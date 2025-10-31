Thượng đỉnh Mỹ - Trung đạt tín hiệu tích cực

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có “một cuộc gặp tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi ông Tập cùng bước ra khỏi phòng họp với tuyên bố thắng lợi cho cả hai bên.

Cuộc gặp được mong đợi giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào sáng 30/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới dường như đã làm dịu đi những căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Trên tờ Politico của Hàn Quốc đưa tin ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ngay sau khi rời Hàn Quốc trở về Washington: “Thông thường thang điểm từ 0 đến 10, và 10 là tốt nhất, nhưng cuộc gặp này đạt 12 điểm".

“Rất nhiều quyết định đã được đưa ra… và chúng tôi đã đạt được thống nhất về nhiều vấn đề quan trọng”.

Cùng ngày 30/10, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác thực hiện tốt các thỏa thuận “không dễ gì đạt được” này.

Trước đó ông Trump thông tin Trung Quốc mở lại thị trường nhập khẩu đậu nành. Phía Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế 10% đối với fentanyl và dừng thêm một năm mức thuế đối ứng 24% đang áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Ngược lại Bắc Kinh cũng nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Mỹ sẽ tạm dừng các cuộc điều tra theo Mục 301 đối với ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc trong một năm. Sau khi Mỹ tạm dừng, Trung Quốc cũng sẽ tạm dừng các biện pháp trả đũa đối với Mỹ trong một năm.

Cùng ngày phái đoàn Mỹ cho biết Trung Quốc cũng đã phê duyệt thỏa thuận chuyển nhượng hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Phía Mỹ cũng thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc xuống 47% từ mức 57% hiện tại, động thái giúp hai nước giảm căng thẳng về thương mại và mang lại “một tiếng thở phào cho các thị trường tài chính toàn cầu”.

Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận về đất hiếm sẽ kéo dài một năm và được đàm phán lại hàng năm, với kỳ vọng được gia hạn.

Trước thềm cuộc gặp, Reuters đưa tin Trung Quốc đã mua những lô hàng đậu nành Mỹ đầu tiên sau nhiều tháng đình trệ.

Ông Trump nói: “Tất cả các vấn đề về đất hiếm đã được giải quyết… Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ của riêng Mỹ. Hy vọng chúng ta sẽ không cần dùng đến cụm từ này trong một thời gian”.

Theo The Guardian, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đồng ý hợp tác về vấn đề Ukraine, thừa nhận đây là chủ đề “được bàn rất lâu”.

Trước cuộc gặp - lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau sáu năm - ông Trump dự đoán rằng đây sẽ là “một cuộc gặp thành công”. Mặc dù chi tiết cụ thể chưa được công bố và vẫn còn những nghi ngại, ông Trump khẳng định một thỏa thuận có thể được ký “rất sớm”, chỉ còn “rất ít vướng mắc”.

Theo AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nhà Lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau và Chủ tịch Tập sẽ tới Mỹ vào thời điểm sau đó để tham gia các cuộc đàm phán mới.

Cuộc gặp ở Busan lần này được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung, thể hiện nỗ lực “giảm nhiệt” và tìm kiếm không gian hợp tác sau nhiều năm căng thẳng.