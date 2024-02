Thừa điện trong 3 ngày Tết Nguyên đán

Trong 3 ngày Tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của hiện tượng thừa nguồn trong hệ thống điện quốc gia, A0 đã phối hợp thực hiện khống chế lượng công suất hấp thụ của nhà máy thủy điện.

Tình hình cung ứng điện dịp Tết được đảm bảo. Ảnh: Việt Linh.

Báo cáo từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho thấy sản lượng trung bình các ngày 8-11/2 (29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) đạt hơn 488 triệu kWh, cao hơn so với so với cùng kỳ năm 2023 khoảng 42 triệu kWh.

Công suất cực đại các ngày này đạt hơn 29.656 MW, cao hơn so với so với cùng kỳ 2023 khoảng 1.800-2.700 MW. Nhìn chung, trong tuần 6 đầu năm, phụ tải hệ thống điện giảm thấp do nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Sản lượng trung bình ngày đạt hơn 558 triệu kWh, thấp hơn so với tuần trước đó khoảng 213 triệu kWh.

Từ đầu năm đến nay, phụ tải quốc gia tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 11,4%, miền Nam tăng 7,7%, miền Trung tăng 4,5%).

Trong các ngày 10/2 (mùng 1 Tết) đến ngày 12/2 (mùng 3 Tết), do ảnh hưởng của hiện tượng thừa nguồn trong hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) đã phối hợp với các điều độ miền và các Tổng công ty Điện lực thực hiện khống chế lượng công suất hấp thụ của nhà máy thủy điện vận hành theo cơ chế chi phí tránh được.

Trước đó, từ ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp), A0 đã tiến hành ngừng dự phòng các tổ máy nhiệt điện than để tránh thừa nguồn trong dịp nghỉ lễ. Mùng 1 Tết duy trì 25 tổ máy nhiệt điện than miền Bắc, 7 tổ máy nhiệt điện than miền Trung và Nam để hạn chế thừa nguồn thấp điểm trưa, đảm bảo cấu hình tối thiểu và tiết kiệm thủy điện.

Từ chiều ngày 10/2 (mùng 1 Tết) đến 12/2 (mùng 3 Tết) đã bắt đầu khởi động lại các tổ máy nhiệt điện than để đáp ứng phụ tải và giữ nước các hồ thủy điện với tổng công suất 4.088 MW.

Để tăng tính dự phòng, đảm bảo an toàn hệ thống khi có bất thường xảy ra, từ 0h ngày 9/2 (29 Tết) đến 0h ngày 12/2 (mùng 3 Tết) điều chỉnh giới hạn truyền tải trên các đường dây liên kết miền giảm xuống mức 50% so với ngày làm việc bình thường, tăng lên mức 70% trong các chu kỳ thấp điểm trưa để tăng hấp thụ năng lượng tái tạo và các chu kỳ cao điểm phụ tải miền Bắc để tiết kiệm thủy điện.

Cơ quan quản lý đánh giá tình hình cung cấp điện trong tuần và trong dịp nghỉ Tết nguyên đán tiếp tục được đảm bảo tốt.

Theo Cục Điều tiết điện lực, từ đầu tháng 2 đến nay, tại miền Bắc các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm, ngoại trừ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang.

Sản lượng theo nước về của các thủy điện đạt trung bình khoảng 103 triệu kWh/ngày, sản lượng còn lại trong hồ tính đến 0h ngày 11/2 toàn hệ thống là 13.110 triệu kWh, cao hơn 671,9 triệu kWh so với kế hoạch năm.

Tình hình cung cấp nhiên liệu than cho các nhà máy điện được đảm bảo, không có nhà máy nào thiếu than. Nguồn khí từ Nam Côn Sơn và Cửu Long cấp cho phát điện khoảng 9,8 triệu m3/ngày; nguồn hệ thống khí PM3 - Cà Mau cấp cho nhà máy điện Cà Mau khoảng 4,5 triệu m3/ngày.