Thực hư ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn rồi 'chối bỏ trách nhiệm'

Ông Đoàn Văn Báu gây TNGT, khiến một cô giáo ở TP Bảo Lộc bị cắt 1/3 chân phải. Vụ án xét xử, người gây tai nạn và bị hại đều không thắc mắc tới khi câu chuyện được 'thêu dệt'.

LTS: Nhân vật Đoàn Văn Báu (cựu Thượng tá Công an, chuyên gia tâm lý học) nổi tiếng trên mạng xã hội do có thời gian đi cùng đoàn bộ hành của ông Thích Minh Tuệ ở nước ngoài. Gần đây dư luận 'nổi sóng' trước thông tin lan truyền về vụ tai nạn giao thông do ông Báu gây ra tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hơn một năm trước. Nội dung cho rằng hậu quả vụ việc là nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng xử lý chưa nghiêm, có dấu hiệu 'bỏ lọt tội phạm". PV VietNamNet tại Lâm Đồng đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc này.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Theo hồ sơ vụ án, ông Đoàn Văn Báu (SN 1977, ngụ TP Thủ Đức) có giấy phép lái xe ô tô hạng B2. Lúc 18h59 tối 29/12/2023, ông Báu điều khiển xe ô tô tải BKS 49C-009... lưu thông trên đường Hà Giang, theo hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ về đường Lê Hồng Phong, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Hiện trường vụ ông Đoàn Văn Báu lái ô tô gây tai nạn cho cô giáo Trần Thị Trí. Ảnh: Phi Long.

Đến giao lộ Hà Giang - Phạm Ngọc Thạch, ông Báu cho xe chuyển hướng vào đường Phạm Ngọc Thạch. Do không chú ý quan sát nên ô tô của ông Báu đã va chạm với xe gắn máy do bà Trần Thị Trí (SN 1984, ngụ ở địa phương, là giáo viên mầm non) cầm lái, lưu thông cùng chiều. Khi nghe tiếng va chạm và tiếng la hét của người dân, ông Báu đạp phanh cho xe dừng lại.

Xuống xe, ông Báu thấy bánh sau bên phải của ô tô đè lên xe gắn máy và chân của cô giáo Trí. Ông quay lại xe, điều khiển lùi lại rồi cùng người dân đưa bà Trí đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Bà Trí bị chẩn đoán gãy cung sau xương sườn 11, dập nát chân phải... Sau đó, bà được tiếp tục đưa đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và buộc phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 đùi phải.

Gây ra vụ việc, ông Đoàn Văn Báu đã đến công an địa phương trình diện, hợp tác điều tra. Tối đó, Công an, Viện KSND Bảo Lộc đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, người có liên quan.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Phi Long.

Kết luận giám định số 49/KL-KTHS ngày 23/1/2024 của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, phần ốp khung bậc lên xuống bên phải của xe ô tô tải do ông Đoàn Văn Báu điều khiển, đã va vào mặt ngoài của ốp đèn chuyển hướng phía sau bên trái xe gắn máy của bà Trần Thị Trí. Vùng va chạm đầu tiên trên mặt đường giữa xe ô tô tải và xe máy thuộc phần đường dành cho xe gắn máy.

Tại kết luận số 111/KLTTCT-PYLĐ ngày 27/2/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ thương tổn cơ thể của bà Trần Thị Trí tại thời điểm giám định là 66%.

Từ cơ sở điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng giải quyết cho tại ngoại đối với ông Đoàn Văn Báu.

Phán quyết của toà án

Gần 8 tháng sau, TAND TP Bảo Lộc đưa vụ án ra xét xử, do thẩm phán Nguyễn Khắc Quảng làm chủ toạ. Theo bản án 120/2024/HS-ST của TAND TP. Bảo Lộc ngày 22/8/2024, tại phiên toà, bị cáo Đoàn Văn Báu không thắc mắc, khiếu nại gì về nội dung cáo trạng, thấy đúng với tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.

Còn bị hại Trần Thị Trí trình bày, sau khi xảy ra TNGT ông Báu đã bồi thường đầy đủ nên không có yêu cầu gì thêm, không khiếu nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Báu.

Trước đó ngày 22/1/2024 bà Trí cũng có đơn bãi nại gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc để xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Đoàn Văn Báu.

Cô giáo Trần Thị Trí có đơn xin miễn trích nhiệm hình sự cho ông Đoàn Văn Báu. Ảnh: Xuân Ngọc.

Đại diện Viện KSND đề nghị áp dụng Khoản b, Điểm 1, Điều 260; các điểm b, s, v Khoản 1, Khoản 2, Điều 51 và Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Đoàn Văn Báu số tiền từ 50 tới 60 triệu đồng.

Bản án cho rằng, bị cáo Báu phạm tội do lỗi vô ý, “bị cáo đã được học luật giao thông đường bộ và biết rõ, khi cho xe chuyển hướng, người lái xe phải chú ý quan sát và nhường đường cho các phương tiện đang lưu thông, chỉ được cho xe chuyển hướng khi không gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác, nhưng bị cáo đã không chấp hành”.

Theo toà, bị cáo Đoàn Văn Báu không có tình tiết tăng nặng, trong khi lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, được bị hại viết đơn xin bãi nại...; quá trình học tập, công tác, bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc, được bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, được Chủ tịch nước tăng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.

“Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có việc làm và nơi cư trú ổn định nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ sức răn đe”, HĐXX nhận định như trên và cũng nêu rõ về trách nhiệm dân sự, bị cáo Đoàn Văn Báu đã tự nguyện bồi thường cho bị hại 410 triệu đồng. Về phần mình, bà Trí không có yêu cầu gì thêm.

Trên cơ sở đó, HĐXX TAND TP Bảo Lộc đã tuyên bố ông Đoàn Văn Báu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, và áp dụng Khoản b, Điểm 1, Điều 260; các điểm b, s, v Khoản 1, Khoản 2, Điều 51 và Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo số tiền 50 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

Sau đó, ông Đoàn Văn Báu, bà Trần Thị Trí không có kháng cáo.

Luật sư Lê Hữu Nghĩa (Đoàn luật sư TP.HCM) Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Như vậy, việc Toà án căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, v, s khoản 1 Điều 51 BLHS (Bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, công tác) để tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Báu 50 triệu đồng là đúng quy định pháp luật. Sau khi tuyên án cả bị cáo và bị hại đều không kháng cáo, Viện KSND không kháng nghị nên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.