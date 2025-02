Lisa quyến rũ

Lisa tiếp tục theo đuổi hình ảnh nữ quyền mạnh mẽ và quyến rũ trong MV mới "Born Again". Ở lần trở lại này, cô hợp tác Doja Cat và RAYE.

Ngày 7/2, Lisa giới thiệu MV thứ 4 kể từ khi rời YG Entertainment để phát triển sự nghiệp solo là Born Again. MV có tông màu chủ đạo là đen với bối cảnh đơn giản, tập trung vào thần thái và vóc dáng quyến rũ của Lisa cùng các ca sĩ khách mời là Doja Cat và RAYE. Trong MV, Lisa xuất hiện với những trang phục gợi cảm như đầm ôm sát, xuyên thấu, cúp ngực...

Hình ảnh 3 ca sĩ trong MV Born Again. Ảnh: @Lalalalisa_m.

Bản nhạc sôi động này đã xuất hiện trong trailer giới thiệu mùa tiếp theo của bộ phim The White Lotus, có sự tham gia của Lisa. Trên Instagram, thành viên nhóm BlackPink viết về video ca nhạc Born Again: "Video này là lời tri ân dành cho những người phụ nữ quyền lực trong suốt lịch sử và dành cho các bạn". Bài hát đang nhận được nhiều lời khen ngợi bởi giai điệu lôi cuốn, bắt tai cùng ca từ mạnh mẽ, cá tính. Với sản phẩm này, Lisa tiếp tục truyền tải thông điệp nữ quyền giống những sản phẩm cô phát hành trước đó.

Trước Born Again, Lisa đã ra mắt liên tiếp các sản phẩm âm nhạc mới là Rockstar, New Woman và Moonlit Floor. Sau đó, cô tham gia nhiều hoạt động biểu diễn khác nhau nhưng thường gây tranh cãi. Ngày 28/9/2024, Lisa là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại Global Citizen Festival ở thành phố New York. Cô cũng góp mặt tại Lễ trao giải MTV Music Video Awards 2024 vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, lần biểu diễn nào của em út BlackPink cũng không trọn vẹn. Cô bị chê trình diễn kém hấp dẫn và vướng nghi vấn hát nhép.

Ngoài ra, New Woman bị Variety đưa ra danh sách những bài hát tệ nhất năm 2024. Theo Variety, Rosalía và Lisa là những ca sĩ xuất sắc theo cách của riêng họ. Cả hai đều mang đến tính thẩm mỹ độc đáo với phong cách âm nhạc mới mẻ. Tuy nhiên, họ không phát huy được thế mạnh khi hợp tác với nhau thông qua ca khúc New Woman. Lý do được Variety chỉ ra là New Woman có tổng thể rời rạc, đặc biệt phần của Rosalía rất lạc lõng và cho thấy rõ các nghệ sĩ thu âm phân đoạn của họ riêng biệt.