Mỹ nhân vướng tin hẹn hò Hứa Quang Hán

Thông tin Hứa Quang Hán và Tử Du hẹn hò đang gây xôn xao dư luận nhưng 2 ngôi sao chưa phản hồi.

Ngày 14/4, tờ Now News đưa tin thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc TWICE, Chu Tử Du gần đây vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Hứa Quang Hán. Tin đồn xuất phát từ tấm ảnh chụp chung giữa Hứa Quang Hán và mẹ của Tử Du. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, 2 ngôi sao còn có những lịch trình trùng khớp nhau.

Tin đồn hẹn hò của 2 ngôi sao đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Phóng viên Now News đã liên hệ với quản lý của Hứa Quang Hán, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hứa Quang Hán và Tử Du vướng tin hẹn hò. Ảnh: LTN, Tvreport.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990 là diễn viên nổi tiếng. Anh được biết đến qua các dự án như Dương quang phổ chiếu, Muốn gặp anh, Hôn lễ của em... Năm 2020, Hứa Quang Hán lần đầu tiên lọt danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo Forbes. Anh đứng ở thứ hạng 69.

Tử Du sinh năm 1999, là em út trong nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc TWICE. Tử Du có gương mặt đẹp, đường nét sắc sảo. Do đó, ngay khi ra mắt, nữ ca sĩ đã được mệnh danh visual (thành viên xinh đẹp nhất trong nhóm) của TWICE và sở hữu lượng fan đông đảo. Nữ ca sĩ cao 1,7 m với vóc dáng gợi cảm, vòng eo thon gọn.

Nhóm nhạc TWICE từng rất nổi tiếng với những ca khúc ngọt ngào, đáng yêu như Cheer Up, T.T, Signal, Likey… Trong những năm gần đây, danh tiếng của TWICE sụt giảm. Các ca khúc của nhóm như I Can’t Stop Me, Scientist, Set Me Free… không đạt thứ hạng cao. Tuy nhiên, nhóm vẫn duy trì lượng fan ổn định để tổ chức tour diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới.