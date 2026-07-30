Thực hư cô dâu ôm laptop 'chạy deadline' ngay giữa đám cưới

Hình ảnh Thúy Vy ôm máy tính tại lễ cưới bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Nhiều người nghĩ cô dâu bị "deadline dí" tới tận lễ đường, nhưng cô chỉ đang khắc phục sự cố âm nhạc.

Cảnh chú rể nhìn cô dâu ôm laptop trong lễ cưới gây sốt Hình ảnh cô dâu Thúy Vy xử lý sự cố trong lễ cưới bất ngờ viral trên mạng xã hội. Nhiều người tưởng rằng cô bị "deadline dí" tới tận ngày lấy chồng.

Ngày 30/7, khoảnh khắc cô dâu ngồi ôm laptop ngay tại sảnh đón khách trong tiệc cưới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đứng kế bên, chú rể lặng lẽ quan sát, nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng. Bên cạnh bình luận hài hước, nhiều dân mạng bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cô bị công việc "dí" tới tận lễ đường.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thúy Vy (sinh sống tại Vĩnh Long) cho biết video gây sốt được người hỗ trợ trong đội trang điểm vô tình ghi lại trong lễ cưới của cô và chú rể Quốc Thuận (quốc tịch Australia) diễn ra vào ngày 25/7.

"Clip quay lại trong lúc tôi xử lý sự cố âm nhạc cho buổi lễ, không phải 'chạy deadline' tới tận lúc cưới như nhiều người nhầm tưởng", cô cho hay.

Thúy Vy nói thêm chồng ở nước ngoài nên cô phải đứng ra lo toan mọi việc cho đám cưới. Lúc chuẩn bị vào lễ, sự cố về âm nhạc phát sinh, khiến cô phải xử lý gấp ngay tại sảnh chụp ảnh đón khách.

"Áp lực chuẩn bị cộng với sự cố kỹ thuật cận giờ làm lễ buộc tôi phải trực tiếp can thiệp. Rất may là đám cưới đã diễn ra suôn sẻ", cô nhớ lại.

Thúy Vy và ông xã quốc tịch Australia trong lễ vu quy ở nhà gái tại Vĩnh Long.

Thúy Vy cho biết cô và chồng quen nhau từ năm 2023 qua ứng dụng hẹn hò. Công việc hiện tại của cô là làm online cho một công ty nước ngoài. Vì vậy, chiếc laptop từ lâu đã trở thành vật bất ly thân trong cuộc sống hàng ngày.

"Công việc của tôi là làm online nên hình ảnh tôi kè kè chiếc laptop nhiều năm nay ông xã cũng quen rồi. Khi quay clip này, mọi người chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc vui, không nghĩ sẽ viral. Tất cả đều là tự nhiên, không diễn hay có kịch bản", cô dâu bộc bạch.

Clip sau khi đăng tải nhanh chóng nhận về bình luận hưởng ứng: "Dáng vẻ của người phụ nữ bận rộn thực sự rất đẹp", "Nhìn ánh mắt anh chồng không giấu nổi sự cưng chiều", "Sự điềm tĩnh và ánh mắt tràn ngập sự tự hào của chú rể khi chứng kiến vợ xử lý công việc nhanh gọn thật đẹp".