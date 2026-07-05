Thực hư chuyện học sinh 16-18 tuổi bị cấm đi mọi loại xe máy

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đính chính thông tin "học sinh 16-18 tuổi bị cấm đi mọi loại xe máy" đang được lan truyền trên mạng.

Lực lượng CSGT xử lý học sinh vi phạm giao thông Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, thời điểm Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị cấm hoặc bị xử phạt nếu điều khiển mọi loại xe máy, bao gồm xe gắn máy và xe máy điện.

Trước thông tin này, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, dễ gây hiểu nhầm cho người dân.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân cần phân biệt rõ giữa xe mô tô và xe gắn máy theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, xe mô tô là phương tiện có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc công suất động cơ điện từ 4 kW trở lên. Trong khi đó, xe gắn máy, bao gồm nhiều loại xe máy điện dành cho học sinh, là phương tiện có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, dung tích xi-lanh dưới 50 cm³ hoặc công suất động cơ điện dưới 4 kW.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết quy định về độ tuổi điều khiển xe gắn máy không thay đổi. Theo điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người từ đủ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển xe gắn máy, gồm xe dưới 50 cc và xe máy điện thuộc nhóm này.

Đối với Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, cơ quan chức năng khẳng định văn bản chỉ sửa đổi cách diễn đạt trong quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm thống nhất thuật ngữ.

Theo đó, nghị định quy định xử phạt người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu điều khiển xe mô tô và các phương tiện tương tự xe mô tô (trên 50 cc) khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Nghị định không cấm học sinh từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy hoặc xe máy điện dưới 50 cc.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các văn bản pháp luật và kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước trước khi chia sẻ, tránh lan truyền thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Đối với phụ huynh và học sinh, cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Học sinh đủ 16 tuổi chỉ nên điều khiển phương tiện phù hợp với độ tuổi, gồm xe dưới 50 cc và xe máy điện thuộc diện được phép, đồng thời luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn.