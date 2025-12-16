Thước phim hiếm có về bạch tuộc 7 xúc tu kỳ lạ

Ở độ sâu gần nửa 1km dưới vịnh Monterey, California (Mỹ), các nhà khoa học vừa ghi lại thước phim hiếm hoi về con bạch tuộc 7 xúc tu. Đây là hình ảnh đầu tiên về sinh vật này sau khoảng 4 thập kỷ.

Thước phim về bạch tuộc 7 xúc tu. Nguồn: MBARI.

Video mới được các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu thủy sinh vịnh Monterey (MBARI) đăng lên mạng cho thấy con bạch tuộc khổng lồ đang ăn và giữ chặt con sứa mũ đỏ nhỏ hơn.

Lần gần đây nhất các nhà nghiên cứu phát hiện loài bạch tuộc khác thường này cũng đã cách 4 thập kỷ, cũng vào lúc sinh vật đang ngậm một phần con sứa, cho thấy chế độ ăn uống của loài là các loài động vật thân mềm dạng gelatin.

Đoạn phim mới nhất về con bạch tuộc được ghi bằng thiết bị điều khiển từ xa, được thả xuống độ sâu khoảng 700m dưới mặt nước biển.

Có tên khoa học là Haliphron atlanticus, bạch tuộc 7 xúc tu thực chất có 8 xúc tu, nhưng con đực có xu hướng giấu xúc tu thứ 8 - xúc tu chuyên dụng để truyền tinh trùng trong quá trình giao phối, khiến chúng trông như chỉ có 7 xúc tu.

Theo các chuyên gia của MBARI, bạch tuộc 7 xúc tu cái lớn hơn đáng kể so với con đực, có thể dài tới hơn 4m và nặng 75kg. Chúng chủ yếu sống ở vùng chạng vạng của đại dương, nơi ánh sáng hiếm khi chiếu tới, thường ở độ sâu từ 200 – 900m dưới mặt nước.

"Tôi rất hào hứng khi gặp lại loài mà trước đây tôi chỉ từng thấy một lần. Điều thú vị nữa là loài bạch tuộc này là một trong những loài lớn nhất được biết đến, vậy mà nó đạt được kích thước như vậy là nhờ chế độ ăn chủ yếu gồm gelatin", ông Steven Haddock, nhà khoa học cấp cao của MBARI và là thành viên của nhóm quan sát bạch tuộc khổng lồ, cho biết.