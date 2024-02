Thuê bao di động bắt đầu bỏ phố về quê

Sự chuyển dịch của các thuê bao di động phản ánh dòng người đang rời khỏi các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội trong những ngày giáp Tết nguyên đán.

Những ngày cận Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, cùng với không khí hối hả của dòng người về quê đón Tết, các nhà mạng cũng chứng kiến sự chuyển dịch mạnh của thuê bao di động.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện nhà mạng MobiFone cho hay, từ giai đoạn rằm tháng Chạp đến ngày lễ ông Công ông Táo, các thuê bao có sự dịch chuyển từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh các tỉnh có nhiều khu công nghiệp về các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam Bộ.

Cụ thể, lượng thuê bao MobiFone di chuyển ra khỏi Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 10%, Bình Dương khoảng 13%. Số lượng thuê bao MobiFone tại các tỉnh miền Trung tăng khoảng 13-14%. Thuê bao MobiFone ở các tỉnh miền Tây tăng khoảng 5-7%.

Người tham gia giao thông tất tả trong sáng 28 Tết. Ảnh: Đình Hiếu.

Theo đại diện Vietnamobile, việc các thuê bao chuyển dịch từ những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng về các tỉnh là do học sinh, sinh viên đã được nghỉ sớm, xu hướng về quê, thăm thân trước Tết...

Quan sát của Vietnamobile cho thấy, ở miền Bắc, lượng thuê bao chuyển dịch từ HN về các tỉnh như Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Ở miền Trung, những tỉnh tăng mạnh về lượng thuê bao là Quảng Ngãi, Bình Định. Tại khu vực miền Nam, thuê bao Vietnamobile đổ dồn về một số tỉnh như Lâm Đồng, các tỉnh miền Tây…

Đại diện Vietnamobile cũng cho hay, lưu lượng thoại và dữ liệu thời điểm trước Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 không tăng về tổng thể mà chỉ có sự chuyển dịch từ các tỉnh thành lớn về các tỉnh.

Theo một nhà mạng ảo, từ quan sát và kinh nghiệm các năm, đơn vị này cho rằng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông thường có xu hướng giảm nhẹ trước tết, sau đó tăng mạnh trong dịp Tết nguyên đán. Trước những biến động thất thường của xu hướng tiêu dùng dịch vụ viễn thông, vào Tết nguyên đán cũng như những dịp nghỉ lễ lớn, các nhà mạng đều sẽ lên phương án để không bị bất ngờ trước các tình huống.

Nhân viên kỹ thuật một nhà mạng kiểm tra, lắp đặt lại mạng lưới.

Ở một góc nhìn khác, đại diện Viettel cho biết, theo ghi nhận từ hệ thống, thời điểm ngày 5/2 (26 Tết Âm lịch), lưu lượng thoại trên mạng lưới của Viettel tăng 9% so với ngày thường, tuy nhiên giảm lần lượt 17% và 31% so với cùng kỳ năm 2023 và 2022. Trong khi đó, thay đổi lưu lượng data lại theo chiều ngược lại, so với cùng kỳ 2023 và 2022 tăng lần lượt 10% và 45%.

Trước xu hướng chuyển dịch mạnh của các thuê bao di động, theo đại diện VNPT, trong quá trình chuẩn bị, tăng cường mạng lưới cho dịp Tết nguyên đán, VNPT đặc biệt chú trọng đến yếu tố di dân. Đơn vị này đã có phương án bổ sung năng lực tại các địa phương đón dòng người về quê ăn Tết lớn.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dùng dịch vụ di động, các nhà mạng đều cho biết đã chuẩn bị mạng lưới kỹ càng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Từ 1 tháng trước Tết, các nhà mạng như Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile đã chủ động quy hoạch lại hạ tầng mạng lưới, rà soát để phát hiện, khắc phục các rủi ro có thể xảy ra.

Song song với đó, các nhà mạng đều cho biết đã lên các phương án dự phòng, tăng lưu lượng đường truyền nhằm đảm bảo an toàn mạng trong mọi tình huống phát sinh, phục vụ tốt nhất nhu cầu liên lạc của người dân trong dịp nghỉ lễ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trên thực tế, trong khoảng vài năm trở lại đây, tình trạng nghẽn mạng đã không còn xảy ra. Dịch vụ của các nhà mạng viễn thông luôn ở trong tình trạng thông suốt đêm giao thừa cũng như cả những ngày sau đó.