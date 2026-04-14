Lương Thế Thành và Thúy Diễm sau 10 năm kết hôn

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm kết hôn, Lương Thế Thành gửi lời cảm ơn Thúy Diễm. Theo nam diễn viên, bà xã đã luôn ở bên, cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Mới đây, Lương Thế Thành chia sẻ hình ảnh bên Thúy Diễm để kỷ niệm 10 năm kết hôn. Kèm theo đó là bài viết: “14/4/2016-14/4/2026, tròn 10 năm kết hôn, thời gian không phải quá dài nhưng là cột mốc đáng trân trọng và đáng nhớ trong hôn nhân”.

Nam diễn viên tiếp tục nhắn nhủ bà xã: “Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em”.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm kỷ niệm 10 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Trong 10 năm bên nhau, cả 2 đồng hành với nhau trong các hoạt động nghệ thuật lẫn đời sống hàng ngày. Họ cũng thường lên tiếng bênh vực khi nửa kia bị công kích.

Mới đây, khi Lương Thế Thành nhận nhiều ý kiến trái chiều vì vào vai người chồng ngoại tình trong Bóng ma hạnh phúc, Thúy Diễm lên tiếng.

Cô nhắn nhủ ông xã: "Thương lắm, mấy nay vợ đi quay phim liên tục mà sức khỏe không tốt, anh không dám thở mạnh, tảo tần đưa đón, chọc vợ cười, mua đồ ăn ngon rồi chăm sóc tỉ mỉ, chắc sợ vợ lỡ thấy hình ảnh phim rồi ứa gan. Nhưng mà chồng ơi, an tâm nhé, 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao nhiêu lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng”.

Cuối 2025, vợ chồng diễn viên vướng tin ly hôn. Thời điểm đó, nụ hôn giữa Thúy Diễm và Ma Ran Đô trên một sân khấu lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành lên tiếng đính chính. Cả hai khẳng định họ vẫn hạnh phúc. Nụ hôn trên sân khấu kịch của Thúy Diễm chỉ là công việc, theo kịch bản do ê-kíp sản xuất đưa ra. Nó hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống ngoài đời thật của nữ diễn viên.

Lương Thế Thành cũng có bài viết bày tỏ sự cảm thông và bênh vực bà xã giữa lúc sóng gió. Anh khẳng định diễn viên không tránh khỏi cảnh thân mật. Do đó, không có chuyện gia đình anh chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó.