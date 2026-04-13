Con gái Giả Tịnh Văn thu hút chú ý ở tuổi 20

Con gái Giả Tịnh Văn thoải mái theo đuổi phong cách riêng. Cô bé được mẹ ủng hộ sở thích cá nhân.

HK01 đưa tin Angel - con gái 20 tuổi của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn - gây chú ý. Con gái nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây. Trong loạt ảnh, Angel có phong cách thời trang trẻ trung với crop top kết hợp quần jean và mái tóc đen uốn xoăn.

Ngoại hình của con gái Giả Tịnh Văn nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô gái 20 tuổi xuất hiện với gương mặt mộc mạc, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đường nét ấn tượng. Cộng đồng mạng đánh giá gương mặt của Angel xinh đẹp, thu hút.

Ngoại hình con gái Giải Tịnh Văn ở tuổi 20. Ảnh: HK01.

Giả Tịnh Văn rất ủng hộ sở thích riêng của con gái. Thậm chí, khi thấy con gái vướng tranh cãi vì xỏ khuyên mũi, nữ diễn viên cho biết mẹ con cô đã thảo luận việc này trước đó. Khi đó, nữ diễn viên nói với con: “Không sao cả, miễn là con không hối hận. Ai cũng chỉ có một lần thanh xuân”.

Vừa qua, Giả Tịnh Văn trải qua biến cố. Cuối 2025, Tu Kiệt Khải, 42 tuổi chồng của nữ diễn viên cùng nhiều người khác bị bắt giữ, truy tố. Tu Kiệt Khải có liên quan đến vụ án đào ngũ của nhiều nghệ sĩ gây xôn xao dư luận Đài Loan.

Tu Kiệt Khải nhập ngũ ngày 12/5/2016, ở tuổi 33 và được điều động đến Cục Dân chính Thành phố Tân Bắc để thực hiện nghĩa vụ thay thế. Trong thời gian phục vụ, anh giữ chức "người phát ngôn phòng chống ma túy". Nam diễn viên làm việc tại đây 5 tháng rồi được xuất ngũ sớm do vợ anh, Giả Tịnh Văn mang thai.