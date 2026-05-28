Thuê nhà lập 'hang ổ' làm giả giấy tờ lừa bán xe qua mạng

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo qua mạng, thu giữ ma túy, tang vật giả mạo và xác định chiếm đoạt hơn 112 triệu đồng từ các nạn nhân.

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Tạ Văn Phúc (SN 1993); Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Ngọc Long (đều SN 2000); Lê Việt Anh (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1986) đều trú ở xã Vân Đình, Hà Nội để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trên đã thuê nhà ở Bắc Ninh, lập "hang ổ" để thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo nên đã lập kế hoạch đấu tranh.

Theo đó, khoảng 16h ngày 23/4, Công an phường Nếnh kiểm tra phòng CT2-2.16.09, chung cư Evergreen (tổ dân phố Yên Ninh), qua đó phát hiện 4 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Ngọc Long và Lê Việt Anh.

Test nhanh cho kết quả cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm tinh thể màu trắng nghi ma túy, viên nén màu đỏ, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều vật chứng khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định căn hộ này do Tạ Văn Phúc thuê và biến nơi đây thành "hang ổ" chuyên thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng trong vụ án.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phúc, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật gồm ma túy tổng hợp, 18 điện thoại di động, máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, cùng hàng loạt giấy tờ, hợp đồng mua bán, phiếu thu, phiếu xuất kho giả và các con dấu giả mạo cơ quan nhà nước. Các tang vật cho thấy hoạt động lừa đảo được tổ chức bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 3/2026 đến khi bị phát hiện, dưới sự chỉ đạo của Tạ Văn Phúc, các đối tượng lập nhiều fanpage Facebook, tài khoản giả mạo chuyên mua bán môtô giá rẻ và chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Phúc giao điện thoại cài sẵn ứng dụng quản lý quảng cáo Facebook cho Nguyễn Đức Trọng, Dương Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hùng để trực tiếp tư vấn, chào bán xe. Các đối tượng chạy quảng cáo, đăng tải thông tin hấp dẫn nhằm thu hút người mua, sau đó tư vấn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc 1-3 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, nhóm này còn gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế… Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do như phí vận chuyển, phí làm giấy tờ, phí "thông quan" để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Tang vật các đối tượng sử dụng để làm giả giấy tờ.

Khi đã chiếm đoạt được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, cắt đứt mọi liên hệ với bị hại. Với thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 112 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước, trong đó riêng Phúc chiếm đoạt 59 triệu đồng. Từ lời khai của các đối tượng, Công an phường Nếnh đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Tại cơ quan Công an, Hùng và các đối tượng trên đều khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Đối với hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.