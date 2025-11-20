Thượng tá Bùi Duy Hưng làm Phó cục trưởng C04 Bộ Công an

Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động và bổ nhiệm làm Phó cục trưởng C04 (Bộ Công an).

Chiều 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long (phải), Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó cục trưởng C04. Ảnh: Xuân Cường.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long chúc mừng thượng tá Bùi Duy Hưng và khẳng định việc điều động, bổ nhiệm nhiệm vụ mới là vinh dự lớn của cá nhân thượng tá Hưng, cũng như tập thể C04 và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Bùi Duy Hưng chia sẻ C04 luôn được đánh giá là đơn vị mũi nhọn của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.

"Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để tôi tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến tâm sức, trí lực, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân và công cuộc phòng chống tội phạm ma túy", Thượng tá Bùi Duy Hưng phát biểu.

Trên cương vị mới, tân Phó cục trưởng C04 cho biết sẽ cố gắng, nỗ lực, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.