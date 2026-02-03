Ăn gì để tăng chiều cao?

Trứng, thịt gà, sữa và sản phẩm từ sữa, trái cây, rau xanh là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cha mẹ nên bổ sung hàng ngày.

Trứng là một trong những thực phẩm hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ. Ảnh: Freepik.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình khỏe mạnh, cứng cáp và cao lớn. Bên cạnh vận động, dinh dưỡng là yếu tố quan trọng cho sức khỏe của trẻ, nhất là trong giai đoạn tối ưu phát triển chiều cao.

Một số trẻ kén ăn, hoặc do thiếu kiến ​​thức, cha mẹ thường bỏ qua một số loại thực phẩm có thể góp phần vào sự phát triển vượt bậc của con mình.

Thực phẩm tăng chiều cao cho trẻ

Dưới đây là một số thực phẩm quen thuộc có thể giúp trẻ tăng chiều cao và phát triển toàn diện:

Trứng

Theo NDTV, protein là thành phần cấu tạo nên sự phát triển thể chất của trẻ và trứng rất giàu protein. Thay vì chỉ cho trẻ ăn sữa và ngũ cốc hoặc bánh mì phết mứt vào bữa sáng, hãy làm cho con món trứng ốp la thịnh soạn với bánh mì nướng ngũ cốc và một ly sữa. Bữa ăn sáng này sẽ cung cấp cho trẻ lượng protein, tinh bột phức hợp và canxi cần thiết. Trẻ cũng sẽ no lâu hơn và tập trung hơn vào việc học.

Sữa và sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, phô mai tươi đều giàu khoáng chất thiết yếu như canxi và các vitamin như A, B, D và E. Sữa cũng là nguồn cung cấp protein và canxi tốt, giúp thúc đẩy sự phát triển tế bào và xương của trẻ. Chế độ ăn của trẻ sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu một cốc sữa lớn mỗi ngày. Ngoài ra, sữa chua cũng là lựa chọn tuyệt vời.

Đậu nành

Đậu nành rất giàu protein thực vật và hỗ trợ phát triển cơ bắp ở trẻ nhỏ. Nếu trẻ không dung nạp lactose và không thể tiêu hóa sữa bò, hãy chọn sữa đậu nành để bổ sung vitamin D, canxi và protein vào chế độ ăn của bé. Ngoài ra, hãy chọn đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành để chế biến những món ăn ngon cho con.

Thịt gà

Thịt gà cũng giàu protein, giống trứng; trên thực tế, nó là một trong những thực phẩm có hàm lượng protein cao nhất trong số các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Thịt gà giúp xây dựng các mô và cơ bắp của trẻ, từ đó giúp phát triển tối ưu chiều cao của trẻ.

Trái cây

Trái cây tươi theo mùa chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp protein trong cơ thể, theo India Times. Hãy cho con ăn trái cây mỗi ngày. Bằng cách này, bé sẽ nhận được nguồn vitamin tổng hợp ổn định và tự nhiên nhất, sẽ cảm thấy no và tránh được các thực phẩm chế biến sẵn gây cản trở sự phát triển chiều cao của trẻ.

Vì vậy, hãy đảm bảo bạn cho con ăn tất cả loại trái cây, đặc biệt là những loại giàu canxi và vitamin C và A, như đu đủ, kiwi, cam, dưa hấu, xoài, táo và chuối.

Rau lá xanh

Trẻ em thường không thích ăn rau xanh, nhưng cha mẹ nên cho con biết thực phẩm này tốt như thế nào. Các loại rau xanh như bông cải xanh, rau bina, đậu Hà Lan, đậu bắp và cải brussels rất giàu khoáng chất thiết yếu, vitamin, canxi và chất xơ. Tất cả yếu tố này đều rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Nếu con không dung nạp lactose, rau lá xanh là lựa chọn thay thế tốt nhất vì hàm lượng canxi và vitamin K trong chúng rất cao và đủ cho sự phát triển xương khỏe mạnh.

Chiều cao của trẻ có thể phụ thuộc vào chế độ ăn uống và lối sống sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Shutterstock.

Lối sống giúp trẻ phát triển chiều cao

Theo Firstcry Parenting, ngoài việc cung cấp cho con chế độ ăn uống lành mạnh, dưới đây là một số lời khuyên khác mà cha mẹ có thể áp dụng để giúp thúc đẩy sự phát triển của bé:

- Đảm bảo con có thói quen ngủ nghỉ đều đặn. Cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng trong khi nghỉ ngơi, vì vậy điều rất quan trọng là trẻ không được ngủ thiếu giấc. Ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp trẻ hình thành kỷ luật.

- Khuyến khích trẻ vận động và vui chơi mỗi ngày thay vì ngồi yên một chỗ.

- Đảm bảo con giữ tư thế đúng để đảm bảo các cơ ở lưng và cổ khỏe mạnh và giúp trẻ trông cao hơn. Tư thế khom lưng, gù lưng và ngồi gù có thể khiến con bạn trông thấp hơn chiều cao thực tế và dẫn đến đau lưng và cổ.

- Các bài tập như bơi lội, nhảy (như bóng rổ), yoga, bài tập giãn cơ, nhảy dây và chạy bộ cũng giúp tăng chiều cao cho trẻ trong giai đoạn phát triển.