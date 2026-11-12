Thủ tướng: Ưu tiên giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng cho biết nhiệm vụ xuyên suốt là củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Chiều 12/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, sau phiên chất vấn các thành viên Chính phủ về lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Tại phiên chất vấn, người đứng đầu Chính phủ đã làm rõ định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.

Ưu tiên giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

"Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách giảm, giãn, miễn thuế, đồng thời thực hiện giảm 2% giá điện sau nhiều năm chủ yếu tăng. Chính phủ cũng hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong hai năm 2026-2027.

Theo Thủ tướng, tổng số tiền miễn, giảm thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 256.700 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong điều hành tiền tệ, Chính phủ phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ nhằm ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất và kiểm soát lạm phát. Bình quân tỷ giá liên ngân hàng 10 tháng đầu năm chỉ tăng 0,63% so với bình quân năm 2025. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên giảm 1,5-2%.

Bên cạnh đó, Chính phủ không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026, đồng thời siết chặt quản lý giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, y tế và nông nghiệp.

Nhờ các giải pháp điều hành, CPI bình quân 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. Thủ tướng đánh giá đây là kết quả tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng.

"Đây là một kết quả rất tích cực trong điều kiện lạm phát toàn cầu đang gia tăng. Đặc biệt so với đầu năm thì giá xăng thế giới đã tăng từ 76 đến 78%, giá dầu diesel đã tăng khoảng 109% và giá hàng nguyên vật liệu nhiều mặt hàng cũng đã tăng mạnh gây ra tình trạng bất ổn ở rất nhiều quốc gia", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.

Xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Đến cuối tháng 9, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng , tăng 15,1%. Trong khi đó, thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng , tương đương 96,4% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ, dù đã thực hiện miễn, giảm và gia hạn trên 366.000 tỷ đồng tiền thuế, phí và lệ phí.

Đáng chú ý, thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng , tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách.

Về đầu tư công, giải ngân đạt gần 708.600 tỷ đồng , tương đương trên 74% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân tăng 19,7%, trong khi giá trị tuyệt đối tăng hơn 217.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD , tăng 74%; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD , tăng 13,1%.

Trong lĩnh vực thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD . Riêng tháng 10, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu 7,31 tỷ USD .

Chi 578.000 tỷ đồng cho an sinh xã hội trong 10 tháng

Song song với mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ tiếp tục chú trọng các chính sách an sinh xã hội, y tế và giáo dục nhằm cải thiện đời sống người dân.

Theo Thủ tướng, trong 10 tháng đầu năm, ngân sách đã chi khoảng 578.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Về chính sách tiền lương, từ ngày 1/5/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 8%. Phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Chính sách phụ cấp cho nhân viên y tế cũng được mở rộng, với mức hưởng từ 30% đến 80%.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ triển khai các chính sách nâng phụ cấp cho giáo viên, mở rộng đối tượng thụ hưởng và chăm lo sức khỏe học đường.

Đáng chú ý, một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Chính phủ đặt mục tiêu triển khai chính sách này trên phạm vi toàn quốc từ năm 2028, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Huy động hơn 6 triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho năm 2027

Về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2027, Thủ tướng cho biết Quốc hội đã thông qua 45 chỉ tiêu chủ yếu tại nghị quyết ngày 7/11/2026. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế được xác định ở mức 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, cùng 10-11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội trong năm tới dự kiến tương đương 36-38% GDP, tức khoảng 6- 6,4 triệu tỷ đồng . Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước dự kiến khoảng 1,76 triệu tỷ đồng , chiếm 27-29% tổng nhu cầu vốn.

Về các kênh huy động, Chính phủ sẽ tập trung tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và đẩy mạnh đầu tư công. Bên cạnh đó, các giải pháp phát hành trái phiếu, vay vốn ODA, mở rộng tín dụng và tăng đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước cũng sẽ được triển khai.

Chính phủ đồng thời xác định cần huy động mạnh hơn nguồn lực từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài có tính chất dài hạn.

Trong kịch bản tăng trưởng năm 2027, Chính phủ xác định ưu tiên thúc đẩy cả 3 khu vực gồm công nghiệp, nông nghiệp và thương mại - dịch vụ. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong hoạt động quản trị Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, thay vì chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ hình thức.

Cùng với đó, việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học sẽ được đẩy mạnh thông qua tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Mục tiêu là đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu, đóng góp trực tiếp hơn vào phát triển kinh tế.

Về kiểm soát lạm phát, Chính phủ xác định cần chủ động bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu và điện. Các giải pháp tiết giảm chi phí trung gian, công khai, minh bạch giá cả cũng sẽ được triển khai nhằm hạn chế áp lực tăng giá.

Đáng chú ý, Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho từng địa phương, qua đó tăng trách nhiệm trong công tác điều hành giá và kiểm soát lạm phát trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

"Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, phát triển kinh tế không chỉ hướng tới các chỉ tiêu về tăng trưởng hay quy mô nền kinh tế, mà còn phải bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả thông qua các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thủ tướng lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

Ngày 12/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội về 2 lĩnh vực là Tài chính và Khoa học công nghệ. Đây là lần đầu tiên Quốc hội khóa 16 chất vấn thành viên Chính phủ. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Đáng chú ý, vào khoảng thời gian cuối giờ chiều (15h45-16h50), sau phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có lần đầu trả lời các chất vấn mà đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, sau phần phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính.

Các nội dung chất vấn gồm công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất và chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Các nội dung chất vấn gồm kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó là trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Dự kiến trong phiên chiều, sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng hoàn thành trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.