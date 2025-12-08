Những người làm nghề nếm rượu phải có một cái lưỡi rất tinh tế. Ly, cốc dùng để nếm rượu cũng được lựa chọn rất kỹ càng, để người uống cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Người làm nghề nếm rượu cần một cái lưỡi nhạy cảm để "đọc" được nhiều tầng lớp của hương vị. Ảnh minh họa: C.F.

Nếm rượu chuyên nghiệp cả rượu vang và rượu mạnh, là một nghệ thuật có chuyên môn cao đòi hỏi sự nhạy bén đặc biệt về mùi và vị. Có thể bạn đã nghe câu chuyện về hai chuyên gia, cả hai đều nhất trí rằng một thùng whisky nào đấy bị hỏng mùi.

Tuy nhiên, một người khẳng định nó có mùi da thuộc và người kia tuyên bố đó là mùi sắt. Cuối cùng người ta chắt hết rượu đi và, dưới đáy thùng, tìm thấy một cái đinh ghim bọc da!

Nhiều người có thể hy vọng đạt được độ nhạy cảm như thế đối với các mùi hương thành phần, cũng không cần thiết phải có nó mới đánh giá và thưởng thức trọn vẹn những tinh túy của rượu.

Mặt khác, người mà với họ rượu chỉ là rượu, họ không quan tâm chai whisky của mình là whisky nguyên chất tiêu chuẩn hay là loại pha 20 %, hoặc chai cognac của mình là hai hay hai mươi năm tuổi, miễn là nó có độ cồn mạnh, đang bỏ lỡ niềm vui thực sự của việc uống rượu và lãng phí tiền bạc khi anh ta mua bất cứ đồ uống có cồn nào ngoài cồn nguyên chất. Thêm vào đó, anh ta tiềm tàng nguy cơ trở thành một kẻ nghiện rượu. Nếu anh ta thực sự sáng suốt, anh ta sẽ ngừng uống hoàn toàn.

Tuy nhiên, người bình thường có thể đạt được khả năng phân biệt rượu nào ngon, rượu nào tạm được, rượu nào dở tệ. Nếu tập làm được điều đó anh ta sẽ tăng hứng thú đối với những sản phẩm thực sự chất lượng gấp nhiều lần.

Anh ta cũng có thể tiết kiệm kha khá tiền, vì dù anh ta có thể trả thêm tiền cho mỗi chai anh ta mua, nhưng vị giác của anh ta sẽ hưởng niềm vui thực chất từ một chai rượu cao cấp so với năm hoặc mười chai rẻ hơn. Và sau đây là phương pháp để bạn có thể tự kiểm tra rượu của mình.

Lấy một chiếc ly nhỏ, đáy rộng và miệng hẹp sẽ phù hợp hơn. Ly uống rượu brandy thể tích từ hai đến bốn ounce là vừa đẹp. Rót vào ly không quá một thìa canh rượu. Giữ ly trong hai bàn tay khum lại để làm ấm cả ly và rượu. Một ý tưởng tuyệt vời là làm nóng ly trước bằng nước nóng, rồi lau khô, và rót rượu vào ở nhiệt độ phòng.

Đảo ly để tráng rượu khắp bề mặt bên trong càng nhiều càng tốt, bằng cách ấy một diện tích lớn của nó được tiếp xúc với không khí và làm bay hơi những thành phần dễ bay hơi. Sau đó, giữ ly trong một bàn tay khum lại, ngửi mùi hương. Ban đầu hít nhẹ nhàng, rồi đảo rượu quanh ly lần nữa và hít mạnh.

Làm như vậy vài lần, vì mùi hương có thể thay đổi khi rượu trong ly dần dần ấm lên. Mùi hương nên đậm đà - không loãng - nhưng cũng không nên xộc lên mùi hăng trong mũi.

Sau đó nhấp một ngụm rất nhỏ - chỉ vài giọt. Đừng nuốt mà dùng lưỡi đảo qua đao lại. Hít vào nhẹ nhàng qua miệng, ngậm môi lại, và thở ra qua mũi. Cuối cùng nuốt xuống. Bây giờ, nếu nó là rượu ngon thực sự, bạn có thể phải nuốt lần nữa vì miệng bạn đang chảy nước miếng!

Tuy nhiên đừng uống thêm, mà hãy cẩn thận ghi nhớ hậu vị kéo dài bao lâu sau khi bạn nhấp ngụm đầu tiên. Cũng chú ý xem vị phai dần dần với mùi hương ngào ngạt hơn, hay hậu vị là hăng hoặc mốc, hoặc nếu là rượu mùi thì hậu vị có ngọt lừ và không hương hay không.

Hương vị, giống như mùi, nên đậm chứ đừng loãng. Nó nên êm, mượt và không gắt hay cay. Không nên có mùi “thiếc” (đặc biệt đáng chú ý trong trường hợp rượu gin làm ẩu). Và vị nên duy trì trong một thời gian dài. Đối với rượu mạnh đậm đà, đủ độ chín, vị của nó có thể tồn tại bốn hoặc năm phút!

Hậu vị vương vấn, tuyệt vời này là một trong những phép thử tốt nhất để biết chất lượng cao. Loại rượu xanh, thô, hoặc chỉ pha một lượng nhỏ rượu thật với cồn thô (rượu trung tính) và nước sẽ tấn công khẩu vị bằng sức mạnh của một khối nitroglycerin, rồi mau chóng biến mất, không để lại bất cứ hậu vị nào hoặc một vị mằn mặn khó chịu.

Cuối cùng, sau khi dư vị của rượu đã biến mất hoàn toàn, đổ hết rượu trong ly đi, làm ấm ly trong hai tay lần nữa, và để ý đến mùi hương. Nếu nó có mùi gỗ, mùi thiếc, hay mùi mốc, nó là rượu dở. Phần đọng lại của một loại rượu nấu kỳ công và lâu năm nên giữ nguyên sự hấp dẫn ngon lành, êm mượt như lúc ly còn đầy.

Trong trường hợp rượu mùi, hãy nhớ ở trong cocktail, để phân biệt với một ly nhỏ uống trực tiếp sau bữa ăn, chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ cho mỗi ly để tạo hương và màu. Chúng chỉ là chất thay thế đường hoặc si rô.

Vì thế, miễn là chúng được làm cẩn thận và có hương thơm đạt yêu cầu, không cần chúng phải đáp ứng bài kiểm tra nghiêm ngặt mà bạn nên dùng cho chất nền rượu mạnh. Hãy đánh giá rượu mạnh theo cách mà bạn định sử dụng nó.