Nhạc AI âm thầm vào quán cafe

Sau khi quy định về quyền tác giả được siết chặt, một số quán cà phê bắt đầu thử nghiệm nhạc AI làm nhạc nền, mở ra lựa chọn mới cho không gian kinh doanh.

Quy định quán cà phê phải trả phí để phát nhạc từ 1/7 khiến nhiều chủ quán băn khoăn về cách thực hiện và trả phí bản quyền âm nhạc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Quy định về quyền tác giả trong hoạt động kinh doanh đang khiến nhiều chủ quán cà phê không biết mở nhạc gì để vừa phù hợp với không gian, vừa hạn chế rủi ro về bản quyền. Trong quá trình tìm lời giải, nhạc do AI tạo ra bắt đầu xuất hiện trong playlist của một số quán.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews bằng Shazam, ứng dụng nhận diện bài hát, một quán cafe tại phường An Khánh, TP.HCM mở nhạc tạo bằng AI hôm 1/7. Shazam cho biết giai điệu nhẹ nhàng, phù hợp làm nhạc nền đến từ kênh YouTube Hiwava.

Kênh này có độ nhận diện chưa cao, hoạt động tại cả Spotify, YouTube và Apple Music. Đặc điểm nhận biết nhạc AI nằm ở số lượng và tần suất ra sản phẩm liên tục, kèm theo một số video được YouTube gán nhãn rõ ràng.

Đáng chú ý, phần lớn khách hàng tại quán không hề nhận ra điều đó. "Tôi cũng không để ý. Miễn nhạc dễ nghe là được", một khách đang làm việc tại quán cho biết sau khi được hỏi liệu có biết mình đang nghe nhạc AI hay không.

Playlist nhạc bằng AI được quán cà phê tại phường An Khánh sử dụng. Ảnh: Nhật Tường.

Trong khi khách hàng không quá để ý, nhiều chủ quán lại đang đứng trước bài toán mới. Sau khi các quy định về quyền tác giả trong hoạt động kinh doanh được siết chặt, không ít quán cà phê bắt đầu cân nhắc lại nguồn nhạc sử dụng hàng ngày. Bên cạnh các nền tảng có bản quyền hoặc dịch vụ phát nhạc thương mại, nhạc AI cũng dần được nhắc đến như một lựa chọn mới.

Trần H., chủ một quán cafe tại phường Tân Định (TP.HCM), cho biết đang cân nhắc thử nghiệm sử dụng các công cụ AI để tạo playlist nhạc nền mang dấu ấn riêng cho quán. Hiện đơn vị này vẫn phát các bản nhạc No Copyright Music trên YouTube.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Toàn Leo, quản lý kênh YouTube nhạc AI Hoà Âm Có Gu, cho rằng quy định mới có thể là cú hích để dòng nhạc này phát triển ở phân khúc nhạc nền thương mại. “Các quán cà phê, spa sẽ ráo riết tìm nguồn nhạc thay thế để tránh rủi ro về bản quyền nhưng vẫn tiết kiệm chi phí", anh nói.

Theo anh, nếu được tạo hoàn toàn mới bằng các công cụ AI, những bản nhạc này có thể đáp ứng tốt nhu cầu làm nhạc nền. Đồng thời, mỗi cửa hàng có thể xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, không phải phụ thuộc vào các playlist phổ biến.

Ngược lại, anh cũng lưu ý nhạc AI cover không đồng nghĩa với việc không còn vướng bản quyền. Phần lớn các bản cover bằng AI hiện nay vẫn sử dụng giai điệu hoặc ca từ của tác phẩm gốc, nên về bản chất vẫn liên quan đến quyền tác giả.

Không chỉ trong các quán cà phê, trên Threads và Facebook, nhiều cuộc thảo luận về việc sử dụng nhạc AI trong không gian kinh doanh cũng diễn ra khá cởi mở. Phần lớn ý kiến cho rằng nếu âm nhạc đáp ứng được nhu cầu nghe nền và được sử dụng hợp pháp thì việc nó do AI hay con người tạo ra không phải yếu tố quyết định.

Dù vậy, một số chuyên gia cũng cho rằng còn quá sớm để khẳng định nhạc AI sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Khung pháp lý liên quan đến các tác phẩm do AI tạo ra vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện tại nhiều quốc gia, trong khi chất lượng và tính độc đáo của nhạc AI vẫn phụ thuộc lớn vào công cụ cũng như người tạo nội dung.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra tại một số quán cà phê cho thấy AI không nhất thiết phải cạnh tranh với các nghệ sĩ trên bảng xếp hạng âm nhạc. Thay vào đó, công nghệ này có thể tìm thấy chỗ đứng ở một thị trường nhạc nền cho không gian thương mại, ít được chú ý hơn nhưng có nhu cầu lớn.