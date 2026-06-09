Thương hiệu merchOne vận hành 4 nhà máy in-house tại châu Âu và Mỹ

Người bán hàng tại Việt Nam ngày càng đẩy mạnh xuất khẩu qua các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Trong bối cảnh đó, mô hình in theo yêu cầu với nhà máy tự vận hành là giải pháp giúp thương hiệu kiểm soát chất lượng và rút ngắn thời gian giao hàng xuyên biên giới.

In theo yêu cầu bứt tốc cùng làn sóng TMĐT xuyên biên giới

Print on demand - mô hình chỉ sản xuất khi có đơn hàng - cho phép người bán không cần tồn kho, mỗi sản phẩm là một bản tùy chỉnh theo thiết kế riêng. Theo báo cáo của Kings Research, quy mô thị trường này được dự báo vượt 47.14 tỷ USD vào năm 2031.

Toàn cảnh nhà in của merchOne.

Khác với dropshipping cạnh tranh giá, mô hình in theo yêu cầu tạo ra sản phẩm độc quyền theo nhận diện thương hiệu của người bán. Đây là lý do ngày càng nhiều thương hiệu Việt Nam chuyển dịch sang mô hình này khi tiếp cận thị trường quốc tế. Thương hiệu B2C hiện đòi hỏi chất lượng đồng đều, đóng gói theo nhãn riêng và giao hàng nội địa tại từng khu vực - những yêu cầu chỉ các nhà sản xuất sở hữu nhà máy nội bộ mới có thể đáp ứng nhất quán.

Tạo lợi thế kiểm soát chất lượng và bền vững

merchOne là nhà sản xuất in theo yêu cầu chuyên về tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa cao cấp. Doanh nghiệp sở hữu và vận hành 4 nhà máy: 3 cơ sở tại châu Âu (Latvia, Ba Lan, Đức) và một tại Mỹ (Columbus), tổng diện tích 30.000 m2, công suất 2,5 triệu sản phẩm mỗi ngày. Việc đặt nhà máy tại cả hai châu lục cho phép phục vụ khách hàng châu Âu và Mỹ với chi phí và thời gian giao hàng nội địa. Danh mục cốt lõi gồm tranh canvas, tranh poster, tranh có khung và đồ trang trí nhà cửa. Ngoài ra, doanh nghiệp cung cấp danh mục quần áo thời trang và phụ kiện thú cưng để mở rộng lựa chọn cho thương hiệu B2C.

Máy in hiện đại với công nghệ in màu sắc nét của merchOne.

Sản xuất nội bộ cho phép kiểm soát đồng nhất về chất liệu, kỹ thuật in và tiến độ giao hàng - yếu tố then chốt khi thương hiệu B2C xây dựng câu chuyện chất lượng, đặc biệt tại thị trường châu Âu, nơi tiêu chuẩn môi trường được áp dụng nghiêm.

Phòng giả lập của merchOne mô phỏng hình ảnh sản phẩm thực tế.

Tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa của merchOne được sản xuất hoàn chỉnh tại 4 nhà máy của doanh nghiệp, sử dụng mực in HP Latex water-based inks - dòng mực gốc nước, không dung môi, an toàn cho không gian sinh hoạt. Khung gỗ đạt chứng nhận FSC, nguồn gỗ khai thác từ các khu rừng được quản lý bền vững tại Latvia. Quần áo thời trang và phụ kiện thú cưng được làm từ vải cao cấp, vật liệu bền với kỹ thuật in tinh xảo.

Tranh treo tường và đồ trang trí nhà cửa của merchOne được sản xuất hoàn chỉnh tại 4 nhà máy của doanh nghiệp.

merchOne kết nối trực tiếp với Shopify qua ứng dụng riêng và REST API. Thông qua Order Desk, doanh nghiệp đồng bộ đơn hàng từ Amazon, Etsy, eBay, WooCommerce, BigCommerce, TikTok Shop và hơn 30 sàn thương mại điện tử khác. Đơn vào hệ thống được tự động chuyển sang sản xuất.

Mục tiêu giao hàng đúng hạn của merchOne là 95%: 2 ngày làm việc cho tranh canvas và poster không khung, 3 ngày làm việc cho các sản phẩm còn lại. Hộp đóng gói không có logo nhà sản xuất, giúp người bán duy trì nhận diện thương hiệu riêng đến tận tay khách cuối.

Cơ hội cho người bán ở Việt Nam khi bán hàng quốc tế

Với người bán Việt Nam hướng đến thị trường nước ngoài, nhà máy đặt tại châu Âu và Mỹ giải quyết trực tiếp bài toán vận chuyển - điểm nghẽn lớn nhất khi tiếp cận khách hàng quốc tế. Sản phẩm được in và giao từ nhà máy nội địa, rút ngắn thời gian giao hàng từ 2 đến 3 tuần xuống còn vài ngày làm việc, đồng thời giảm tỷ lệ hỏng hóc trong vận chuyển đường dài.

Các đơn vị vận hành nhiều cửa hàng cùng lúc có thể điều phối đơn hàng qua ứng dụng Shopify, REST API hoặc Order Desk, tùy theo sàn đang sử dụng.

Trong bối cảnh xuất khẩu qua thương mại điện tử được khuyến khích mạnh mẽ, giải pháp “print on demand” quy mô lớn như merchOne mở ra kênh tiếp cận thị trường quốc tế ít rào cản - đặc biệt với những người bán muốn dịch chuyển từ mô hình trung gian giá thấp sang xây dựng thương hiệu có biên lợi nhuận cao và tài sản dài hạn.