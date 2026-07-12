Thua xa Claude, Grok và ChatGPT phải đi đường khác

Cả Grok 4.5 và ChatGPT Work đều đặt cược vào khả năng tích hợp trong công việc. Điều này cho thấy cuộc đua AI đang bước vào giai đoạn thực dụng hơn.

Grok 4.5 vừa ra mắt, nhưng vẫn xếp sau Claude Fable 5 về khả năng làm việc.

Cuộc đua AI đang chuyển từ mô hình “thông minh hơn” sang mô hình “làm việc hiệu quả hơn”. Grok 4.5 của Elon Musk được giới thiệu với trọng tâm là chi phí thấp và tốc độ xử lý. Trong khi đó, OpenAI đưa ChatGPT tiến sâu hơn vào môi trường làm việc với ChatGPT Work, dựa trên dòng mô hình GPT-5.6. Đồng thời, chi phí cho AI tuần tự từ các hãng này cũng được quảng cáo thấp hơn đáng kể so với các model Opus hay Fable của Anthropic.

Thực tế, các bài thử nghiệm độc lập cho các phiên bản Claude cao cấp vẫn đứng đầu thị trường về mức độ tư duy, khả năng ghi nhớ, xử lý công việc phức tạp. ChatGPT 5.6 hay Grok 4.5 đều chưa đạt đến khả năng làm việc độc lập của Opus 4.8 và có khoảng cách xa mới chạm đến Fable/Mythos 5. Tuy nhiên, điểm yếu của Claude vẫn nằm ở chi phí API cao hơn đáng kể so với đối thủ, nhất là những model cao cấp. Với gói trả trước Pro/Max, hạn mức sử dụng lại khiêm tốn, người dùng thường xuyên bị bắt chờ những ca làm việc 5 tiếng.

Mức độ đáp ứng thấp hơn, nhưng giá rẻ và lượng token cung cấp thoải mái trở thành ưu thế của ChatGPT hay Grok trong cuộc chiến AI Agent phục vụ công việc.

Grok 4.5 được công bố ngày 9/7. Mô hình này tập trung vào lập trình, tác vụ tác nhân và các công việc tri thức như tài chính, pháp lý. Trang chính thức của xAI cũng mô tả Grok 4.5 là mô hình mạnh nhất của công ty, được huấn luyện cùng Cursor và dùng dữ liệu trong các lĩnh vực lập trình, khoa học, kỹ thuật và toán học.

Điểm đáng chú ý của Grok 4.5 là cách công ty định vị. Musk không nhấn mạnh đây là mô hình “thông minh nhất”. Ông nhấn mạnh vào hiệu quả sử dụng. Theo đó, CEO Tesla cho rằng Grok 4.5 có năng lực gần với nhóm mô hình hàng đầu nhưng chạy nhanh hơn và có chi phí thấp hơn.

“Điều quan trọng là tính hữu dụng trong thế giới thật, không chỉ là điểm benchmark”, Musk cho biết.

Chiến lược này phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của Musk. Vị tỷ phú không chọn chạy theo cuộc đua đắt đỏ nhất. Thay vào đó, Grok 4.5 muốn thuyết phục người dùng bằng tỷ lệ giữa năng lực và giá thành. Mô hình có giá 2 USD cho một triệu token đầu vào và 6 USD cho một triệu token đầu ra.

Tuy vậy, giá rẻ chưa phải là câu trả lời cuối cùng. Với lập trình và công việc chuyên môn, điều người dùng cần nhất là độ ổn định. Một mô hình rẻ nhưng phải sửa nhiều lần có thể không phải giải pháp tiết kiệm chi phí.

Cùng thời điểm, OpenAI cũng tăng tốc. Công ty vừa giới thiệu GPT-5.6 và ChatGPT Work, biến đây thành công cụ có thể lấy ngữ cảnh từ ứng dụng, tệp và dữ liệu nhóm để tạo nội dung đầu ra. OpenAI mô tả GPT-5.6 là dòng mô hình dành cho công việc chuyên nghiệp, gồm Sol, Terra và Luna.

Ngoài ChatGPT Work, OpenAI còn ra mắt GPT-Live cho trải nghiệm giọng nói tự nhiên hơn. Công cụ này cho phép ChatGPT nghe và nói cùng lúc, phản hồi nhanh hơn trong hội thoại và chuyển các yêu cầu phức tạp cho mô hình mạnh hơn ở phía sau.