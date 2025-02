Lê Quốc Nam và Minh Dự tiếp tục lên tiếng

Chiều 6/2, nghệ sĩ Lê Quốc Nam tiếp tục có bài viết mới liên quan đến sự việc giữa con gái anh và Minh Dự. Theo nghệ sĩ, con gái anh là Tú My giải thích với cha rằng sẽ có không dưới 10 người khác bị ảnh hưởng bởi sự việc. Do đó, nghệ sĩ đồng ý để con gái lên bài giải thích ngày 5/2.

“Qua một cuộc gọi video call từ số của Tú My sau buổi họp giải quyết sự việc, tôi đã nhận một số lời xin lỗi cũng như cam kết và họ có xin tôi hãy làm cho sự việc nhẹ lại. Không một người cha nào không chấp nhận sự thánh thiện và biết nghĩ cho người khác từ con mình. Tôi đồng ý cho Tú My lên bài trong sự kiểm duyệt của tôi nhưng cũng không quên kèm sự cảnh báo”, nghệ sĩ cho biết.

Anh khẳng định nếu con gái tiếp tục bị bắt nạt, nghệ sĩ sẽ không chấp nhận bất cứ sự thỏa hiệp nào nữa.

Sự việc giữa Minh Dự và Tú My gây chú ý những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Nghệ sĩ cũng nhắn nhủ Minh Dự bớt nóng giận để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Anh mong có thể một ngày nào đó ngồi lại và trò chuyện về nghề với đàn em.

Tối 6/2, Minh Dự chính thức lên tiếng. Anh khẳng định "không tác động vật lý" Tú My.

"Dù có không cùng quan điểm trong công việc, nhưng tác động vật lý không bao giờ là cách mà Minh Dự lựa chọn. Nếu có điều đó xảy ra trong cuộc họp, Minh Dự sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Minh Dự trân trọng mọi lời khuyên từ các bậc tiền bối, anh chị đồng nghiệp và xin cảm ơn những ai đã dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu", Minh Dự viết.

Trước đó, ngày 4/2, Lê Quốc Nam đăng bài cho biết trong quá trình làm việc chung, Minh Dự đã xảy ra mâu thuẫn với con gái anh. Theo nghệ sĩ, vì Minh Dự diễn dài hơn so với dự kiến và lấn vào thời gian của những vở diễn sau nên con gái anh trong vai trò đài trưởng đã phải nhắc nhở. Từ đây cả 2 nảy sinh mâu thuẫn.

Thông tin trên lập tức gây xôn xao dư luận. Sau đó, nghệ sĩ đã ẩn bài viết. Thời điểm đó, trao đổi với Tri Thức – Znews, Minh Dự phản hồi anh không hay biết thông tin do nghệ sĩ Lê Quốc Nam đăng tải từ đâu ra hay nghe từ ai.

Tới tối 5/2, Tú My chính thức lên tiếng. Cô thừa nhận xảy ra to tiếng với đàn anh nhưng không có chuyện bị đánh.

“Vì nhiều vấn đề liên quan đến vở diễn, nên giữa anh Dự và My có tranh luận, lớn tiếng với nhau. Sau khi xảy ra một số tranh cãi, anh Dự nổi giận nên đẩy ngã cái ghế để đứng dậy và ném mắt kính xuống đất. Hành động đó chưa trúng vào người tôi. Tôi xin cảm ơn bạn bè và mọi người đã quan tâm, bênh vực trong những ngày vừa qua. Con xin lỗi ba của con”, Tú My viết.

