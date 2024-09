Thương hiệu siêu sang trong ngành sách làm ăn như thế nào?

Nhà xuất bản Assouline đã tạo dựng tên tuổi bằng cách làm những cuốn sách có giá bán từ 1.000 USD trở lên, làm tủ sách giới hạn, tạo ra những Hermès Birkin của giới xuất bản.

Gia đình Assouline. Ảnh: Arab News

Ba thập kỷ trước, Assouline, thương hiệu hàng đầu hiện nay về sách để bàn cao cấp và đồ dùng thư viện sang trọng, đã mở cửa văn phòng đầu tiên tại tầng bảy tòa nhà Bergdorf Goodman ở New York.

Theo New York Times (NYT), lý do thành lập thương hiệu là do người sáng lập Prosper Assouline nhìn thấy được thị hiếu của người dùng. Ông Prosper Assouline chia sẻ: "Tôi nhận thấy những người tiêu dùng xa xỉ sẵn sàng chi 650 USD cho giày". Vào thời đó, ông bán ra những cuốn sách đẹp, được phối màu cẩn thận để có thể xuất hiện trên bàn cà phê hoặc trên những chiếc kệ xịn với mức giá tương đối dễ chịu, từ 60 đến 75 USD .

Nhưng không dừng lại ở đó, ông đã tạo ra một ấn bản đặc biệt về tiểu bang Rajasthan của Ấn Độ với chất liệu vải cotton. Chữ được in trên vải và cả cuốn sách được bọc thủ công bằng một chiếc sari cổ. Giá của cuốn sách là 600 USD vào thời điểm đó, tương đương khoảng 2.000 USD ngày nay.

Robert Burke, cựu CEO của tòa Bergdorf chia sẻ: ""Đó thực sự là một cuốn sách thời trang cao cấp và rất ăn khách”. Từ sau đó, ngày càng nhiều cuốn sách xa xỉ được tạo ra với giá cả cao ngất ngưởng. Sự thành công của công ty phù hợp với chiến lược: Ở phân khúc cao cấp, sản phẩm phản ánh giá trị công ty. Giá sản phẩm càng cao nghĩa là công ty đó càng có vị thế lớn.

Chân lý đó vẫn đúng tới hiện tại. Assoulines đã sản xuất và bán khoảng 2.000 đầu sách trong 30 năm ra đời và phát triển. Các tác phẩm đến từ nhiều lĩnh vực, bao gồm lịch sử nghệ thuật, thời trang, nội thất, du lịch, xã hội và thể thao.

Bộ sưu tập The Ultimate Collection đang là dòng tác phẩm mang lại doanh thu cao cho Assouline. Ảnh: NYT.

Bộ sưu tập sách đắt nhất cho tới nay là The Ultimate Collection, gồm những ấn bản sách giới hạn. Một số cuốn có kích thước bằng chiếc bàn cà phê nhỏ và được đóng bằng da hoặc có thể được bọc nhung hoặc da lợn. Chúng được bán với giá hàng chục nghìn USD.

Hay một phiên bản đặc biệt về cung điện Versailles, được đặt trong vỏ nhung và có giá 4.900 USD , có kèm theo một chuyến tham quan riêng bên trong cung điện.

Theo chia sẻ của CEO Assouline hiện tại, thương hiệu này muốn trở thành Hermès Birkin của giới xuất bản: ra mắt tác phẩm có giá trị sưu tầm, được độc giả mơ ước và được định giá theo mức giá mà thị trường chấp nhận.

Tham vọng vượt ra ngoài thế giới sách

Tuy nhiên, tham vọng của Assouline dường như không chỉ dừng lại ở việc bán những cuốn sách đắt đỏ.

Alex Assouline, người quản lý hiện tại, nói: "Đừng gọi chúng tôi là nhà xuất bản, chúng tôi là một thương hiệu xa xỉ”. Hiện tại, họ đang dấn thân vào sản xuất podcast và cũng đã ra mắt một tạp chí điện tử. Một mảng khác trong hoạt động kinh doanh của họ là quản lý thư viện cá nhân cho các khách hàng doanh nghiệp và tư nhân, cùng với đó là cung cấp các sản phẩm mang thương hiệu Assouline.

Trong bối cảnh ngành xuất bản nói chung gặp nhiều khó khăn, Assouline vẫn đang có lãi.

Nhiều tác phẩm của Assouline đều được thiết kế công phu. Ảnh: NYT.

Một yếu tố đóng góp đáng kể vào lợi nhuận ròng của công ty là bộ phận xuất bản theo yêu cầu, chiếm khoảng 25% giá trị doanh nghiệp. Hiện bộ phận này xuất bản những cuốn sách khổ lớn cho các khách hàng tư nhân và các thương hiệu khác nhau như Cartier và Coca-Cola, và cho các chính phủ, bao gồm cả Pháp và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Và trong 5 năm qua, khối lượng kinh doanh đã tăng gấp đôi, một phần là do tác động của thương mại điện tử. Chi tiêu của người tiêu dùng cũng gia tăng, với giá trị đơn hàng trung bình tăng 13% trong ba năm qua. Lưu lượng truy cập trực tuyến cũng tăng vọt, tăng khoảng 250% trong năm 2023-2024.

Không giảm giá, không sản xuất dư thừa

Kể từ khi thành lập vào năm 1994, thương hiệu này luôn tuân thủ các quy tắc của thời trang xa xỉ. Họ là nhà phân phối của chính mình, tuân thủ nguyên tắc sản xuất ít và không giảm giá.

Alex Assouline muốn đưa thương hiệu Assouline phát triển đa dạng hơn. Ảnh: Arab News.

Assouline hiện có 18 cửa hiệu trên toàn thế giới, bao gồm Maison Assouline, chi nhánh chủ lực được mạ vàng ở London và cửa hiệu chủ lực thứ hai sẽ mở vào tháng tới tại Riyadh, Saudi Arabia. Cơ sở này rộng khoảng 930 m2 và bao gồm một nhà hàng cao cấp. Assouline cũng có cửa hiệu tại các khách sạn hạng sang như Plaza Athénée ở Paris và Peninsula ở Hong Kong, Trung Quốc.

Khi khách hàng đến và muốn xem các tác phẩm được đặt xen kẽ trên các kệ, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến, nhấc sách ra khỏi nơi bày và đưa cho khách một đôi găng tay cotton trắng để lật giở nội dung bên trong

“Chúng tôi không chỉ quan tâm đến thành công thương mại. Chúng tôi mang nghệ thuật và vẻ đẹp trí tuệ vào hoạt động mua sắm”, Alex Assouline cho biết.

Milton Pedraza, CEO của Luxury Institute, một công ty nghiên cứu và tư vấn người tiêu dùng có trụ sở tại New York, cho biết: “Những cuốn sách sang trọng đại diện cho sự giàu có một cách thầm lặng, nhằm mục đích cho khách biết chủ nhà là người như thế nào. Và những cuốn sách cũng chính là bằng chứng trực quan cho thấy chủ sở hữu là những người giàu có, có học thức và có gu thẩm mỹ".