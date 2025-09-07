Thua game, Crouch phải khoác áo CLB ở giải hạng 7

Peter Crouch bất ngờ trở thành linh vật của một CLB bán chuyên, khi cựu tiền đạo 44 tuổi phải thực hiện màn “diễn lạ đời” như hình phạt vì đứng cuối bảng fantasy league.

Crouch phải khoác áo đội bóng "phèn" nhất trong sự nghiệp

Cuối tuần qua, Crouch dẫn đầu đội bóng bán chuyên Farnham Town ra sân trong trận gặp Sholing tại giải Southern League Premier Division South (tương đương giải hạng 7 Anh). Đây là “hình phạt” mà anh phải nhận vì đứng cuối cùng trong giải fantasy football mùa trước.

Suốt sự nghiệp, chân sút cao kều từng bước ra những sân cỏ danh giá bậc nhất thế giới. Nhưng lần này, anh tái xuất trong khung cảnh hoàn toàn khác: sân Memorial Ground ở Surrey với sức chứa chỉ 2.500 chỗ.

Crouch được hưởng trải nghiệm khó quên trong đời

Khoác bộ trang phục truyền thống của Farnham, cựu tiền đạo Liverpool và Tottenham xuất hiện trong vai trò linh vật, đi bên cạnh cầu thủ Jack Dean. Với chiều cao 2,01 m, Crouch gần như “che khuất” hoàn toàn hậu vệ này khi hai đội xếp hàng trước giờ bóng lăn.

Sự xuất hiện bất ngờ của anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hai người bạn đồng hành trong That Peter Crouch Podcast – Chris Stark và cựu tiền vệ Chelsea Steve Sidwell. Sidwell còn chia sẻ nhiều đoạn clip hài hước lên mạng xã hội, trong đó có cảnh Crouch khoe túi quà linh vật gồm kẹo Haribo, bánh quy Maryland và bộ huy hiệu của Farnham Town.

Niềm vui không dừng lại ở đó. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Crouch còn tham gia trò chơi giao lưu, thử sức làm thủ môn trong loạt sút luân lưu, thậm chí suýt chút nữa giành được một phần quà đặc biệt cho khán giả: đồ uống miễn phí cho toàn sân nếu anh sút trúng xà ngang. Dù cú sút đi chệch, Crouch vẫn khiến đám đông bật cười thích thú.

Trước và sau trận đấu, Crouch liên tục tạo dáng chụp ảnh với người hâm mộ, khiến không ít khán giả bất ngờ khi được tận mắt thấy một cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh trong vai trò đầy khác lạ.

Sự tận tâm và hài hước của Crouch khiến CĐV trên mạng xã hội không tiếc lời khen ngợi. Một người viết: “Không thể tin nổi là anh thực sự làm điều đó. Nể anh thật sự".

Người khác bình luận: “Một buổi chiều bóng đá tuyệt vời! Anh là linh vật quá xuất sắc – cảnh anh bước ra cùng cầu thủ khiến tôi và con trai cười lăn lộn trên khán đài".

Một CĐV khác thì cho rằng: “Ngày hôm nay thật tuyệt vời, Peter. Anh chắc chắn đã giúp sân có thêm vài trăm khán giả, và anh mang đến cho lũ trẻ một kỷ niệm khó quên".