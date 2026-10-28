Phó thủ tướng: TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhận định TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối dòng vốn, tri thức và công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ tại Phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu về khung hợp tác trong kỷ nguyên mới chiều 28/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát biểu định hướng tại Phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu về khung hợp tác trong kỷ nguyên mới chiều 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF 2026), Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận việc lựa chọn điểm đến đầu tư ngày nay không dừng lại ở bài toán chi phí, mà còn xoay quanh các tiêu chí về an toàn, tính linh hoạt và các liên kết chiến lược dài hạn.

Cùng với đó, những đột phá công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và các tiêu chuẩn ESG đang định hình lại lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia, dần trở thành điều kiện quan trọng để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

"Những chuyển dịch này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức, áp lực cạnh tranh và yêu cầu về những nền tảng đối thoại nhằm củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các bên", Phó thủ tướng nhìn nhận.

Theo ông, có ba xu hướng lớn cần được nhận diện và làm rõ. Trước hết là chuyển đổi kép, khi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng đan xen, làm thay đổi phương thức sản xuất, tiêu chuẩn thị trường và lợi thế cạnh tranh. Tiếp đến là sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng về châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Cuối cùng là quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa, bảo đảm cả hiệu quả lẫn an toàn.

Ông khẳng định những xu hướng này mang đến cả cơ hội và thách thức, đặc biệt với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Một mặt, các quốc gia có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và thị trường mới. Mặt khác, đây cũng là sức ép về năng lực hấp thụ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao.

"Cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi mỗi quốc gia đủ năng lực để nắm bắt", ông khẳng định.

Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia cần chủ động xác định vị thế và củng cố năng lực nội tại trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Đối với Việt Nam, yêu cầu cấp thiết không chỉ là kết nối, tham gia các chuỗi giá trị hiện hữu hoặc đang hình thành, mà còn phải xây dựng môi trường, cơ chế và năng lực phù hợp để cùng các đối tác quốc tế trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, kiến tạo giá trị trong những chuỗi giá trị mới.

Phó thủ tướng đánh giá với vai trò đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành các khuôn khổ hợp tác, đổi mới và giá trị mới.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đến sự kiện AEF 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Là nơi hội tụ dòng vốn, tri thức và công nghệ của khu vực, ông cho rằng TP.HCM có điều kiện phát triển thành một cực tăng trưởng uy tín, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, Phó thủ tướng nhấn mạnh thành phố cũng như Việt Nam cần thúc đẩy những khuôn khổ hợp tác đủ chiều sâu và thực chất với các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Trên tinh thần đó, phiên đối thoại chiều 28/10 được kỳ vọng cụ thể hóa những định hướng và tầm nhìn đã được thảo luận tại phiên toàn thể cấp cao buổi sáng thành các khuôn khổ hành động rõ ràng hơn.

Với sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và các chuyên gia hàng đầu, Phó thủ tướng mong muốn các cuộc trao đổi sẽ diễn ra cởi mở, thực chất, giúp các bên hiểu rõ hơn về nhu cầu, lợi thế, thách thức và nguồn lực của nhau. Qua đó, xác định những điểm giao thoa lợi ích, tìm kiếm đối tác phù hợp và từng bước hình thành các chương trình hợp tác cụ thể.