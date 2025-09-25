Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay đô thị thông minh ở 6 thành phố

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan cùng 6 thành phố khẩn trương phê duyệt đề án đô thị thông minh trong tháng 9 và tổ chức thực hiện ngay trong năm 2025.

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), chiều 24/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Trước những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên họp, Thủ tướng quán triệt các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, hành động quyết liệt với tinh thần không chậm trễ, không dây dưa, kéo dài, không dàn trải trong quá trình bố trí, sắp xếp nguồn lực, không để lãng phí thời gian, trí tuệ, nguồn lực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.

Đề cập các nhiệm vụ tổng quát, trước hết, Thủ tướng chỉ đạo tất cả các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, hoàn thành chậm nhất trong quý 4 và bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống", thống nhất dùng chung từ Trung ương tới cơ sở.

Đặt ra yêu cầu hoàn thiện hạ tầng thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt tại cơ sở, Thủ tướng nhấn mạnh: "Các xã, phường, đặc khu đầu tư hạ tầng số mà không sử dụng được thì dứt khoát khoanh lại, tiếp tục xử lý và đầu tư đồng bộ hệ thống mới thống nhất, đồng bộ, hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch; khắc phục các điểm lõm sóng, lõm điện".

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao EVN xây dựng phương án cung cấp điện đối với 117 thôn chưa có điện, hoàn thành trong tháng 11.

Bộ Công an vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh phát triển ứng dụng VNeID; đẩy mạnh giám sát an ninh mạng, điều phối ứng phó sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng quốc gia.

"Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và 6 thành phố khẩn trương phê duyệt đề án đô thị thông minh trong tháng 9 và tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2025. Cùng với đó, phải xây dựng nông thôn hiện đại", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai; Bộ Xây dựng hoàn thiện dữ liệu về nhà ở, bất động sản, triển khai sàn giao dịch bất động sản; Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo lựa chọn một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân.

Thủ tướng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa, cắt giảm 2.051 thủ tục và 2.041 điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, không để tái diễn tình trạng yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng lặp với dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; bố trí đủ nguồn kinh phí và nhân lực về hạ tầng số.