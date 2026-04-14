Thực hư Quốc Thiên hát sai lời ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy

Bài hát "Chỉ chừng đó thôi" của nhạc sĩ Phạm Duy được sử dụng trong bộ phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực", ra rạp cuối tháng 3.

Tuy nhiên, phiên bản mà ca sĩ Quốc Thiên thể hiện trong phim lại có phần lời không giống hoàn toàn với bản đầu tiên của ca sĩ Duy Quang - con trai nhạc sĩ Phạm Duy.

Bài hát có hai phiên bản lời

Bài hát Chỉ chừng đó thôi do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1975 được sử dụng trong bộ phim Hẹn em ngày nhật thực. Phiên bản trong phim được ca sĩ Quốc Thiên trình diễn tại đêm nhạc Musique de salon năm 2025, do nhạc sĩ Đức Trí hòa âm.

Tuy nhiên trong bài hát do Quốc Thiên thể hiện có một số lời khác với phiên bản của ca sĩ Duy Quang - con trai nhạc sĩ Phạm Duy và cũng là người đầu tiên hát Chỉ chừng đó thôi. Cụ thể, ca sĩ Quốc Thiên hát: "Nên gục đầu rất mau... Một vài giọt ơn lâu".

Ca sĩ Quốc Thiên hát Chỉ chừng đó thôi tại một đêm nhạc năm 2025.

Trong khi đó, trong phần trình diễn của Duy Quang, câu này được hát là: "Nên gục đầu rất lâu... Một vài giọt ơn nhau".

Nói về sự khác biệt, MC, biên tập viên âm nhạc Minh Đức khẳng định Quốc Thiên không sai lời. Lời mà Quốc Thiên hát trong bản thu ở Musique de salon (sau đó sử dụng trong Hẹn em ngày nhật thực) có trước.

Nhạc sĩ Đức Trí - người phối khí dàn nhạc phiên bản này - đưa bài cho Thiên hát với văn bản chuẩn từ bản in đầy đủ (gồm cả nhạc và lời) lần đầu do chính gia đình nhạc sĩ Phạm Duy xuất bản và Nhà sách Nam Á phát hành năm 1989. Bản này in câu hát với cụm từ "rất mau" và "ơn lâu".

"Đây là bản in lần đầu tổng tập các bài hát Phạm Duy cho tới thời điểm đó, sau này ai cần nhạc để hát mà làm việc trực tiếp với gia đình Phạm Duy thì các văn bản đều từ đây", anh Minh Đức nói với PV Tiền Phong. Trước Quốc Thiên, nhiều nghệ sĩ cũng hát theo phần lời in trong bản phát hành năm 1989, như Hương Lan, Vũ Khanh, Thái Châu, Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Hồ Trung Dũng.

Ca sĩ Quốc Thiên không sai, còn ca sĩ Duy Quang cũng hát đúng. Chuyện thú vị là bài Chỉ chừng đó thôi được nhạc sĩ Phạm Duy phân loại vào cuốn Ngàn lời ca, viết khoảng cuối năm 1974, đầu 1975. Cuốn sách này vốn chỉ in phần lời, chưa đủ điều kiện in phần nhạc. Ca từ được in là "rất lâu", "ơn nhau". Ca sĩ Duy Quang là người hát đầu tiên, đã hát theo như vậy.

Nhưng khi in chính thức dưới dạng bản nhạc như đã nói ở trên, câu chữ lại đổi thành "rất mau", "ơn lâu" và phổ biến từ năm 1989 tới giờ. Ca sĩ Duy Quang sau này có hát và thu lại vài lần, vẫn giữ lời hát ban đầu anh đã thể hiện.

Nhạc sĩ Phạm Duy viết cho mối tình 10 năm

Từ việc lời hát không thống nhất, biên tập viên Minh Đức cho rằng việc nhạc sĩ thay đổi lời hát là chuyện bình thường, cũng không hiếm gặp. "Theo thời gian có thể họ có những lựa chọn khác theo họ là đắt, là tốt, hợp hơn, nên khi bản đó được đưa ra công bố, các nghệ sĩ cũng nên tôn trọng mà hát. Ý nghĩa sâu xa là gì hỏi được nhạc sĩ thì tốt, không thì thôi mỗi người có một cách hiểu, như bao nhiêu bài hát ta vẫn nghe vẫn tự lý giải theo trải nghiệm riêng của mình", anh Minh Đức nói.

Ca sĩ Đức Tuấn cũng từng xin phép nhạc sĩ Phạm Duy sửa một từ trong ca khúc để ghi âm trong album Tình ca Phạm Duy và được nhạc sĩ chấp thuận.

Bài hát Chỉ chừng đó thôi nói về câu chuyện tình nhạc sĩ Phạm Duy và bà Lệ Lan - người phụ nữ kém ông nhiều tuổi. Ông gọi đó là mối tình thơ nhạc, kéo dài suốt 10 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, bà Lan đã sáng tác 300 bài thơ tình gửi Phạm Duy, một số bài trong đó đã được ông phổ nhạc.

Dù yêu nhau tha thiết nhưng mối tình giữa Phạm Duy và Lệ Lan không thành. Trước khi lấy chồng, Lệ Lan gửi cho nhạc sĩ Phạm Duy một bức thư. Bà viết: "Mười năm, quá đủ cho một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi...Từ đây đến ngày cưới có thể L. sẽ xin gặp chú một, hai lần nữa. Chẳng để làm gì cả. L. chắc chú cũng nghĩ như L. Chẳng có gì bi thảm. Chẳng có gì tiếc hận. Một mối tình đẹp kết thúc một cách êm ái".

Nhạc sĩ Phạm Duy nói về Lệ Lan: "Tôi yêu người phụ nữ ấy lắm. Trong gia tài các nhạc phẩm của tôi, tôi dành tặng bà ấy 40 bài hát. Có 3 bài hát đánh dấu thời điểm tôi yêu, tôi xa và tôi quên bà ấy là Ngày đó chúng mình, Ngàn trùng xa cách và Chỉ chừng đó thôi".