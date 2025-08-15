Gần 5.000 phụ nữ Mỹ có nguy cơ bị đau tim, đột quỵ vì thuốc tránh thai

Theo các báo cáo, tỉ lệ phụ nữ bị đau tim và đột quỵ do thuốc tránh thai là 1/10.000. Điều đáng nói là mỗi năm có hàng chục triệu phụ nữ Mỹ sử dụng loại thuốc này để tránh thai.

Thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh đa xơ cứng. Ảnh minh họa: H.S.

Nǎm 2012, New England Journal of Medicine (tạm dịch: Tạp chí Y học New England) đã công bố kết quả của một công trình nghiên cứu tại Đan Mạch cho thấy những phụ nữ sử dụng viên uống tránh thai hoặc các biện pháp tránh thai bằng hormone khác có nguy cơ bị đột quy hoặc đau tim cao gấp đôi so với những người không sử dụng, nhưng có chuyện nực cười đã xảy ra với câu chuyện trên con đường tiếp cận báo giới.

Các chuyên gia trong ngành đã phân tích, nói giảm nói tránh và làm loãng nội dung đến mức khó nhận ra câu chuyện thực.

Hãng tin ABC News đã đưa ra báo cáo có vẻ mang tính trung lập nhất. Câu chuyện của họ bắt đầu với một phụ nữ trẻ, “người từng hút thuốc và sử dựng thuốc tránh thai” mắc chứng đột quy.

Tuy nhiên, sau khi chia sẻ một số chi tiết của công trình nghiên cứu, họ đã hạ thấp tầm quan trọng của kết quả nhờ sự hỗ trợ của một bác sĩ “cò quay”, một bác sĩ phụ khoa, chính xác là người từng nói: “… Việc mang thai hàm chứa nhiều khả nǎng gây ra chứng nhồi máu cơ tim hoặc đột quy hơn so với biện pháp tránh thai bằng hormone.”

Một vấn đề được trình bày qua loa với vẻ thờ ơ như thế không có chỗ đứng trong mục tin tức nghiêm túc, trừ khi người phản hồi có thể trích dẫn được nguồn mà họ sử dụng.

Người ta có thể lập luận rằng một nhà báo giỏi là phải tìm ra tiếng nói bất đồng quan điểm, từ đó trình bày cả hai mặt của câu chuyện một cách hiệu quả. Trong trường hợp này, tôi không đồng ý. Điều đó thật nguy hiểm.

Phóng viên sẽ đem tới ấn tượng rằng ý kiến thiên lệch của một người ủng hộ thuốc tránh thai có giá trị tham khảo tương đương với những phát kiến khoa học từ một nghiên cứu toàn diện có bề dày 15 nǎm và đã được trình duyệt.

Tôi phải thừa nhận rằng việc đọc câu trả lời từ các bác sĩ “lão luyện” thường xuyên làm lộ ra khía cạnh mỉa mai cay độc trong tôi. Hãy xem xét những tiếng nói bất đồng từ những vị bác sĩ “cò quay” này trong các bài báo liên quan đến công trình nghiên cứu của người Đan Mạch.

Tờ Huffington Post phỏng vấn Tiến sĩ Diana Petitti, người đã nói với họ rằng: “Số lượng người quan tâm đến những rủi ro nhỏ xíu này… làm suy giảm sự chú ý khỏi các vấn đề chính yếu hơn, như ngǎn ngừa mang thai ngoài ý muốn”.

Rủi ro nhỏ xíu? Tuy không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ Tiến sĩ Petitti đang nói rằng bà ta thà tǎng gấp đôi khả nǎng bị đột quỵ của con gái mình còn hơn là để cô ấy có nguy cơ mang thai.

Tiếp đó, trong cùng một bài báo, Tiến sĩ Kathy Hoeger giải thích: “Rủi ro có thể cao gấp hai lần, nhưng khi biết tỷ lệ là 1 trên 10.000, thì bạn hiểu chỉ là nâng nó lên mức 2-4 trên 10.000 thôi”.

Những con số đó nghe thật dễ thương, nhưng khi nghĩ đến một ước tính thận trọng rằng 15 triệu phụ nữ ở Mỹ đang sử dụng biện pháp tránh thai bằng hormone, thì tức là ta có thể đang đề cập đến việc tăng thêm 4.500 phụ nữ bị đột quy và đau tim mỗi nǎm.

Nhưng người tôi yêu thích nhất có lẽ là Tiến sĩ Isaac Schiff, người đã nói với trang tin Boston.com rằng: “Câu chuyện này cho thấy tin tốt mà tôi có thể kể theo nhiều cách. Đây là một nghiên cứu quy mô lớn và dài hơi giúp xác nhận rằng thuốc tránh thai tương đối an toàn, đồng thời công nhận rằng không có loại thuốc nào là an toàn 100% cả”.

Ông ta rất hào hứng rằng viên thuốc tránh thai chỉ làm mức rủi ro tǎng lên “mỗi” hai lần! Có lẽ ông ta sẽ nhảy dựng lên khi biết rằng phụ nữ dùng viên thuốc tránh thai cũng có nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng cao hơn 35%, nguy cơ mắc bệnh lupus cao hơn 50% và có khả nǎng mắc bệnh Crohn cao gấp ba lần!