng, xây dựng đội ngũ tư vấn am hiểu thị trường và dịch vụ khách hàng tận tâm.

Năm 2024, Smartland được nhà sáng lập Ecopark vinh danh là đại lý phân phối xuất sắc của dự án Eco Central Park nhờ sự tận tâm và chuyên nghiệp. Năm 2025, Smartland tiếp tục đầu tư phát triển cho thị trường Nghệ An để đẩy mạnh tư vấn các phân khu đặc biệt thuộc Eco Central Park.

Smartland chính thức phân phối The Campus 2, Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark.

Ông Đặng Quốc Việt, Tổng giám đốc Smartland, cho biết Smartland sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm của nhân sự để thẩm thấu những giá trị sản phẩm mà nhà sáng lập Ecopark mang đến cho khách hàng.

“Tiếp tục đồng hành với nhà sáng lập Ecopark tại phân khu The Campus 2, chúng tôi tin rằng sản phẩm có vị trí chiến lược, tiện ích đặc biệt sẽ là ‘đại lộ kết nối tương lai’ đưa cư dân tới cuộc sống tiện nghi, thuận lợi cho hội nhập quốc tế, nhất là những gia đình đang đầu tư vào thế hệ trẻ tại Nghệ An”, CEO Smartland chia sẻ.

The Campus 2 - đại lộ kết nối tương lai

The Campus 2 được nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt sau thành công của The Campus 1 đã hoàn thiện và đưa vào bàn giao cho cư dân.

The Campus 2 nằm tại cửa ngõ Eco Central Park. Ảnh phối cảnh.

Tọa lạc tại phía cửa ngõ kết nối đại đô thị xanh Eco Central Park với các phường trung tâm Nghệ An, được coi là bộ mặt đại diện của đô thị, The Campus có một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70 m) đã thông toàn tuyến năm 2024. Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus đến trung tâm thành phố Vinh (cũ) chỉ còn 8 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, Trường Đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10-20 phút.

Một mặt tiền khác của The Campus trực diện đại lộ Âu Cơ (34 m), trực diện quảng trường Ánh Sáng 3,5 ha đã hoàn thành và đang đưa vào hoạt động tiền khai trương, trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí, trải nghiệm mới của cư dân toàn bộ khu đô thị cũng như người dân khu vực lân cận.

The Campus 2 kết nối nhiều đại lộ, nằm đối diện khối đế Central Park Residences. Ảnh phối cảnh.

The Campus cũng đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences - tòa tháp cao 30 tầng đang hoàn thiện của Eco Central Park, dự kiến bàn giao cuối năm 2025. Đây cũng là điểm cộng hưởng mạnh mẽ về nhu cầu tiêu dùng dịch vụ ngay trong nội khu, thúc đẩy nhanh chóng sự hình thành các phố thương mại và cộng đồng cư dân The Campus.

Theo ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, nhờ lợi thế thương mại và vị trí đắc địa của các tuyến đại lộ, The Campus 2 được hưởng lợi trực tiếp. Đặc biệt, tòa tháp Central Park Residences sắp đi vào bàn giao sẽ trở thành tòa tháp cao tầng hiện đại bậc nhất Nghệ An hiện nay, mang đến nguồn nhu cầu tiêu dùng thương mại dịch vụ ngay trong các tuyến phố The Campus.

Môi trường sống kích thích vận động, tính sáng tạo của trẻ em tại Eco Central Park.

Nếu cư dân lựa chọn nơi an cư ngập tràn tiện ích và dịch vụ, The Campus khẳng định lợi thế với mô hình phát triển môi trường học tập và sáng tạo như công viên thực nghiệm Campus Park rộng 15.000 m2, chuỗi thể thao liên hoàn giúp phát triển và rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước đậm nét nghệ thuật, chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi.

Nếu cư dân lựa chọn căn nhà hướng đến kết nối liên vùng, The Campus một lần nữa khẳng định liên kết vùng mạnh mẽ khi dễ dàng di chuyển về các phường trung tâm của Nghệ An hoặc kết nối với trung tâm du lịch biển Cửa Lò.

Không gian sống xanh tại Eco Central Park.

Nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park, The Campus còn được hưởng trọn vẹn hệ sinh thái 50 ha diện tích cây xanh, mặt nước; không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp, miễn dịch của trẻ. Theo nghiên cứu của Đại học Hasselt (Bỉ), độ phủ xanh cứ tăng 3% thì IQ của trẻ cũng tăng thêm 2,6 điểm.

Tại Nghệ An, Eco Central Park trở thành hình mẫu của quy mô, sự cộng hưởng những giá trị tiện ích, thương mại, dịch vụ và phong cách sống. Tỷ lệ quy hoạch đô thị ấn tượng qua bộ 3 thông số: 43% tỷ lệ diện tích dành cho cảnh quan với hệ thống công viên, quảng trường, mặt nước, đường dạo, sân thể thao, sân vườn chung và sân vườn của cư dân; 39% tỷ lệ diện tích dành cho hạ tầng giao thông và tiện ích phục vụ cư dân, trong đó điểm nổi bật là hạ tầng giao thông không chỉ rộng lớn với các tuyến đại lộ 70 m, 34 m, 24,5 m hay đường nội khu tối thiểu 14 m mà còn được phủ xanh bằng hệ thống cảnh quan nhiều lớp cây xanh.

Cuối cùng, tỷ lệ diện tích thấp nhất trong đô thị thuộc về công trình xây dựng, chỉ 19% trên tổng quy mô. Điều này giúp căn nhà không chỉ là không gian trong 4 bức tường, mà là giá trị cộng hưởng của nhiều yếu tố quan trọng tạo nên môi trường sống đắt giá cho nhiều thế hệ.