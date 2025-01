Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, ùn tắc

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 5 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông là những vấn đề cấp bách

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả rất cơ bản đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn còn một số điểm nghẽn, nút thắt.

Theo Thủ tướng, tình trạng ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông, môi trường các dòng sông là những vấn đề cấp bách. Mô hình tăng trưởng hiện nay chưa bắt kịp với xu thế của thời đại, kinh tế vùng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng. Phát triển công nghiệp, các dự án FDI còn có những hạn chế, chưa hình thành được những chuỗi giá trị và các cụm liên kết ngành.

Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh tại một số địa phương còn chậm, chưa thực sự quyết liệt. Sự hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong vùng vẫn chưa chặt chẽ. Đầu tư công chưa phát huy vai trò dẫn dắt. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn có những hạn chế.

Nhấn mạnh đất nước ta đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc, Thủ tướng cho biết cần ưu tiên cho tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2025 ít nhất 8% và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Thủ tướng đề nghị Hội đồng vùng và các địa phương trong vùng phải quán triệt tinh thần nói trên, với tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết vấn đề sát tình hình thực tế, kịp thời phù hợp, hiệu quả.

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện để phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Thứ nhất, theo Thủ tướng, cần cụ thể hóa, xây dựng ngay kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01, 02 năm 2025 của Chính phủ. Thứ hai, phải quyết liệt, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, rà soát các luật, nghị định, thông tư, chỉ rõ vướng mắc nào, ở đâu, ai giải quyết, làm như thế nào.

Thứ ba, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đi vào vận hành bộ máy mới trong quý I/2025. Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này, hoàn thành trong tháng 1/2025.

Thứ năm, xây dựng cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư và mọi nguồn lực xã hội. Thứ sáu, tích cực, chủ động, hiệu quả triển khai kết nối vùng, đặc biệt là kết nối giao thông với các dự án như đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, các cầu của Hà Nội. Trong đó cầu Phù Đổng, cầu Tứ Liên phải khởi công trong thời gian từ nay đến 30/4/2025; cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng khởi công các đoạn còn lại trong quý I; khởi động tuyến đường sắt đô thị Văn Cao – Hòa Lạc (Hà Nội); khởi công tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trong năm 2025; tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài…

Về các vấn đề cấp bách, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và các địa phương xây dựng và triển khai ngay các đề án, dự án để huy động nguồn lực xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, làm sống lại các dòng sông chết, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân… báo cáo Chính phủ về cơ chế, nguồn lực, hoàn thành trong quý I/2025. Cùng với đó, tập trung huy động các nguồn lực phát triển, giải ngân đầu tư công.

Đối với Hội đồng điều phối vùng, Thủ tướng đề nghị từng thành viên, các bộ, cơ quan, địa phương trong Vùng phát huy trách nhiệm cao nhất, tiếp tục tích cực, chủ động hơn nữa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao để thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả các hoạt động điều phối vùng, để mỗi hội nghị của Hội đồng là một ngày vui, đạt kết quả cụ thể, khắc phục được những hạn chế, bất cập, yếu kém mà phiên họp trước đã chỉ ra và đề xuất những giải pháp đột phá để ưu tiên cho tăng trưởng 2 con số.

Về công tác quy hoạch, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương Hà Nội đã phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương tổ chức hoàn thành 2 quy hoạch rất quan trọng của Thủ đô, của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Thủ tướng đánh giá cao Quy hoạch Hà Nội vừa được phê duyệt đã tìm ra và phát triển tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; phát hiện những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, thách thức… để đưa ra giải pháp hóa giải, khắc phục.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện Quy hoạch cần tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, vùng, khu vực, thế giới và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; có biện pháp huy động nguồn lực phù hợp, hiệu quả; tôn trọng Quy hoạch và khi cần điều chỉnh thì cần cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu xây dựng cung triển lãm quy hoạch xứng tầm để vừa tăng cường công khai, minh bạch và sự giám sát của người dân, vừa thu hút đầu tư, đồng thời là một sản phẩm du lịch; xây dựng "làng trong phố, phố trong làng"; tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, phát huy tối đa truyền thống, bản sắc văn hóa – lịch sử phong phú, hào hùng; khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian mặt nước, hồ ao, đặc biệt là sông Hồng.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.