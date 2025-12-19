Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tất tần tật về cocktail

Cuốn sách này được xem là bách khoa toàn thư về cocktail của thế kỉ XX. Xuất bản lần đầu vào năm 1948 và nhanh chóng được giới mộ điệu yêu thích, sách trở thành một trong những tác phẩm về cocktail được tham khảo và trích dẫn nhiều nhất. Tới hiện tại, cuốn sách vẫn được xem là “Kinh thánh” cho dân pha chế.

Xuất bản

Thuế rượu và whisky

  • Thứ sáu, 19/12/2025 08:22 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Whisky có thời gian ủ khá dài, khi các quy định về thuế nghiêm ngặt hơn, loại rượu này có thể khiến các công ty thua lỗ. Bởi vậy, whisky ngon trở nên khan hiếm vào thời cấm rượu.

Whisky anh 1

Rượu whisky cần một khoảng thời gian rất dài để ủ, mới đạt được độ ngon như ý. Ảnh minh họa: W.R.

Cách vài năm trước khi lệnh cấm rượu được dỡ bỏ, tôi ngồi ở hàng hiên câu lạc bộ Country Club ngay ngoại ô Charleston, Tây Virginia, và quan sát những luồng khói bốc lên cuồn cuộn từ nửa tá lò chưng cất trên những ngọn núi gần đó.

Người ta bảo tôi rằng tôi có thể đặt một keg White Mule [1] chở đến tận nơi, trả trước tiền vận chuyển, đóng gói trong một thùng táo được tuyển lựa, với cái giá, theo như tôi nhớ, tầm bốn hoặc 5 USD trên một gallon rượu, chỗ táo hoàn toàn miễn phí.

Khi lệnh cấm rượu cuối cùng cũng được bãi bỏ, mức thuế được ấn định là 1.1 USD trên một gallon nồng độ [2] và tôi vẩn vơ nghĩ rằng nấu rượu lậu sẽ sớm trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, trong vòng một năm, thuế đã lên đến 2 USD một gallon và sau năm lần liên tiếp tăng thuế, mức hiện tại đã là 10.5 USD một gallon.

Thế còn chưa đủ, giờ chính phủ nhất quyết cho rằng thuế phải nộp vào cuối kỳ lợi suất trái phiếu tám năm mặc dù mấy năm nữa rượu mới được chắt ra để bán. Không lạ lắm khi rượu whisky mười hai, mười sáu, và hai mươi năm tuổi mà tôi đánh giá rất cao giờ đây hầu hết chỉ còn là hoài niệm.

Nhưng liệu các nhà chưng cất có chấp nhận quy định này mà không phản đối? Câu hỏi có vẻ như gây chia rẽ lớn trong ngành. Một mặt, như đã được chỉ ra, việc sản xuất và bán những loại whisky xanh và whisky pha cho lợi nhuận lớn hơn hẳn những sản phẩm cao cấp, lên tuổi kỹ.

Mặt khác, nếu chỉ bán whisky mạch đen và ngô còn non, rủi ro lớn là những người dùng khó tính có thể quay sang Scotch và whisky Ireland lâu năm và thậm chí cả whisky Canada. Kết quả sẽ ra sao, có lẽ phỏng đoán của bạn cũng giống như tôi.

Và trong thời gian chờ đợi, như có thể lường trước, việc sản xuất và bán rượu trái phép trốn thuế phát triển như vũ bão. Gần 23000 lò rượu lậu bị tịch biên năm 1956. Nhưng, cứ mỗi cái bị tịch biên vào ngày đó thì vẫn còn một cái còn hoạt động đến thời điểm này và một hoặc hai cái mới nhanh chóng mọc lên.

Ước chừng khoảng 70 triệu gallon rượu lậu đã bán ra trong năm 1956 hoặc tương đương 25% tổng số chúng ta tiêu thụ. Nếu tính theo giá trị hiện tại thì tiền thuế bị thất thoát là gần một tỷ đôla.

Không chỉ ngành rượu mà nhiều cơ quan hành pháp tin rằng việc giảm 40 đến 50% thuế thu nhập nội địa sẽ hạ giá cho người tiêu dùng để làm suy yếu ngành công nghiệp rượu lậu mà không thất thu quá nhiều thuế cho nhà nước. Nhưng các công chức liên bang và các nghị sĩ của chúng ta ở miền nam, nhiều người trong đó thích món “rượu ngô” của họ, có nhìn ra không?

Frederik Othman, người phụ trách một trong những mục báo tôi yêu thích, mới đây đã nêu ra một số điểm ngu ngốc khác trong luật pháp liên bang của Mĩ. Đầu tiên là sự phân hóa giữa rượu vang chưng cất và vang sủi. Ông chỉ ra rằng thuế đánh vào vang chưng cất lên đến 80 đô trên một tấn nho dùng làm nguyên liệu đầu vào; nhưng khi dùng một tấn nho ấy để làm champagne thì thuế cao gấp bảy lần.

Sự khác biệt duy nhất là carbon dioxide (CO₂) thứ bạn được miễn thuế ở quầy soda và trong những thức uống đóng chai như ginger ale và White Rock. Tại sao vậy?

Thứ hai là thuế đánh vào bia, thứ vốn được coi là đồ uống của người nghèo. Othman không biện hộ cho thời kỳ mà bạn có thể hứng một xô đầy bia chỉ với 5 xu kèm theo một bữa trưa miễn phí hào phóng.

Tuy nhiên, ông cảm thấy rằng cách đây vài năm, khi một chai bia 12 ounce chỉ mất 10 xu mà giờ lại bán 25 xu hoặc thậm chí hơn, chủ yếu là do thuế tăng, thì mọi chuyện đã đi hơi xa. Ông chỉ ra rằng, từ năm 1950, khoảng một phần ba nhà máy bia ở Mỹ đã buộc phải đóng cửa, và con số phục hồi của các lò bia tại nhà cũng gia tăng tương ứng.

[1] Tức là rượu lậu.

[2] Một gallon nồng độ là một gallon rượu có 50% cồn ở nhiệt độ 60 độ F.

David A. Embury/ Light Books & NXB Hồng Đức

Whisky Whisky Rượu lậu Gallon Keg Chưng cất

    Đọc tiếp

    Loi khuyen tu mot chuyen gia nem ruou hinh anh

    Lời khuyên từ một chuyên gia nếm rượu

    21:00 12/12/2025 21:00 12/12/2025

    0

    Để đánh giá chất lượng của loại rượu mạnh mới xuất hiện trên thị trường, chúng ta cần so sánh nó với các nhãn hiệu có tên tuổi, quá trình này cần một cái lưỡi tinh tế.

    Co gai ke chuyen chua lanh tu nhung vun vo hinh anh

    Cô gái kể chuyện chữa lành từ những vụn vỡ

    12 giờ trước 20:48 18/12/2025

    0

    Không chạy trốn mà chọn quay về đối thoại với chính mình, chạm thẳng vào những bất an, sự yếu mềm và những tổn thương, Gari kể lại hành trình chữa lành trong sách "Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ".

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý