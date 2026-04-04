Thủ tướng yêu cầu trình hồ sơ Hiệp định điện hạt nhân trong ngày 5/4

Thủ tướng chỉ đạo hoàn tất hồ sơ Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam - Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân để trình Chính phủ trong ngày 5/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: VGP.

Đây là chỉ đạo trong kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra sáng nay.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, khó khăn, thách thức về sức ép từ điều hành kinh tế vĩ mô; tăng trưởng quý I cao nhưng chưa đạt kịch bản đề ra.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thời gian tới, Thủ tướng cho biết tình hình thế giới dự báo diễn biến phức tạp, khó lường nhưng cũng là thời cơ để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, quản lý rủi ro tốt hơn; tinh thần là phải biến rủi ro, thách thức, khó khăn thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo, điều hành.

Các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp phân công trách nhiệm theo tinh thần 6 rõ để đạt được tăng trưởng 2 con số. Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao. Khẩn trương phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kiên quyết không để tình trạng đã bố trí vốn mà không triển khai thực hiện.

Đẩy nhanh khởi công, xây dựng các dự án thành phần 2, 3 các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Tập trung giải quyết vướng mắc pháp lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần giải phóng nguồn lực, không để tiếp tục lãng phí. Kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước như thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam, giảm thuế, phí, tăng cường khuyến mại, giảm giá, đẩy mạnh đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa...

Thủ tướng yêu cầu bám sát thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản chỉ đạo điều hành. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi, giảm chi phí, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp.

Trình hồ sơ Hiệp định điện hạt nhân Việt - Nga trong ngày 5/4

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu, các bộ ngành, địa phương hoàn thiện các quy hoạch theo địa giới mới, tinh thần mới, tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, không để lạm phát - mất tăng trưởng hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng; có giải pháp đưa lãi suất huy động và cho vay xuống mức phù hợp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Bộ Tài chính phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên; có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phù hợp; hoàn thành xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam trong quý II.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng nhấn mạnh khó khăn, thách thức là cơ hội để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tái cấu trúc nền kinh tế bền vững, tiết kiệm xăng dầu, năng lượng, thúc đẩy triển khai điện mặt trời áp mái, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, dự án điện hạt nhân…

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo cần tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Đồng thời, các cơ quan liên quan phải hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ trong ngày 5/4 để trình Chủ tịch nước, trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 100 trong ngày 4/4 về quy định mở rộng mức thu nhập cho người mua nhà ở xã hội...