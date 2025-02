Thực đơn hẹn hò của Taylor Swift

Theo People, buổi hẹn hò đôi giữa Taylor Swift, Travis Kelce và Brittany, Patrick Mahomes gây chú ý trước thềm trận đấu Super Bowl. Bất chấp đám đông ồn ào tụ tập bên ngoài, cả 4 người thoải mái tận hưởng bữa tối ấm cúng, trò chuyện vui vẻ khi an ninh được thắt chặt.

Nguồn tin thân cận cho biết nhóm Taylor Swift dùng bữa tại Lilette, một nhà hàng Pháp ở New Orleans, Mỹ. Khu vực bàn ăn được đặt khuất sau cầu thang nhằm đảm bảo sự riêng tư.

Thực đơn cho buổi hẹn hò cũng được tiết lộ gồm bít tết Hanger, càng cua Louisiana sốt bơ chanh dây cùng khoai tây chiên. Một số món ăn phụ khác cũng được cặp sao lựa chọn.

Sau khi thông tin về địa điểm hẹn hò bị lộ, lực lượng an ninh phải làm việc vất vả khi đám đông kéo tới để được thấy cặp sao.

Những người có mặt mô tả lại khoảnh khắc chen chúc, xô đẩy như lần đầu họ nhìn thấy người nổi tiếng. Số khác choáng ngợp vì sức hút từ buổi hẹn hò của cặp sao.

Ngay cả sau khi các cặp đôi đã rời đi, người hâm mộ vẫn tiếp tục đổ xô đến trước cửa nhà hàng Lilette. Theo đó, một vài người chụp ảnh selfie trên cầu thang mà Taylor Swift đi qua, số khác điên cuồng tới mức cố gắng ăn cắp một chiếc cốc nước khi cho rằng nữ ca sĩ đã sử dụng khi dùng bữa tại đây.

Trước đó tờ The Sun tiết lộ Taylor Swift và Travis Kelce luôn có quy tắc cho các nhà hàng khi hẹn hò. Để đảm bảo an toàn và riêng tư, nhà hàng có thể phải mở cửa tới khuya để phục vụ cặp đôi. Song, cặp sao luôn lịch sự, thân thiện khi tiếp xúc với nhân viên phục vụ của nhà hàng.

