Tất tần tật về cocktail

Cuốn sách này được xem là bách khoa toàn thư về cocktail của thế kỉ XX. Xuất bản lần đầu vào năm 1948 và nhanh chóng được giới mộ điệu yêu thích, sách trở thành một trong những tác phẩm về cocktail được tham khảo và trích dẫn nhiều nhất. Tới hiện tại, cuốn sách vẫn được xem là “Kinh thánh” cho dân pha chế.

Lời khuyên từ một chuyên gia nếm rượu

Để đánh giá chất lượng của loại rượu mạnh mới xuất hiện trên thị trường, chúng ta cần so sánh nó với các nhãn hiệu có tên tuổi, quá trình này cần một cái lưỡi tinh tế.

Ruou manh anh 1

Whisky và brandy thường được dùng làm "chuẩn mực" để đánh giá rượu mạnh. Ảnh minh họa: R.W.

Phương pháp tốt nhất để đánh giá rượu mạnh là so sánh. Trước khi bạn có thể nói một cách quả quyết rằng rượu này ngon đặc biệt hay chỉ tạm được hay là kém, bạn phải có một tiêu chuẩn nào đó để dựa vào mà đánh giá.

Bởi vậy, đầu tiên bạn nên thử hai mẫu rượu cùng nhau, súc miệng kỹ bằng nước ấm sau khi thử một mẫu và trước khi thử mẫu còn lại. Điều này giúp vị của hai loại rượu không lẫn lộn vào nhau. Nước giúp cân bằng vị giác rất tốt.

Vì whisky và brandy dễ thử hơn gin hoặc rum, tôi khuyên bạn hãy bắt đầu với chúng. Tôi cũng khuyên bạn thử hai nhãn rượu khác xa nhau. Bạn sẽ có thể xử lí tốt hơn việc so sánh hai nhãn rượu xuất sắc gần như nhau sau này, nhưng đừng bắt đầu với một bài kiểm tra như vậy, bằng không bạn rất dễ bị lúng túng và bỏ cuộc.

Do đó tôi xin đề xuất, với các loại Scotch, bạn hãy so sánh Fulstrength, John Begg Liqueur, Johnnie Walker Black Label hoặc Haig & Haig Pinch Bottle với Cutty Sark hoặc Johnnie Walker Red Label.

Với whisky mạch đen, so sánh Mount Vernon (nếu bạn đủ may mắn để có những loại đạt tiêu chuẩn cao ngày trước) hoặc Old Overholt hoặc Large’s Monongahela với Old Drum hoặc Three Feathers. Với whisky ngô, so sánh James E. Pepper, Old Forester, Old Taylor với Old Mr. Boston hoặc bất cứ loại ngô pha nào.

Với cognac, so sánh Rémy Martin V.S.O.P., Monnet V.V.S.O.P. hoặc Courvoisier V.S. với Hennessy Three Star hoặc với bất cứ loại brandy California nào.

Sau khi làm vài bài kiểm tra với các loại whisky và brandy bạn có thể thử sang gin và rum. So sánh Booth’s House of Lords, Gordon nhập khẩu với gin Three Feathers hoặc Old Mr. Boston. So sánh rum Cuba Bacardi hoặc rum Cuba Havana Club với Government House.

Tôi rất tiếc vì không thể đề xuất bất cứ loại brandy táo nào cho các bạn so sánh vì tôi không tìm được trên thị trường một loại đủ chín để tạo thành một tiêu chuẩn xuất sắc đúng mức.

Hãy làm những bài kiểm tra này mỗi khi bạn kiếm được một chai rượu mạnh thương hiệu mới. So sánh nó với một nhãn rượu mà bạn yêu thích. Sau khi bạn đã đạt đến độ thông thạo kiểm tra so sánh, hãy so sánh một loại whisky ngô ngon, chín, đậm đà với một loại Scotch.

Nếu hiện giờ bạn nghĩ mình thích những loại whisky Canada, hãy so sánh whisky ngô với một trong số chúng. Và thỉnh thoảng ghi chép lại, dù chỉ là trong đầu, các kết quả kiểm tra của bạn. Thường xuyên luyện tập sẽ cải thiện rất nhiều khả năng đánh giá của bạn và đồng thời bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy khẩu vị của mình đã thay đổi ra sao.

David A. Embury/ Light Books & NXB Hồng Đức

