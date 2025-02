Jessica Alba ly hôn

Jessica Alba đã chính thức đệ đơn ly hôn Cash Warren vì cả hai không thể hòa giải những bất đồng. Họ có 17 năm chung sống.

Ngày 8/2, tờ People đưa tin Jessica Alba chính thức đệ đơn ly hôn với chồng Cash Warren sau 17 năm chung sống. Nữ diễn viên Trigger Warning đệ đơn lên tòa án quận Los Angeles, Mỹ vào 7/2. Lý do được nữ diễn viên đề cập trong lá đơn là giữa hai người nảy sinh những bất đồng không thể hòa giải đồng thời cho biết ngày ly thân của họ là 27/12/2024.

Jessica Alba và Cash Warren có 17 năm chung sống. Ảnh: WireImage.

Jessica Alba kết hôn Cash Warren vào 19/5/2008 và có 3 người con: Honor, Haven và Hayes. Jessica Alba đã nộp đơn xin quyền nuôi con chung. Nữ diễn viên cũng yêu cầu khôi phục tên hợp pháp thành Jessica Marie Alba.

Trước đó, khi có tin đồn chia tay chồng, Alba đã lên tiếng xác nhận trên Instagram vào 16/1. "Tôi đã trải qua hành trình tự nhận thức và chuyển đổi trong nhiều năm cả với tư cách cá nhân và trong quan hệ vợ chồng với Cash. Tôi tự hào về cách chúng tôi đã phát triển như một cặp đôi và trong cuộc hôn nhân suốt nhiều năm qua. Giờ là lúc chúng tôi bắt đầu một chương mới về sự phát triển và tiến hóa với tư cách những cá nhân", cô chia sẻ.

Trong khi đó, người đồng sáng lập Honest Company cho biết: "Chúng tôi đang tiến về phía trước với tình yêu thương, lòng tốt và sự tôn trọng dành cho nhau. Chúng tôi mãi mãi là một gia đình. Các con vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm này".

Khi Alba kỷ niệm ngày cưới với Warren vào tháng 5/2024, cô đã viết trên trang cá nhân: "Tôi tự hào vì chúng ta đã đi được đến chặng đường này. Không có bất kỳ quy tắc hay hướng dẫn nào để bạn hiểu được ý nghĩa đằng sau cam kết chung sống với một người và cùng họ trở thành gia đình. Dù có khó khăn hay thuận lợi, chúng ta vẫn luôn tìm được đường quay về với nhau và đã chọn nhau. Chúc mừng chúng ta, tôi yêu mọi người".

Jessica Alba sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 13 trong Camp Nowhere, tiếp theo là The Secret World of Alex Mack và nổi tiếng ở tuổi 19 với vai diễn chính trong loạt phim truyền hình Dark Angel (2000–2002). Sau đó, cô tham gia hàng loạt dự án nổi tiếng khác, chẳng hạn Fantastic Four, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Good Luck Chuck, The Eye, Valentine's Day, Little Fockers...

Alba gặp Cash Warren, con trai của nam diễn viên Michael Warren, trong khi quay phim Fantastic Four vào năm 2004. Họ kết hôn tại Los Angeles vào tháng 5/2008.