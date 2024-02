Nhiều siêu thị mở cửa bình thường từ hôm nay

Thị trường mùng 3 Tết được dự báo sôi động hơn khi nhu cầu đi chơi, đi lại tăng cao và các siêu thị, cửa hàng mở cửa trở lại, nguồn cung hàng hóa dồi dào nhưng giá cả ít biến động.

Nhiều siêu thị hoạt động bình thường từ mùng 3 Tết, giúp nguồn cung dồi dào và giá cả ít biến động. Ảnh: Việt Linh.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo về tình hình giá cả thị trường và các biện pháp quản lý, điều hành giá trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Theo đó, trong ngày mùng 2 Tết, cơ quan quản lý cho biết hoạt động đi chúc Tết, gặp mặt và đi du xuân của người dân bắt đầu diễn ra nên các siêu thị lớn như Co.opmart, Satra... đều mở cửa.

Từ mùng 3 Tết, như mọi năm, thị trường sẽ dần sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại.

Thị trường mùng 3 Tết sôi động hơn

Cơ quan quản lý cho biết theo quy luật giá cả, một số mặt hàng thiết yếu thường nhích tăng trong các ngày Tết và sau đó dần giảm trở lại bình thường sau Tết. Tại một số tỉnh, thành lớn, nhiều siêu thị, cửa hàng mở cửa trở lại, nguồn cung hàng hóa không còn bị gián đoạn. Do đó, giá cả dự kiến không có nhiều biến động.

Ngoài ra, tình trạng nhu cầu giảm, sức mua trong dân vẫn hạn chế từ năm 2023 đến nay khiến cho tổng cầu giảm sẽ góp phần làm giá cả không biến động lớn do nguồn cung dồi dào.

Thực tế, theo thông báo, từ mùng 3 Tết, chuỗi siêu thị LotteMart trở lại phục vụ như ngày thường. Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của Central Retail khu vực phía Nam cũng hoạt động bình thường từ hôm nay, còn phía Bắc đã mở cửa đón khách theo khung giờ thường lệ từ mùng 2 Tết.

Đối với Saigon Co.op, mùng 2 và 3 Tết các siêu thị chỉ phục vụ buổi sáng tại khu vực TP.HCM, mùng 4-5 Tết mở cửa buổi sáng tại toàn hệ thống siêu thị, từ mùng 6 Tết hoạt động bình thường. Hệ thống Aeon cũng đã mở cửa theo thời gian bình thường từ 8h đến 22h từ mùng 2 Tết trở đi.

Lịch mở cửa các siêu thị Tết Giáp Thìn 2024 Siêu thị 26-29 Tết 30 Tết Mùng 1 Tết Mùng 2-3 Tết Winmart/Winmart+ Như ngày thường Đóng cửa từ 12h Đóng cửa Đóng cửa Aeon 7-22h30 7-19h 11-22h Như ngày thường Co.opmart 6-22h 6-12h Đóng cửa Đóng cửa (chỉ Co.opmart TP.HCM mở cửa buổi sáng) Go!, Big C, Tops Market 7-23h 7-14h Đóng cửa Như ngày thường MM Mega Market 6-23h 6-12h Đóng cửa Đóng cửa Lotte Mart 7h30-23h 7h-14h (Lotte Mart quận 7 mở đến 18h) Đóng cửa 10-21h

Cục Quản lý giá cho rằng các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao.

"Chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến", cơ quan quản lý nêu rõ.

Rau củ, thủy hải sản tăng giá mùng 2 Tết

Trước đó, đánh giá về hai ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Cục Quản lý giá cho biết thị trường vẫn chưa sôi động. Tại các chợ, tiểu thương hầu hết chưa mở cửa hoặc một số chỉ mở cửa lấy ngày khai trương. Do đó, giá cả tại các địa phương có tăng giảm đan xen nhưng không có đột biến, sốt giá.

"Nhìn chung giá cả tương đối ổn định so với trước Tết, chỉ một số nơi giá bán có thể tăng nhẹ so với trước Tết nhưng chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau củ tươi, thủy hải sản tăng hơn 20%", cơ quan quản lý nhận định.

Cụ thể, tại TP.HCM, ngày 11/2 (mùng 2 Tết), một số siêu thị như Co.opmart, Satra... hoạt động trở lại nhưng thời gian hoạt động ngắn hơn so với ngày thường.

Một số chợ truyền thống, chợ đầu mối cũng hoạt động trở lại nhưng với số lượng sạp ít, chủ yếu mua bán lương thực, thực phẩm thiết yếu như rau, củ và trái cây. Người dân cũng đã mua sắm đầy đủ vào các ngày trước đó nên sức mua giảm, mãi lực thấp.

Chợ đầu mối Hóc Môn hôm mùng 2 Tết chưa kinh doanh mặt hàng thịt heo, chỉ có rau củ và trái cây với sản lượng nhập chợ 204 tấn, giảm 70% so ngày 30 tháng Chạp. Có hơn 1/3 so với tổng sạp tại chợ khai trương kinh doanh. Sức mua yếu, giá các mặt hàng giảm trở lại như ngày thường.

Tương tự, tại chợ đầu mối Thủ Đức, so với cùng kỳ năm trước, giá các mặt hàng rau, củ, quả, trái đa số tăng, giảm phổ biến 20-30% như bầu, bông cải xanh, bông cải trắng, cà chua, khổ qua, quýt đường, bưởi da xanh... Tại các chợ lẻ, một số mặt hàng phục vụ Tết như thịt heo, trứng gia cầm, hoa chưng Tết và bánh mứt cũng bắt đầu giảm giá.

Tại các chợ đầu mối, sức mua yếu, giá các mặt hàng giảm trở lại như ngày thường. Ảnh: Chí Hùng.

Tại Đà Nẵng, ngày mùng 2 các chợ vẫn đóng cửa, chỉ có một số người bán hàng lẻ tẻ ở phía ngoài chợ, tập trung chủ yếu một số mặt hàng thịt heo và các loại rau xanh, củ quả.

Thịt heo không biến động, vẫn ổn định so với những ngày trước Tết. Rau, củ, quả giảm so với 30 tháng Chạp do lượng hàng bán còn dư để lại tiếp tục bán và nhu cầu mua sắm của người dân vào thời điểm này không cao, tập trung vào các hộ gia đình thờ cúng và đưa ông bà theo phong tục.

Giá dịch vụ trông giữ xe máy ở một số điểm do ban quản lý chợ quản lý, thu theo giá quy định của UBND thành phố là 5.000 đồng/chiếc, tuy nhiên một số điểm giữ xe tư nhân tự phát có nơi giá vé 10.000 đồng/chiếc.