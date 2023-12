Thư tuyệt mệnh của tài tử 'Ký sinh trùng'

Trước khi qua đời, Lee Sun Kyun để lại di thư cho vợ. Ngoài ra, anh cũng gửi lời xin lỗi tới công ty quản lý.

Tối 27/12, TV Chosun tiết lộ một phần nội dung bức thư mà Lee Sun Kyun để lại cho vợ trước khi mất. Trong tờ giấy, tài tử Ký sinh trùng viết ngắn gọn: "Chúng ta không thể làm gì được. Không còn cách nào khác".

Ngoài ra, Lee Sun Kyun cũng gửi lời xin lỗi tới công ty quản lý Hodu&U Entertainment về những tổn thất mà anh gây ra.

Theo Osen, thời điểm Lee Sun Kyun bị điều tra về sử dụng ma túy, nam diễn viên vi phạm điều khoản của nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Chi phí thiệt hại phải đền bù ước tính hơn 10 tỷ won.

Trước khi qua đời, tài tử để lại di thư cho vợ.

Theo The Korea Times, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Lee Sun Kyun nói riêng và điện ảnh Hàn Quốc nói chung. Lee Sun Kyun đã phải rút khỏi bộ phim truyền hình sắp ra mắt là No Way Out và vai diễn của anh được thay thế bởi nam diễn viên Cho Jin Woong.

Sáng 27/12, vợ Lee Sun Kyun là người đã báo tin cho cảnh sát khi không liên lạc được với chồng. Cô cho biết: "Chồng tôi rời khỏi nhà sau khi để lại một bức thư như thư tuyệt mệnh. Ngày hôm qua, chúng tôi vẫn có thể liên lạc được với anh ấy". Sau đó, cảnh sát tìm thấy nam diễn viên bất tỉnh trong xe hơi tại công viên ở Jongno-gu, Seoul.

Tang lễ của cố nghệ sĩ được tổ chức riêng tư tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Jongno-gu.

Lee Sun Kyun kết hôn với nữ diễn viên Jeon Hye Jin vào năm 2009. Công ty quản lý của nam diễn viên thông báo anh đón con trai đầu lòng vào tháng 11/2009.