Thủ tướng yêu cầu khai thác cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai trước 10/3

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để đưa 214 km tuyến chính đoạn từ đầu tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến phía nam hầm Cù Mông vào khai thác trước ngày 10/3.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã đủ điều kiện đưa vào khai thác. Ảnh: Báo Xây dựng.

Đây là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến kiểm tra thực địa gần đây tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông và dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Nghiệm thu các đoạn cao tốc đã hoàn thành

Đối với các dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, đến nay, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã hoàn thành 214 km trong tổng số 267 km từ Quảng Ngãi đến phía nam hầm Cù Mông.

Trong đó, hai dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (88 km) và Hoài Nhơn - Quy Nhơn (hơn 70 km) đã hoàn thành phần xây dựng, đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Với 53 km còn lại, gồm 41/61 km đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và 12/48 km dự án Chí Thạnh - Vân Phong dự kiến hoàn thành trong tháng 3. Riêng hai đoạn tuyến này cần hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, rãnh đỉnh, bậc nước, xử lý nền đất yếu do mưa bão.

Để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của toàn bộ các dự án, đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển, liên kết vùng cũng như phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành thi công xây dựng trước ngày 10/3.

Đối với 53 km còn lại, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo chất lượng và hoàn thành trong tháng 3.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan và tổ chức triển khai thi công hoàn thiện các ống hầm để đưa vào khai thác đồng bộ trong năm nay; đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giám sát điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ theo quy định, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ với các dự án cao tốc.

Thủ tướng giao Bộ này phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 15/3.

Đối với UBND các tỉnh nơi có dự án cao tốc đi qua, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án; chủ động rà soát, điều chỉnh 3 quy hoạch tỉnh, trong đó lưu ý gắn quy hoạch không gian phát triển mới dọc các tuyến cao tốc, từ đó tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, khu kinh tế, khu công nghiệp để tận dụng tối đa lợi ích dự án mang lại.

UBND các tỉnh được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng còn lại của dự án, đặc biệt tại các vị trí trạm dừng nghỉ, hoàn thành trước ngày 15/3.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp, hỗ trợ Bộ Xây dựng, chủ đầu tư, các nhà thầu trong quá trình nghiệm thu, bàn giao, đưa các dự án vào vận hành khai thác, hoàn thành trong tháng 3.

Đối với các tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, Đắk Lắk - Phú Yên, Quy Nhơn - Pleiku, Thủ tướng đồng ý nguyên tắc các đề xuất, kiến nghị của các địa phương về việc hỗ trợ ngân sách Trung ương đầu tư các tuyến này.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý các đề xuất theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần "3 có": có đóng góp của Nhà nước (cả Trung ương và địa phương), có đóng góp của người dân, có đóng góp của doanh nghiệp.

Dự kiến khai thác đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát trong quý II

Còn về dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, Thủ tướng đánh giá kết quả triển khai đang rất tốt.

Dự kiến hoàn thành xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 của sân bay Phù Cát trong tháng 6. Ảnh: B.Đ.

Để sớm hoàn thành đường cất hạ cánh số 2, phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư, nhà thầu dự án tiếp tục tập trung nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hoàn thành công tác xây dựng đường cất hạ cánh thứ 2 trong tháng 6, bảo đảm chất lượng để đưa vào khai thác trong quý III.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai nghiên cứu phương án giao sân bay Phù Cát cho tỉnh Gia Lai quản lý khai thác theo đúng chủ trương phân cấp phân quyền, phát huy tối đa lợi thế của địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành đưa vào khai thác tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiệu quả đầu tư của sân bay Phù Cát.