Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hội nghị đã nghe công bố và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thực hiện các Quyết định, ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế;

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trao Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan; phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này; cho biết, việc được bổ nhiệm giữ những cương vị công tác mới không chỉ thể hiện trình độ, năng lực, uy tín của các đồng chí mà còn thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với từng đồng chí.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương; dù ở cương vị công tác nào cũng đều không ngừng nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng trao Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các đồng chí trên cương vị, nhiệm vụ mới đều sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm cao nhất, năng lực, sở trường, trí tuệ của mình, cùng với tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất, "vững tay chèo", không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, ngành, lĩnh vực và làm tốt hơn nữa, đạt nhiều kết quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phân tích tình hình thế giới và khu vực thời gian tới, với khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh với tình hình; yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các đồng chí lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, "cùng đội ngũ, cùng chí hướng, cùng mục tiêu".

Thủ tướng trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm bắt nhịp ngay vào công việc; cùng tập thể lãnh đạo các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Trước mắt, tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong các lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tạo điều kiện để các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhân dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác; làm tốt công tác cán bộ vì "Cán bộ là gốc của mọi công việc"; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ.

Lưu ý việc chuyển trạng thái từ thụ động, sang chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho từng bộ, cơ quan và các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính chất đột phá như giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, nghiên cứu khoa học vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các đồng chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập thể lãnh đạo các Bộ, cơ quan sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ các đồng chí mới được bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tạo điều kiện để các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, trình độ, tâm huyết với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhân dân; trước mắt đóng góp cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Đại diện các đồng chí mới được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách mới; cho biết các đồng chí mới được bổ nhiệm nhận thức đây là vinh dự không chỉ của cá nhân mà là của tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương mà các đồng chí đã công tác và mới được về công tác.

Khẳng định các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành trách nhiệm được giao, ông Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí mới được bổ nhiệm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.