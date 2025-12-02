Thực hư tin chuẩn bị xuất hiện bão vào Biển Đông trong vài ngày tới

Theo chuyên gia, hiện có một vùng áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines, dự báo đến khoảng ngày 7-8/12 có thể đi vào Biển Đông.

Năm 2025 Biển Đông hứng chịu bão và áp thấp nhiệt đới hơn hẳn mọi năm.



Hiện nay đang có thông tin, cơn bão số 16 xuất hiện trên biển Đông trong những ngày tới, liên quan đến nội dung này, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) nhận định:

"Hiện tại có một áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines. Nhận định xa thì khoảng ngày 7-8/12 có thể đi vào Biển Đông. Còn có thể mạnh lên thành bão hay không thì chúng tôi còn theo dõi thêm. Theo nhận định của chúng tôi, sau cơn bão số 15, rất có thể xuất hiện 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 12.

Như vậy sau cơn bão số 15, mùa bão vẫn chưa kết thúc, vẫn cần phải theo dõi tiếp. Theo quy luật, những cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 12 sẽ ảnh hưởng chính đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ", ông nói.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia. Ảnh: VOV.VN

Theo chuyên gia, từ đầu năm đến nay Biển Đông hứng chịu hoạt động của 15 cơn bão và 6 cơn áp thấp nhiệt đới đây là con số tương đối nhiều so với trung bình nhiều năm tổng khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào hồi 13h ngày 2/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, khoảng 5km/h.

Dự báo đến 13h ngày 3/12 thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độc 5-10km/h, vị trí trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk-Khánh Hòa, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.