Thuốc trị ung thư của Nga đã về Việt Nam, Bệnh viện K chuẩn bị dùng

Cùng với sự phát triển của phẫu thuật, xạ trị, điều trị nhắm trúng đích, thuốc trị ung thư do Nga sản xuất đã được nhập về Việt Nam, chuẩn bị đưa vào sử dụng tại Bệnh viện K.

Ngày 5/2, Viện Ung thư Quốc gia phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam".

Bên lề hội thảo, GS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia, cho biết thuốc miễn dịch điều trị ung thư do Nga sản xuất đã được đưa về Việt Nam khoảng 2 tuần trước và bệnh viện đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm đưa vào sử dụng.

Thuốc trị ung thư Pembroria (hoạt chất pembrolizumab) của Nga được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành từ tháng 11/2025. Đây là thuốc miễn dịch có cơ chế tương tự các biệt dược đang dùng nhưng giá thành thấp hơn. Khi hoàn tất các thủ tục về đấu thầu và bảo hiểm, thuốc sẽ được triển khai trong điều trị.

Thuốc này có cùng hoạt chất với Keytruda và được phê duyệt cho các chỉ định: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư MSI-H hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày-thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Trước đó, bệnh viện K cho biết giá dự kiến của Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều dùng phổ biến là 2 lọ cho một chu kỳ điều trị, tức chi phí khoảng 36 triệu đồng/chu kỳ.

Thuốc Pembroria có hoạt chất chính là Pembrolizumab. Ảnh: BIOCAD.

Về vấn đề chẩn đoán ung thư phổi, GS Quảng cho hay tại Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ rõ rệt trong chẩn đoán và điều trị. Trong chẩn đoán, việc sàng lọc và phát hiện sớm ngày càng được chú trọng. Hiện nay, chụp CT liều thấp được sử dụng để tầm soát cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Khi phát hiện tổn thương nghi ngờ, bệnh nhân sẽ được làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu hoặc theo dõi định kỳ nếu tổn thương còn nhỏ.

Bên cạnh các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, các xét nghiệm sinh học phân tử hiện đại, PET/CT, MRI, cũng phát triển mạnh. Những xét nghiệm này giúp phát hiện các đột biến gene phổ biến cũng như đột biến hiếm. Tùy vào từng loại đột biến, bác sĩ sẽ lựa chọn thuốc điều trị phù hợp.

Hiện nhiều thuốc trị ung thư nhắm trúng đích đã có tại Việt Nam, một số thuốc chưa có sẵn có thể được các hãng dược nhập về theo nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Kết quả điều trị bằng các phương pháp này được đánh giá khá khả quan.

Trong lĩnh vực phẫu thuật, kỹ thuật mổ nội soi đã được áp dụng rộng rãi, giúp giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Bệnh viện cũng đã triển khai phẫu thuật robot và tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng điều trị.

Về xạ trị, nhiều công nghệ mới như VMAT, IMRT, SBRT đã được đưa vào sử dụng và thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thêm các kỹ thuật hiện đại khác nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giảm tác dụng không mong muốn cho bệnh nhân.

Theo GS Quảng, điều trị theo đột biến gene hiện nay tại Việt Nam đã tiếp cận khá gần với thế giới. Nhiều loại thuốc tiên tiến đã có mặt, một số khác chưa được bảo hiểm chi trả hoặc chưa nhập khẩu rộng rãi, nhưng nếu người bệnh có nhu cầu, các đơn vị có thể phối hợp với hãng dược để đưa về phục vụ điều trị.

Về định hướng thời gian tới, ngành ung thư học sẽ tiếp tục tập trung vào sàng lọc và phát hiện sớm, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao như người lớn tuổi hoặc người hút thuốc lá. Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn lực. Hiện một số chương trình sàng lọc bằng CT liều thấp được thực hiện nhờ tài trợ từ doanh nghiệp; nếu có thêm kinh phí từ Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội, việc tầm soát có thể mở rộng cho nhiều đối tượng hơn.

Bệnh viện K hiện cũng đang tham gia nhiều thử nghiệm lâm sàng quốc tế về các phác đồ mới trong điều trị ung thư phổi. Các thử nghiệm giai đoạn 2, 3 với thuốc mới được triển khai nhưng số lượng bệnh nhân tham gia mỗi nghiên cứu không nhiều do tiêu chí lựa chọn rất chặt chẽ.

"Mỗi nghiên cứu thường phải sàng lọc hàng trăm trường hợp mới chọn được vài bệnh nhân phù hợp. Việc tham gia các thử nghiệm này giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận sớm với thuốc mới, đồng thời góp phần cập nhật và nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại Việt Nam", vị chuyên gia nhấn mạnh.