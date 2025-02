Song Luân lại thất bại

Sau "Công tử Bạc Liêu" rời rạp trong tình trạng thua lỗ, Song Luân lại đối mặt với thất bại khi tung ra MV "COEM" nhưng thành tích khá ảm đạm.

“Cuộc đời thấy lạ, đầu tư MV tiền tỷ flop dập mặt, không lên xu hướng. Lộ cái tài khoản clone lại lên xu hướng. Kỳ”, là lời chia sẻ mới đây của Song Luân về MV COEM. Flop thường được dùng để chỉ người hoặc nội dung nào đó không được biết đến rộng rãi. Với một dự án phim ảnh, âm nhạc, flop cũng đồng nghĩa với sự thất bại, thua lỗ.

Không rõ Song Luân đầu tư cụ thể là bao nhiêu cho MV COEM phát hành vào 31/1. Nhưng quả thực sản phẩm này nhận được sự “hậu thuẫn” rất lớn từ dàn sao Anh trai “say hi” và cả các diễn viên đang được chú ý của Bộ tứ báo thủ. Dẫu vậy, thành tích của MV vẫn ảm đảm.

Lần trở lại sai lầm của Song Luân

Sau Anh trai “say hi”, Song Luân có lẽ là anh trai có nhiều cơ hội để bứt phá nhất. Anh có Công tử Bạc Liêu ra rạp cuối năm 2024 và cũng được cả dàn nghệ sĩ quảng bá hoặc có cơ hội giới thiệu ở concert Anh trai “say hi”. Và gần nhất là sự ra mắt của MV COEM. Ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc, Song Luân đã nhanh chóng tận dụng sức nóng của Anh trai “say hi” nhưng hiệu quả thì chưa chắc.

Chỉ khoảng một tháng sau khi phát hành, Công tử Bạc Liêu rút rạp với doanh thu 36 tỷ đồng dù thời điểm mới ra mắt, phim khá thuận lợi vì không có dự án phim Việt khác cản đường. Nhiều lý do đẩy Công tử Bạc Liêu vào tình trạng thua lỗ, bao gồm nội dung, bối cảnh, trang phục và cách xây dựng nhân vật gây tranh cãi.

Hình ảnh trong MV COEM của Song Luân. Ảnh: FBNV.

Tới COEM, tình hình với Song Luân cũng không khả quan. Sau khoảng 5 ngày phát hành, MV đạt hơn 530.000 lượt xem. Con số này không cao so với mặt bằng chung và như Song Luân tự đánh giá, dự án này đã “flop”. Sản phẩm cũng không tạo thảo luận, độ viral trên mạng xã hội và hoàn toàn biến mất trên top thịnh hành âm nhạc. Thời điểm MV này ra mắt không phải cạnh tranh với những dự án âm nhạc khác, nhưng nó bỏ qua thời điểm thuận lợi nhất để trở thành hit nên hiện giờ cũng khó xoay chuyển tình thế.

Kết quả này dễ hiểu khi COEM quả thực không đột phá. Nhìn tình hình chung ở thị trường thời gian qua, khi khán giả đã bội thực các chương trình âm nhạc được đầu tư hoành tráng, COEM càng mờ nhạt và khó bật lên.

COEM do chính Song Luân sáng tác, thuộc thể loại disco, electronic pha một chút âm hưởng bossa. Xét cả hình ảnh lẫn âm nhạc, ê-kíp Song Luân dường như hướng tới phong cách quyến rũ, bí ẩn nhưng rõ ràng phần giai điệu lẫn giọng hát nam ca sĩ chưa lột tả tốt màu sắc đó. Chất giọng ấm áp, ở mức dễ nghe cộng thêm tiết tấu bài hát cũng đều đều, thiếu cao trào khiến COEM trôi tuột trong tâm trí người nghe. Ca khúc thiếu đi những đoạn nhạc hay lời thật sự bắt tai, ấn tượng, dẫn đến khó đọng lại trong lòng người nghe bất cứ dấu ấn nào.

Về mặt hình ảnh, COEM cũng cho thấy sự loay hoay trong những hướng đi không mới của ê-kíp sản xuất. Từ concept quán bar, trai gái tán tỉnh thả thính nhau giữa ánh đèn mờ ảo, bí ẩn đan xen vũ đạo quyến rũ tới màu sắc chủ đạo là đen đỏ, ê-kíp của Song Luân đang an toàn với ý tưởng khá quen thuộc, đã xuất hiện trong vô vàn MV ở cả Việt Nam lẫn thế giới. Điểm sáng hiếm hoi có lẽ là ngoại hình sáng của Song Luân và bạn diễn. Nhưng, bằng đó chưa đủ để níu chân khán giả ở lại COEM hay có hứng thú thưởng thức nó thêm nhiều lần sau đó.

Không thể tận dụng sức nóng từ Anh trai “say hi”

Song Luân có lẽ là minh chứng rõ rệt cho một thực tế phũ phàng đằng sau sự bùng nổ, hào nhoáng của các game show. Chung quy, với nhiều người, nó vẫn là cơn sốt nhất thời. Cơn sốt ấy qua đi chỉ vài tháng, thậm chí có thể vài ngày sau khi chương trình kết thúc. Không phải ai cũng tận dụng được hoặc biết cách tận dụng sức nóng của các game show để bứt phá.

Chẳng hạn cùng bước ra từ Anh trai “say hi” nhưng sản phẩm của Quang Hùng, Dương Domic lại đạt thành tích rất tốt với những con số lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của họ. Trái ngược hoàn toàn với tình huống của Song Luân. Ngay lúc này, Ánh mắt biết cười của Quang Hùng MasterD kết hợp Tăng Duy Tân đang đứng đầu top thịnh hành, danh mục âm nhạc. Hơn 3 triệu lượt xem trong 10 ngày phát hành là thành tích Ánh mắt biết cười đạt được.

MV mới chưa thể giúp Song Luân bứt phá giữa thị trường âm nhạc đa dạng lựa chọn hấp dẫn. Ảnh: FBNV.

Hay Anh Tú Atus khi kết hợp RHYDER ra mắt MV Nỗi đau đính kèm cũng thu về những con số khá tốt, cụ thể là 5 triệu lượt xem sau một tháng ra mắt. Mất kết nối của Dương Domic được nam ca sĩ tung ra cách đây 2 tháng thậm chí tạo cơn sốt và nhanh chóng thành hit. Con số 60 triệu lượt xem sau 2 tháng hẳn đã gây choáng váng với chính Dương Domic, bởi trước khi Anh trai “say hi” lên sóng, anh gần như được rất ít khán giả biết tới trên thị trường âm nhạc.

Sau mỗi game show, có những người luôn tiến rất nhanh, đúng hơn là có bước nhảy vọt nhưng cũng có trường hợp vẫn loay hoay tìm cho mình lối đi. Không riêng gì Song Luân, nhiều anh trai khác ở Anh trai “say hi”, chẳng hạn Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh... hay Neko Lê, (S)TRONG Trọng Hiếu, Cường Seven... ở Anh trai vượt ngàn chông gai cũng gặp khó khăn. Quên lối về của Cường Seven thậm chí chỉ đạt 362.000 lượt xem dù sản phẩm đã ra mắt cách đây 2 tháng. Đây là con số khá đáng tiếc với những khán giả đã kỳ vọng Cường Seven bật lên sau khi anh trở thành thủ lĩnh toàn năng ở Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tối 6/2, Erik là anh trai tiếp theo trở lại. Ở MV Dù cho tận thế vẫn là một Erik thường thấy, cảm xúc, sâu lắng, giọng hát đẹp, nội lực với một bản ballad. Không có sự bất ngờ về âm nhạc nhưng thể loại ballad vốn được khán giả Việt ưa chuộng suốt nhiều năm nên MV này dự vẫn sẽ "âm thầm" đạt lượt xem lớn.