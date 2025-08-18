Thuốc tránh thai và hiểm họa đang chờ ở tương lai

Thuốc tránh thai gây ra những thay đổi không thể đảo ngược cho cơ thể. Tác dụng phụ của nó không xuất hiện khi mới dùng thuốc, mà có thể tiến triển âm thầm sau đó hàng chục năm.

Tác tác dụng phụ của thuốc tránh thai có thể tiến triển âm thầm suốt hàng chục năm dùng thuốc. Ảnh minh họa: V.M.

Hãy tưởng tượng bạn là một phụ nữ trẻ tuổi vừa được chẩn đoán mắc một cǎn bệnh mạn tính. Bạn bắt đầu xoay sở lắp các mảnh ghép với nhau và nhớ lại rằng các triệu chứng đầu tiên của mình xuất hiện trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi bắt đầu dùng viên thuốc tránh thai.

Bạn tìm kiếm câu trả lời cho những nghi ngờ của mình trên Google và tình cờ thấy một bài báo xác nhận điều bạn đang lo sợ… nhưng thông tin này có chính xác không?

Thế rồi, bạn ấn vào một bài viết khác. Ví dụ, bài báo về bệnh lupus đã đề cập ở trên: “Nguy cơ mắc bệnh cao nhất xảy ra trong ba tháng đầu sử dụng viên thuốc tránh thai - nguy cơ lúc này tǎng gấp 2,5 lần”.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, bạn nghĩ rằng mình đang lần theo một thứ gì đó, nhưng sau đó bài báo lại trích dẫn lời của một bác sĩ nổi tiếng thế giới rằng: “Người ta không nên thổi phồng điều này. Những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai cần cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích của việc mang thai ngoài ý muốn với sự gia tǎng rất nhỏ của nguy cơ mắc bệnh lupus”.

Chúng ta không thể trách người đọc khi kết luận rằng chẩn đoán của cô ấy có lẽ chẳng liên quan gì đến viên thuốc tránh thai.

Trong lời khai mở đầu của mình tại phiên điều trần, Tiến sĩ Hugh Davis đã nói: “Như báo cáo của FDA đã cẩn thận chỉ ra, không ai có chút ý tưởng dù là nhỏ nhất về những tác động lâu dài do sử dụng viên thuốc tránh thai thnờng xuyên trong 15, 20 thậm chí 30 nǎm gây ra”.

Thảo luận về nhiều tác dụng phụ trong trao đổi chất đi kèm với viên thuốc tránh thai đã được biết đến, tạp chí The Lancet (tạm dịch: Dao mổ) đã đưa ra lời cảnh báo vào tháng 10 năm trước : “Nhưng thay đổi này không cần thiết đối với việc tránh thai và hiện tác dụng sau cùng của chúng đối với sức khỏe của người sử dụng vẫn chưa được biết đến.

Nhưng rõ ràng những thay đổi này không thể bị phớt lờ, vì chúng làm tǎng khả nǎng gây ra những thay đổi không thể đảo ngược về mặt cấu trúc sinh học… sau 10 hoặc 20 nǎm. Khi xem xét những nghi vấn này, ta buộc phải nghiêm túc đặt câu hỏi về sự khôn ngoan trong việc quản lý khi để những phụ nữ khỏe mạnh sử dụng các hợp chất này suốt nhiều nǎm liền”.

Họ có thể không chắc chắn những ảnh hưởng lâu dài sẽ ra sao, nhưng các trang hồ sơ ghi chép về loạt phiên điều trần chứa đầy những tuyên bố đã được chứng minh là có tính tiên tri bởi sự nhận thức muộn màng tới 50 nǎm. Nhiều lo ngại được nêu ra đã trở thành hiện thực, ví dụ việc chứng đột quy có xu hướng trẻ hóa.

Khi đọc bản ghi chép về các phiên điều trần, bạn sẽ cảm nhận được sự rúng động qua từng trang giấy. Hết nhân chứng này đến nhân chứng khác thể hiện các mức độ khó chịu khác nhau đối với viên thuốc tránh thai hoặc với quy trình nó đnợc phê chuẩn.

Người ta không thể không bǎn khoǎn, với rất nhiều câu hỏi, thắc mắc và nghi ngờ, rằng tại sao viên thuốc tránh thai lại được phê chuẩn? Và tại sao, lạy Chúa tôi, nó lại được phép tồn tại trên thị trường? Chà, loạt phiên điều trần cũng thực sự mang lại một câu trả lời đáng lo ngại cho những câu hỏi đó.