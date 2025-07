Ngày 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tình hình và kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính hai cấp tại tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh, cơ quan chức năng, các xã, phường tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; xác định tinh thần lấy người dân làm đối tượng phục vụ; xây dựng chính quyền vì dân, gần dân, sát dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Tỉnh chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong giải quyết công việc cho nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp kiến nghị của dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước vào cuộc sống, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh ngay ở cơ sở.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tỉnh cần nhanh chóng khắc phục khó khăn, vướng mắc ban đầu về cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị làm việc, đội ngũ cán bộ để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Chính quyền cấp xã, Trung tâm phục vụ hành chính công phải giải quyết nhanh gọn những hồ sơ, thủ tục cấp thiết cho nhân dân, không để chậm muộn, người dân phải đi lại nhiều lần..

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu cho biết tỉnh đã thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần chuyển biến nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khối đại đoàn kết các dân tộc được mở rộng và củng cố; quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân được tăng cường.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quản lý, điều hành công việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các bên liên quan thực hiện tốt cải cách hành chính, rà soát, loại bỏ văn bản không phù hợp; tập trung công khai, dân chủ bàn bạc trên cơ sở thống nhất ý kiến của người dân trước khi tổ chức thực hiện liên quan đến việc triển khai chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội; xây dựng, ban hành quy ước, hương ước thôn, khối phố; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đã phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng."

Các quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan ở xã, phường và đơn vị có sử dụng lao động được bàn bạc dân chủ, thống nhất, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cơ sở. Hương ước ở thôn, quy ước ở khu dân cư được quan tâm sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã sắp xếp 194 đơn vị hành chính cấp xã thành 65 xã, phường. Sau một tháng vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân...

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có những yêu cầu mới, đặc biệt là với việc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 chính thức có hiệu lực (từ ngày 1/7/2023) và các luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ 1/7/2025), cùng với quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đang diễn ra sâu rộng...

Những thay đổi này đặt ra yêu cầu, người cán bộ phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, đặt quyền và lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết. Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Lạng Sơn cần đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, vì hiện nay, dân chủ không chỉ được thực hiện trong môi trường truyền thống mà cả trên môi trường số, gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, thúc đẩy sự tham gia, giám sát của người dân qua các nền tảng công nghệ số.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.